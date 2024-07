Chàng kỹ sư xây dựng đam mê cầm MIC

SVVN - Từng bị mất kiến thức nền tảng cơ bản, bị đánh giá là không thể tiếp tục việc học, nhưng vì muốn thay đổi bản thân, Nhật Hoàng đã đặt ra mục tiêu, trở thành Sinh viên 5 tốt trong 4 năm liền. Với niềm đam mê cầm MIC từ nhỏ, chàng kỹ sư xây dựng mong muốn trở thành người dẫn chương trình song ngữ chuyên nghiệp.

Mình là Nguyễn Nhật Hoàng (sinh năm 2000, quê Bình Định) tốt nghiệp Viện Đào tạo Chất lượng cao, ngành Kỹ thuật xây dựng của trường Đại học Giao thông vận tải TP.HCM. Hiện tại, mọi người còn biết đến mình với vai trò là người dẫn chương trình (MC) tự do. Và, mình cũng cảm thấy vô cùng may mắn khi được xuất thân từ “cái nôi” MC Khóa CB01 do Nhà văn hóa Sinh viên TP.HCM tổ chức. Tại đây, mình đã được học, cũng như làm việc với nhiều MC nổi tiếng như thầy MC Thanh Bạch, MC Liêu Hà Trinh, MC Vũ Mạnh Cường,… Được học hỏi từ nhiều bạn bè trong Câu lạc bộ.

Với niềm đam mê, ước mơ có thể trở thành một người dẫn chương trình song ngữ chuyên nghiệp, được đi đến những quốc gia trên thế giới, lan tỏa những giá trị và vẻ đẹp của con người Việt Nam đến khắp mọi miền. Mình cũng dành thời gian để theo học việc cùng người thầy của mình, đó là MC, Nhà văn Đặng Thiên Phong. Bên cạnh đó là tham gia học các khóa học MC khác ở các trung tâm, các buổi workshop đào tạo để phát triển kỹ năng nhiều hơn.

Xuất thân trong gia đình có truyền thống Ngành Y, tuy nhiên từ khi còn nhỏ, niềm đam mê cầm MIC nói trước đám đông đã dần lớn lên trong mình. Và may mắn hơn, khi mình có cơ hội được đứng trên sân khấu từ những năm Tiểu học, trở thành Liên đội trưởng và phát thanh viên nhí của trường. Có được sự động viên từ phía gia đình hỗ trợ, tạo điều kiện, mình bắt đầu rèn luyện, học hỏi nhiều hơn. Đến những năm Trung học phổ thông, mình dần có cơ hội tiếp cận nhiều hơn với nghề khi được là thành viên của kênh phát thanh loa trường và làm việc tại một công ty tổ chức sự kiện, du lịch, từ đó ấp ủ đam mê mong muốn trở thành MC.

Năm 2019, mình trúng tuyển vào trường Đại học Giao thông vận tải TP.HCM. Từ một cậu sinh viên năm nhất ở quê lên Sài Gòn xa lạ học tập, trở thành lớp trưởng, tham gia câu lạc bộ truyền thông của trường và trở thành MC của CLB truyền thông, được dẫn dắt những sự kiện lớn, nhỏ. Đến giữa năm 2019, mình có cơ hội được vào Ban Chấp hành Liên chi Đoàn Viện chất lượng cao, và trở thành Ủy viên Ban Chấp hành nhiệm kì 2019-2021.

Năm 2021, mình tiếp tục học tập và phát triển thêm các kĩ năng bằng cách tham gia các hoạt động ở trường với nhiều vị trí khác nhau, luôn giữ vững danh hiệu Sinh viên 5 tốt và sinh viên có học lực Khá qua từng năm học.

Đến đầu năm 2022, mình có cơ hội được tham gia vào 2 cuộc thi MC lớn: Top 100 Én Sinh viên 2022 (mình lọt vào Top 18), cuộc thi MC UTH 2022 (mình được giải MC được yêu thích nhất). Mặc dù đây không phải là kết quả cao, nhưng mình đã có cơ hội được học hỏi, cọ xát, rèn luyện bản thân rất nhiều. Được tiếp xúc với nhiều tiền bối trong nghề, giúp mình học hỏi rất nhiều điều đặc biệt. Cho đến thời điểm này mình vẫn gắn kết, cũng như luôn nhận được rất nhiều sự giúp đỡ đến từ thầy của mình trong suốt quãng hành trình làm nghề.

Từ là một học sinh giỏi xuất sắc trong những năm Tiểu học, lên Trung học cơ sở, chỉ vì khoảng thời gian ham chơi, nông nổi mà mình đã không thực hiện tốt việc học. Đến đầu những năm Trung học phổ thông, mình đã tự quyết tâm học lại chương trình Trung học cơ sở, để lấy lại gốc kiến thức cơ bản và khởi đầu lại một hành trang học tập, bằng thời gian và cường độ học tập vừa phải. Chỉ sau một năm, những kiến thức THCS mà mình bỏ lỡ, mình đã lấy lại hết. Tiếp tục học và rèn luyện kiến thức 3 năm THPT, mình tốt nghiệp với một số điểm vừa phải, nhưng đó là chính thời gian nỗ lực của bản thân mình. Cũng giống nhưng hành trang khi mình tiếp cận với nghề MC, mình từng bị cho là có giọng nói vùng miền và ngoại hình chưa đủ, nhưng vì muốn thay đổi bản thân nên mình đã đặt ra mục tiêu và đã làm được.

Qua đây, mình muốn gửi đến các bạn trẻ, các bạn sinh viên một thông điệp: “Dù cho bạn có khoảng thời gian quá khứ không hoàn hảo, nhưng hãy vững tin và cố gắng kiên trì, nỗ lực, tương lai bạn sẽ đạt được như mong muốn”.

Một câu nói mình vô cùng yêu thích: “Không có bí mật nào để thành công. Thành công là kết quả của sự chuẩn bị, làm việc chăm chỉ và học hỏi từ thất bại” - Colin Powell.

Dự định sắp tới trong tương lai, mình sẽ tiếp tục học tập lên thạc sĩ, rèn luyện tiếng Anh để trở thành một MC song ngữ toàn năng. Đồng thời trong năm 2024, mình sẽ cố gắng phát triển bản thân hơn nữa, tập trung nhiều hơn cho công việc người dẫn chương trình, bằng cách học thêm các khóa học về voice, tham gia tích cực hơn trên các trang mạng xã hội...

Và trong tuổi 24 này, mình sẽ xây dựng, phát triển một dự án chia sẻ về những câu chuyện, những kinh nghiệm ở tuổi 24 cho những ai đã, đang và sắp bước vào lứa tuổi này. Hiện tại, mình cũng đang lên kế hoạch cho chuỗi hoạt động thiện nguyện phi lợi nhuận do mình tự thực hiện, bằng chính cát-xê của bản thân sau mỗi show mình có. Và mình sẽ đặt tên cho hoạt động thiện nguyện ấy chính là “Tâm trong ta” - dự kiến bắt đầu trong tháng 7 này.

(Ảnh: NVCC)