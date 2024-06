Chàng stylist trẻ tài năng ‘bật mí’ những điều cần biết về nghề cho người mới bắt đầu

SVVN - An Hoàng được biết đến là một stylist trẻ tự do, góp phần làm nên vẻ đẹp của nhiều Hoa hậu, người mẫu, người nổi tiếng, những KOL, KOC như Hoa hậu Thế giới Việt Nam Huỳnh Nguyễn Mai Phương, ca sĩ Noo Phước Thịnh, rapper Hydar, Phạm Thoại,... Trước độ “hot” của công việc này, bằng những kinh nghiệm, bài học của bản thân, An Hoàng đưa ra những lời khuyên, góc nhìn về nghề stylist cần có cho các bạn trẻ mong muốn phát triển nghề.

Mình là An Hoàng (sinh năm 2003, quê Hưng Yên) đang là một stylist trẻ tự do. Bắt đầu công việc từ khi còn ngồi học trên ghế nhà trường, sau đó tiếp tục theo đuổi ngành Thiết kế thời trang, mình mơ ước được "dấn thân" vào dòng chảy thời trang quốc tế Paris, Milan,... Có thể nói, stylist không còn là một nghề quá mới lạ tại Việt Nam, nhưng để nói là phát triển cũng chưa phải. Theo thời gian và sự phát triển của thế giới nói chung, cũng như là ngành thời trang nói riêng, nghề stylist trong những năm gần đây là một nghề “hot”, được rất nhiều người theo học, làm việc và quan tâm, đặc biệt là những người trẻ. Theo đuổi công việc đến nay được hơn 3 năm, trải qua giai đoạn chập chững bước chân vào nghề và quan sát từ những người bạn đồng nghiệp xung quanh, mình nhận thấy đa số những khó khăn mà mọi người thường gặp phải khi theo đuổi nghề stylist như: Đầu tiên, có thể kể đến việc tìm kiếm những khóa học stylist ngắn hạn còn rất hạn chế; Các trường lớp Cao đẳng, Đại học còn ít, nếu có giảng dạy thì giáo án còn dài và chưa đúng trọng tâm. Tiếp đến, đối với các bạn mới vào nghề hoặc muốn tìm hiểu về nghề, có khá ít kênh thông tin so với các vị trí khác trong lĩnh vực thời trang. Còn ít nơi để các bạn mới ra nghề thực hành kinh nghiệm. Các thương hiệu thời trang tuyển dụng đa số sẽ yêu cầu có kinh nghiệm, còn với các team, các studio bạn phải chủ động tự học với chức vụ là supporter. Thực tế ở Việt Nam, có nhiều người chụp ảnh cũng đang làm cả công việc của một stylist (tạo dáng cho người mẫu), một người chủ thương hiệu thời trang cũng đang là một stylist (phối đồ cho bộ sưu tập thời trang). Song, nhờ nhu cầu và xu thế, chúng ta đã có thể dần định nghĩa lại và phân chia rõ thêm một ngành nghề nữa là stylist - một người sẽ làm tất cả các công việc liên quan đến trang phục, quản lí buổi chụp diễn ra sao cho trôi chảy, kết nối giữa ý tưởng của phòng kinh doanh với phòng hình ảnh (trong một công ty). Vì vậy, vẫn sẽ có nhiều người chưa thật sự hiểu về công việc này. Nhớ lại trước đây, mình từng nhận phỏng vấn cho vị trí stylist giống như một người đi làm công việc văn phòng, ngồi bàn giấy. Trong khi đó, đây lại là công việc có tính đặc thù, chuyên biệt, khác xa với một công việc văn phòng thông thường. Vậy nên, mình muốn dành lời khuyên với các bạn trẻ mới vào nghề, những ai đang muốn thử sức với nghề, đó là hãy làm chủ công việc của mình. Chỉ bản thân mình mới biết mình cần làm gì và không cần làm gì. Đừng ngại đưa ra các ý kiến đến cho team, phòng ban, đội nhóm hay công ty mà các bạn đang làm việc và học tập. Luôn đặt câu hỏi để chủ động trong công việc của bạn nhất có thể. Sẽ không có một quy chuẩn nào cho một stylist chuyên nghiệp. Tuy nhiên, theo mình, yếu tố tiên quyết để có thể làm việc với một chức danh stylist đó là thái độ làm việc. Trong mỗi buổi chụp, đôi khi mình cũng sẽ gặp những bạn người mẫu còn mới, những khách hàng còn chưa mở lòng, thì người stylist sẽ phải là người chủ động khai phá họ, giúp họ cởi mở và hòa nhập với ekip, sao cho buổi chụp được thành công và trơn tru nhất. Hoặc có những khi gặp phải những yêu cầu hóc búa của các nhà thiết kế như: “Mix match sao cho bộ sưu tập vừa có chất riêng, lại gần gũi hơn với khách hàng, với khán giả mà không mất đi ý đồ vốn có?” - Đây cũng là bài toán hóc búa mà stylist sẽ phải giải. Bên cạnh đó, vẻ bề ngoài của người stylist cũng rất quan trọng, vì làm trong ngành thời trang. Một người mới nhìn vào đã thấy sự chuyên nghiệp, chỉn chu, hoặc hợp thời trang sẽ luôn tạo được ấn tượng mạnh với khách hàng. Với mình, chưa cần nhìn thấy kỹ năng của người stylist, chỉ cần nhìn cách họ tự “Styling” cho bản thân đã có thể đánh giá được 30% về con người của người stylist đó. Với khao khát đưa được hình ảnh stylist chuyên nghiệp tới tất cả mọi người, hoặc có thể mang được thời trang Việt Nam đến với những người mẫu, người nổi tiếng trên thế giới. Mình mong muốn sử dụng sự hiểu biết của bản thân, tuy nhỏ thôi nhưng có thể lan tỏa niềm đam mê yêu thời trang, yêu cái đẹp đến với những bạn bè, những em nhỏ cùng chung đam mê nhưng chưa có điều kiện tiếp cận. Có một câu nói mình vô cùng tâm đắc: “Nếu đường chỉ tay nói lên số phận của bạn. Thì hãy nhớ rằng, nó luôn nằm trong lòng bàn tay!”. An xin chúc các bạn đã, đang và sẽ theo đuổi ngành thời trang nói chung, cũng như ngành stylist nói riêng sẽ có được sự quyết tâm, cầu toàn, may mắn và thành công. Biết đâu, chúng ta có thể là đồng nghiệp và gặp gỡ nhau! (Ảnh: NVCC) Thảo Trần (Ghi)