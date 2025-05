Chàng trai Đà Nẵng: Từ giải Nhất toàn quốc ‘Giao thông học đường’ đến Học viện Cảnh sát nhân dân

SVVN - Tạ Anh Tài (sinh năm 2002) từng tham gia cuộc thi “Giao thông học đường” và liên tiếp giành giải Nhì, giải Nhất toàn quốc ở những năm THPT. Hành trình đó cũng là bước đệm quan trọng để chàng trai dũng cảm đặt nguyện vọng thi vào Học viện Cảnh sát nhân dân với mong muốn được góp sức vào công cuộc bảo đảm an ninh trật tự, an toàn xã hội.

Trưởng thành trong một gia đình có truyền thống cách mạng khi ông nội từng là bộ đội tham gia kháng chiến chống Mỹ và bố cũng là một quân nhân, Anh Tài đã sớm ấp ủ ước mơ được đứng trong hàng ngũ lực lượng vũ trang. Ước mơ ấy càng thêm rõ rệt khi cậu bạn có cơ hội tham gia cuộc thi “Giao thông học đường” do Ủy ban An toàn giao thông quốc gia phối hợp với Bộ Giáo dục - Đào tạo tổ chức. Những kiến thức và trải nghiệm thông qua cuộc thi đó đã khiến Anh Tài quyết tâm thi vào Học viện Cảnh sát nhân dân với mục tiêu trở thành một cán bộ cảnh sát giao thông.

Điều bất ngờ là sau khi đỗ vào trường, Anh Tài mới phát hiện những năm gần đây Học viện đã không còn đào tạo chuyên ngành mà mình hướng tới. Thay vào đó, chàng trai được tuyển vào lớp B11 - chuyên ngành Điều tra tội phạm trật tự xã hội chất lượng cao. Được biết, đây là lớp chỉ lấy 30 bạn trên tổng số gần 1300 học viên toàn khóa, dựa trên kết quả thi tốt nghiệp kết hợp với điểm bài thi tiếng Anh của Học viện.

Khoảng thời gian khó khăn và để lại nhiều ấn tượng nhất đối với Anh Tài có lẽ chính là 05 tháng huấn luyện đầu khóa tại Trung tâm Huấn luyện và bồi dưỡng nghiệp vụ 1 - Bộ Tư lệnh Cảnh sát Cơ động (K02). Bởi giai đoạn này đòi hỏi nam sinh phải thích nghi với lối sống mới của những người chiến sĩ thực thụ để sau này có thể trở thành một người cán bộ có “bản lĩnh thép”, “vừa hồng vừa chuyên”.

Trong học tập, Anh Tài là gương mặt quen thuộc của cả khoa khi luôn được tín nhiệm vào vai Điều tra viên - vốn là vai diễn “linh hồn” không chỉ của tiết thực hành môn chuyên ngành mà còn xuất hiện trong các hội thi giáo viên dạy giỏi, thi kết thúc học phần. Để đảm nhận được vai diễn đó, Anh Tài cho biết: “Ngoài việc phải nghiên cứu các kiến thức pháp luật, nghiệp vụ để đảm bảo được tính chính xác của hoạt động tố tụng, mình còn phải tự rèn luyện cho bản thân phong thái đĩnh đạc, rắn rỏi pha lẫn sự mềm dẻo linh hoạt vốn rất cần ở một người Điều tra viên, đặc biệt khi gặp những tình huống đối tượng phạm tội ngoan cố, chống đối, có thái độ không hợp tác với cơ quan Công an.”

Ngoài ra, Anh Tài còn có niềm đam mê mãnh liệt đối với công tác nghiên cứu khoa học và tích cực tham gia các cuộc thi “Viết chuyên đề khoa học”, “Sinh viên nghiên cứu khoa học” do Học viện tổ chức thường niên. Những thành tích đạt được trong các cuộc thi này đã tạo điều kiện để chàng trai được phong thăng cấp bậc hàm, nâng bậc lương trước thời hạn 01 năm sau khi tốt nghiệp.

Bên cạnh việc học, Anh Tài cũng tham gia sôi nổi hoạt động Đoàn và là thành viên nhóm Sinh viên định hướng Hội nhập quốc tế - Học viện Cảnh sát nhân dân. Với vai trò này, nam sinh đã tham gia biên dịch kỷ yếu Hội thảo khoa học quốc tế “Luận cứ khoa học và định hướng giải pháp đào tạo sĩ quan Cảnh sát làm việc trong môi trường quốc tế”, làm sĩ quan liên lạc cho một số hội thảo quốc tế có sự tham gia của các tổ chức cảnh sát trong và ngoài nước,...

Trước khi tốt nghiệp, Anh Tài đã được phân công thực tập tại đội Điều tra tổng hợp Công an quận Liên Chiểu, TP. Đà Nẵng. Quá trình thực tập giúp chàng trai trẻ có cơ hội so sánh, đối chiếu giữa lý luận và thực tiễn để bổ sung, hoàn thiện công tác áp dụng pháp luật, nghiệp vụ. Trong thời gian đó, Anh Tài đã tiến hành nghiên cứu tình hình tội phạm trên địa bàn và quyết định chọn đề tài cho khóa luận là điều tra tội phạm vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ.

Mặc dù gặp không ít khó khăn vì đây là một đề tài chưa có nhiều nghiên cứu, thuộc loại tội phạm đòi hỏi người làm công tác điều tra phải dày dặn kinh nghiệm, nhưng Anh Tài vẫn quyết tâm theo đuổi với mong muốn tạo dấu ấn riêng như một sự tri ân cho những năm học ở Học viện Cảnh sát nhân dân của mình. Bằng sự kiên trì và những nỗ lực không ngừng nghỉ, Anh Tài đã bảo vệ thành công khóa luận tốt nghiệp với điểm số xuất sắc, đồng thời nhận được rất nhiều lời khen từ phía Hội đồng.

Hiện tại, chàng trai đã hoàn thành chương trình học và dự kiến sẽ chính thức tốt nghiệp vào tháng 6 năm nay. Đứng trước cột mốc lớn trong cuộc đời mỗi sinh viên, Anh Tài bày tỏ: “Sau khi tốt nghiệp, mình mong muốn bản thân sẽ nỗ lực nhiều hơn nữa để vận dụng các kiến thức đã học cũng như những kinh nghiệm đúc kết được vào thực tiễn công tác, từ đó góp phần vào công cuộc bảo đảm an ninh trật tự, an toàn xã hội; cố gắng xứng đáng với niềm tin, trọng trách mà Đảng, Nhà nước và nhân dân đã giao phó cho lực lượng Công an nhân dân, nhất là thế hệ cán bộ trẻ chúng mình.”

Một số thành tích nổi bật: Giải Nhì toàn quốc cuộc thi “Giao thông học đường” lần thứ III, năm học 2017-2018; Giải Nhất toàn quốc cuộc thi “Giao thông học đường” lần thứ IV, năm học 2018-2019;

Khen thưởng “Đã có thành tích xuất sắc trong công tác Đoàn và phong trào thanh niên - Đợt huấn luyện đầu khoá Học viên đào tạo chính quy các trường Công an nhân dân” năm học 2020-2021 tại Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động;

Giải Nhất cuộc thi “Viết chuyên đề khoa học” - Học viện Cảnh sát nhân dân năm học 2021-2022;

Giải Nhì cuộc thi “Sinh viên nghiên cứu khoa học” - Học viện Cảnh sát nhân dân năm học 2022-2023; Tham gia cuộc thi “Nghiên cứu khoa học quốc tế trong các tổ chức giáo dục về lĩnh vực điều tra tội phạm” do Học viện Volgograd - Liên bang Nga tổ chức.

(Ảnh do nhân vật cung cấp)