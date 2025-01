Chàng trai đậu đại học năm 14 tuổi và khao khát cống hiến cho cộng đồng

SVVN - Lê Gia Hồng Phúc (sinh năm 2004) đã tạo nên một hành trình học tập và phát triển đáng ngưỡng mộ. Từ việc đỗ đại học ngành Kinh doanh quốc tế (Business Studies) tại trường ĐH Ngoại thương khi mới 14 tuổi, Phúc hiện đang là cán bộ quản lý chương trình về Môi trường, biến đổi khí hậu và năng lượng tại Quỹ Châu Á (Việt Nam) ở tuổi 20.

Chạm ngưỡng cửa đại học ở tuổi 14

Khi còn ở nước ngoài, Phúc hoàn thành chương trình trung học phổ thông chỉ trong 9 tháng và trở về Việt Nam giữa giai đoạn dịch COVID-19. Thay vì học tập ở nước ngoài như kế hoạch ban đầu, Phúc nộp hồ sơ vào trường ĐH Ngoại thương và chính thức trở thành sinh viên ngành Kinh doanh quốc tế của trường, khi mới 14 tuổi nhờ kết quả cao trong bài kiểm tra năng lực quốc tế.

Tuy nhiên, việc học đại học khi còn rất trẻ không phải là hành trình dễ dàng. Phúc đối mặt với những áp lực tâm lý khi bước vào môi trường toàn những anh chị lớn tuổi hơn mình. Hồng Phúc nhớ lại về khoảng thời gian trở thành sinh viên “nhỏ tuổi” nhất: “Thỉnh thoảng, mình cảm thấy lạc lõng và chênh vênh, nhưng nhờ có sự động viên từ gia đình và bạn bè, mình từng bước vượt qua tất cả”.

Bằng sự chăm chỉ và tinh thần ham học hỏi, Hồng Phúc đã thích nghi tốt với môi trường học tập và hoàn thành các môn học với kết quả xuất sắc. Chia sẻ về cách học, Phúc cho biết 'bí quyết" là luôn tích cực tranh biện, chủ động hỏi han thầy cô, bạn bè những khúc mắc về kiến thức, từ đó mở rộng vốn hiểu biết, tích luỹ thêm kinh nghiệm từ những thiếu sót.

Dù nhỏ tuổi hơn mọi người trong lớp, Phúc vẫn được tập thể tin tưởng giao phó nhiều trách nhiệm. Phúc từng đảm nhận vai trò lớp trưởng và là thành viên năng nổ của Hội Sinh viên trường ĐH Ngoại thương. “Các anh chị biết mình biết mình nhỏ hơn nên không những kiên nhẫn hướng dẫn, hỗ trợ mà còn rất tin tưởng vào mình. Điều đó khiến mình cảm thấy ấm lòng và có động lực để cố gắng hơn mỗi ngày”, Phúc tâm sự.

“Mình sẽ không ngừng học hỏi và cống hiến”

Tốt nghiệp ngành Kinh doanh quốc tế ở tuổi 18, Hồng Phúc gia nhập Quỹ Châu Á (Việt Nam) và nhanh chóng chứng tỏ năng lực. Sau một năm thực tập nghiên cứu tại mảng FDI (Foreign Direct Investment), Phúc đã nhận được cơ hội trở thành cán bộ quản lý dự án chuyên sâu về Biến đổi khí hậu, môi trường và năng lượng. Công việc tại đây mang đến cho Phúc những trải nghiệm thực tế về phát triển cộng đồng và bền vững, giúp anh có cái nhìn sâu sắc hơn về trách nhiệm xã hội.

Đặc biệt, Phúc từng tham gia nhiều dự án quan trọng như phát triển doanh nghiệp xanh tại Bình Định (Green Entrepreneurship Development in Vietnam) và giải quyết tình trạng ngập lụt đô thị tại Quy Nhơn (Addressing Urban Flooding through Community-Based and Multi-Stakeholder Initiatives in Vietnam). Đây đều là những dự án mang tính bền vững, giúp cải thiện đời sống cho người dân và hỗ trợ các doanh nghiệp xanh.

“Khi làm việc tại Quỹ, mình nhận ra rằng những hành động nhỏ cũng có thể tạo nên những tác động lớn đối với cộng đồng. Điều đó khiến mình càng thêm yêu thích lĩnh vực này và thấy được ý nghĩa trong những việc mình làm”, Phúc chia sẻ.

Chính từ những trải nghiệm sau 3 năm tại Quỹ Châu Á, Phúc đã lựa chọn cho mình một hướng đi mới là theo học chương trình thạc sĩ chuyên ngành Phát triển Bền vững tại ĐH Sussex - một ngôi trường danh giá tại Anh, ở tuổi 20. Việc vừa học tập, vừa làm việc là một thách thức, nhưng đồng thời là cách để Phúc tiếp tục trau dồi chuyên môn và đóng góp giá trị thực tiễn vào công việc. Phúc cho biết, quyết định này không chỉ xuất phát từ mong muốn được theo sâu vào lĩnh vực đang theo đuổi mà còn từ khao khát được đóng góp nhiều hơn cho xã hội, tạo ra giá trị lâu dài cho cộng đồng.

Dù sở hữu những thành tích ấn tượng ở tuổi 20, Hồng Phúc không cho rằng bản thân đã “thành công”. “Định nghĩa về thành công của mỗi người là khác nhau. Đối với mình, hiện tại chỉ là những thành tựu bước đầu. Miễn có sức khỏe, tuổi trẻ và sự tự do, mình sẽ không ngừng học hỏi và cống hiến”, Phúc chia sẻ.