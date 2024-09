Chàng trai Việt đam mê robot và chặng đường bước chân ra đấu trường quốc tế

SVVN - Lê Long Thịnh (24 tuổi) vừa tốt nghiệp chương trình cử nhân Kỹ sư loại xuất sắc tại University of Technology Sydney (Úc). Được biết chàng trai có niềm đam mê và theo đuổi ngành robot từ năm 2018, gần đây Long Thịnh đã giành được hai giải thưởng “Runner-up in Best Robotics Project” và “People’s choice Award” tại Tech Festival UTS 2024.

Niềm đam mê với robot và 3D Tốt nghiệp chương trình Cử nhân Kỹ sư với chuyên ngành cơ điện tử loại xuất sắc, Thịnh hiện đang vừa làm công việc kỹ sư Cơ khí vừa vận hành một business chuyên cung cấp giải pháp và sản phẩm về in 3D. Nhắc đến Thịnh, bạn bè đều biết đến một chàng trai đam mê rất lớn với robot. Theo đó Thịnh cho biết ngay từ nhỏ đã được bố cho đi nhà sách vào cuối tuần, một lần vô tình nhìn thấy món đồ chơi lắp ráp động cơ có bánh răng, cậu bé khi ấy tò mò sắp xếp, lắp ráp, sau khi hoàn thiện và nhìn động cơ chuyển động Thịnh rất thích thú, tuy nhiên không dám đòi bố mua vì quá đắt tiền. Sau này, Long Thịnh nhận ra việc lắp ráp máy móc, lập trình và vận hành sẽ tạo ra những sản phẩm theo ý mình muốn. Nhờ việc tìm hiểu thông tin, Thịnh cũng biết đến công nghệ in 3D và robot là hai ngành rất phù hợp với sở thích nên quyết định theo đuổi. Bắt đầu tìm hiểu về Robot từ năm 2014, Thịnh ngay lập tức đạt giải vô địch cuộc thi WRO 2014 và được đại diện Việt Nam đi tham dự giải đấu robot quốc tế ở Sochi (Nga). Ở giải đấu này Thịnh không đạt giải nhưng lại mang đến cho anh chàng kinh nghiệm và tinh thần thi đấu. Trong hai năm liên tiếp Thịnh tham gia và giành được 2 giải Ba tại WRO 2019 và WRO 2020. Cuối năm nhất đại học chàng trai bắt đầu kinh doanh về mảng in 3D và cung cấp máy in 3D. Đến năm thứ 3 đại học (tại trường UTS ở Úc), Thịnh may mắn được các giáo sư ở trường chọn tham gia cuộc thi Warman Competition. Năm cuối đại học, Thịnh và nhóm một lần nữa có cơ hội tham dự ngày hội triển lãm ở trường UTS để trình diễn dự án cánh tay robot vẽ tranh chân dung. “Cuộc thi đã thành công mỹ mãn, nhóm mình được 2 giải thưởng lớn ở Ngày hội công nghệ ở trường đại học của mình và được đề cử tiếp đi tham dự Ngày hội công nghệ Sydney”, Thịnh chia sẻ. Để đạt được những thành quả ở hiện tại, Thịnh cho biết đã gặp nhiều khó khăn về mặt tài chính, và khả năng lĩnh hội kiến thức khi theo đuổi đam mê Robot. Thời điểm bắt đầu, Thịnh bị ngợp bởi khối lượng kiến thức chuyên ngành tại trường Đại học công nghệ Sydney. Tuy nhiên bằng sự đam mê và nhiệt huyết, tình yêu với chuyên ngành đã trở thành nguồn động lực giúp Thịnh không bỏ cuộc, tiếp tục với ngọn lửa đam mê. Sang học tập và sinh sống ở “xứ sở chuột túi” chàng trai Việt bày tỏ niềm yêu thích môi trường học tập và không khí ở đây. “Môi trường học tập rất cởi mở, thầy cô đều sẵn sàng giúp đỡ học sinh khi có thắc mắc hoặc vấn đề về bài giảng. Và một điều khiến mình cảm thấy đã thay đổi bản thân mình nhiều nhất, đó chính là tinh thần khuyến khích phát biểu và nói ra những suy nghĩ và ý tưởng của mỗi người và đề cao tinh thần làm việc đồng đội”, Thịnh tiết lộ. Từ một anh chàng rụt rè, ngại giao tiếp vì sợ mọi người đánh giá, sau 2 năm học ở nước Úc đã giúp Thịnh tự tin, cởi mở và rất sẵn sàng chia sẻ những ý tưởng, suy nghĩ cho mọi người. Một câu nói của thầy giáo luôn là kim chỉ nam, giúp Thịnh thay đổi hoàn toàn: “Một kỹ sư xuất sắc là một kỹ sư biết trung hoà giữa kĩ năng kĩ thuật và kỹ năng giao tiếp”. Hai giải thưởng lớn ở tuổi 24 Chia sẻ về hai giải thưởng lớn tại Tech Festival UTS 2024, Thịnh cho biết đây là một sự kiện lớn thường niên tổ chức bởi Đại học Công Nghệ Sydney. Tại đây các sinh viên, giảng viên, các doanh nghiệp trong ngành công nghệ gặp gỡ, trao đổi và khám phá những tiến bộ mới nhất trong lĩnh vực công nghệ. Trong ngày hội này, Long Thịnh đã đạt 2 giải “Runner-up in Best Robotics Project” và “People’s choice Award”. Theo anh chàng, việc đạt được hai giải thưởng lớn này không chỉ nâng cao uy tín cá nhân mà còn tạo ra những cơ hội nghề nghiệp trong tương lai. Những thành tựu này cho thấy năng lực và tiềm năng của Thịnh trong lĩnh vực robot nói riêng và công nghệ nói chung, phần nào giúp Thịnh tự tin hơn. Về giải “Runner-up”, giải thưởng cho thấy dự án robot của Long Thịnh nằm trong top các dự án xuất sắc nhất. Dự án không chỉ được đánh giá cao về mặt kỹ thuật mà còn về sự sáng tạo và khả năng ứng dụng thực tiễn. Còn giải “People’s Choice” minh chứng dự án được cộng đồng, khách tham quan đánh giá cao. Điều đó cho thấy rằng dự án không chỉ hấp dẫn về mặt kỹ thuật mà còn dễ tiếp cận, dễ hiểu và có sức lan tỏa rộng rãi. “Dự án này của mình đã thuyết phục được rất nhiều người về giá trị và tiềm năng của dự án, điều này đã thể hiện kỹ năng thuyết trình và giao tiếp của mình khá là tốt”, Thịnh nói thêm. Theo đó, Robot Thịnh sử dụng để trình diễn là Universal Robot UR3e do trường tài trợ. Thịnh chỉ đảm nhận vai trò xây dựng hệ thống lập trình, từ đó có thể chuyển hình ảnh của người chụp từ webcam, thành những nét vẽ chân dung, và cuối cùng truyền dữ liệu về tọa độ điểm cho robot vẽ ra thành phẩm. Chia sẻ về cảm xúc khi nhận được hai giải thưởng lớn, Thịnh bày tỏ: “Mình rất là tự hào về những nỗ lực và công sức mà mình đã bỏ ra cho dự án. Việc được công nhận bởi ban giám khảo và cộng đồng là một minh chứng cho tài năng và sự cống hiến của mình. Những giải thưởng này là nguồn động lực rất lớn, tiếp thêm năng lượng và cảm hứng để mình tiếp tục theo đuổi những dự án mới về robot.” Nhắn nhủ đến các bạn có chung đam mê, Long Thịnh quan điểm chỉ khi các bạn bắt đầu và vượt qua nỗi đau khi gặp phải vấn đề, các bạn sẽ bắt đầu có động lực để bước dần lên và tiến xa hơn về phía trước. Thịnh chia sẻ một slogan có ý nghĩa “Bạn sẽ trượt 100% phát súng mà bạn không bắn”. “Câu này ám chỉ việc bạn sẽ không thể nào thành công khi bạn không bắt đầu làm. Dù tỉ lệ thành công là khá nhỏ, nhưng khi bạn bắt đầu làm, tỉ lệ thành công sẽ không còn là 0% nữa", Thịnh giải thích. Trong tương lai chàng trai dự định sẽ mở rộng quy mô về lĩnh vực in 3D và ứng dụng cánh tay robot trong mô hình tự động hóa sản xuất ở Việt Nam. Long Thịnh đang trong quá trình tích lũy thêm kiến thức và nguồn vốn để có thể thực hiện được ước mơ của mình. Ảnh: NVCC

Phương Nga