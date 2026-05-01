ChatGPT đạt điểm cao nhất trong kỳ thi tuyển sinh vào các trường đại học hàng đầu Nhật Bản

SVO - ChatGPT đã đạt điểm cao nhất trong kỳ thi tuyển sinh năm nay của ĐH Tokyo và ĐH Kyoto, hai trong số những trường đại học hàng đầu Nhật Bản, vượt qua cả điểm số của những thí sinh đạt điểm cao nhất thực sự.

Theo LifePrompt Inc., chatbot AI tạo sinh này đã đạt điểm cao hơn 50 điểm so với thí sinh đạt điểm cao nhất trong kỳ thi tuyển sinh ngành Khoa học Tự nhiên III, ngành Y tế cạnh tranh nhất của ĐH Tokyo, và đạt điểm tuyệt đối môn Toán. Thành tích này đạt được sau khi AI thất bại trong việc vượt qua tất cả các kỳ thi tuyển sinh của trường vào năm 2024.

Công ty đã thử nghiệm bằng cách sử dụng mô hình tư duy ChatGPT 5.2 của OpenAI, cho nó làm bài thi tuyển sinh đại học của hai trường đại học hàng đầu, cung cấp cho nó các câu hỏi thi được chuyển đổi thành dữ liệu hình ảnh. Vì các câu trả lời bao gồm cả bài luận, nên chúng được chấm điểm bởi các giáo viên từ trung tâm luyện thi lớn Kawai Juku.

ChatGPT cũng đã tham gia kỳ thi tuyển sinh đại học thống nhất năm nay, và công ty có trụ sở tại Tokyo này đã tổng hợp điểm số.

ChatGPT đạt 452 điểm trên tổng số 550 điểm trong kỳ thi Khoa học Xã hội và Nhân văn của ĐH Tokyo và 503 điểm trên tổng số 550 điểm trong kỳ thi Khoa học Tự nhiên. Cả hai điểm số đều vượt qua điểm số cao nhất của các thí sinh trúng tuyển được trường đại học công bố, với 434 điểm cho ngành Khoa học Xã hội và Nhân văn III và 453 điểm cho ngành Khoa học Tự nhiên III.

Mặt khác, AI đạt 90% điểm trong bài thi tiếng Anh nhưng chỉ đạt 25% đối với các câu hỏi dạng luận trong các môn như Lịch sử Thế giới.

Đối với các kỳ thi của ĐH Kyoto, AI đạt 771 điểm trong kỳ thi Khoa Luật, vượt qua điểm đậu cao nhất là 734, và 1.176 điểm trong kỳ thi Khoa Y, cao hơn điểm của người đạt điểm cao nhất là 1.098.

Năm 2024, LifePrompt đã sử dụng mô hình mới nhất của OpenAI, ChatGPT 4, để AI giải quyết kỳ thi tuyển sinh của ĐH Tokyo, nhưng không đạt được điểm đậu tối thiểu. Năm sau, LifePrompt đã thử nghiệm mô hình mới nhất và lần đầu tiên thành công vượt qua ngưỡng đậu.

Ông Satoshi Endo, người đứng đầu LifePrompt cho biết: “Khả năng của trí tuệ nhân tạo (AI) đã được ghi nhận rõ ràng. Với tốc độ phát triển nhanh chóng của AI, các công ty sẽ cần phải áp dụng AI với tầm nhìn hướng đến cách thức hoạt động kinh doanh sẽ như thế nào trong 10 đến 20 năm tới".

Ông Satoshi Kurihara - Giáo sư tại ĐH Keio và người đứng đầu Hiệp hội Trí tuệ Nhân tạo Nhật Bản lập luận rằng, con người và AI không nên cạnh tranh trên cùng một sân chơi vì AI vượt trội trong việc tiếp thu lượng lớn dữ liệu hiện có: “Cũng giống như máy tính có thể thực hiện các phép tính nhanh hơn và chính xác hơn con người, việc AI đạt điểm cao là điều tất yếu. Ông Kurihara cũng chia sẻ thêm, con người vẫn vượt trội hơn AI khi nói đến việc tạo ra giá trị mới, vì thế, cần xem xét lại các kỳ thi tuyển sinh hiện đang tập trung vào việc kiểm tra khả năng ghi nhớ kiến ​​thức và khả năng tính toán.

