PTIT triển khai 5 chương trình tích hợp, đào tạo 5 năm nhận đồng thời bằng Cử nhân và Thạc sĩ cho sinh viên tài năng

SVO - Bộ Giáo dục và Đào tạo đã phê duyệt 5/5 chương trình thạc sĩ tích hợp của Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông (PTIT), đạt tỷ lệ 100% theo Quyết định 995/QĐ-BGDĐT ngày 23/04/2026. Mô hình đào tạo 5 năm cho phép sinh viên nhận đồng thời bằng Cử nhân và Thạc sĩ, rút ngắn thời gian học, mở rộng cơ hội tiếp cận nghiên cứu và gia nhập thị trường lao động công nghệ cao sớm hơn.

Cả 5 chương trình của Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông đều thuộc các lĩnh vực công nghệ, gồm: An toàn thông tin, Hệ thống thông tin, Khoa học máy tính (định hướng Trí tuệ nhân tạo), Kỹ thuật Điện tử và Kỹ thuật viễn thông, là những ngành có nhu cầu nhân lực trình độ cao.

Sinh viên PTIT trong giờ học thực hành tại phòng thí nghiệm.

Theo danh sách do Bộ Giáo dục và Đào tạo phê duyệt, các chương trình này được triển khai theo mô hình đào tạo tích hợp, cho phép người học tiếp cận lộ trình học liên thông giữa bậc đại học và sau đại học, với thời gian đào tạo được thiết kế rút gọn so với chương trình thông thường.

Các chương trình được thiết kế theo mô hình đào tạo tích hợp trong khoảng 5 năm, cho phép sinh viên nhận đồng thời hai văn bằng Cử nhân và Thạc sĩ, qua đó rút ngắn khoảng 1-2 năm so với lộ trình đào tạo truyền thống và có thể tham gia thị trường lao động với trình độ sau đại học sớm hơn. Bên cạnh cấu trúc văn bằng, chương trình định hướng trang bị cho người học nền tảng chuyên môn, năng lực nghiên cứu và đổi mới sáng tạo, cùng khả năng làm việc trong các lĩnh vực công nghệ cao.

Sinh viên tham gia chương trình được tiếp cận các chính sách hỗ trợ theo Quyết định 1002/QĐ-TTg về phát triển nguồn nhân lực công nghệ cao, bao gồm hỗ trợ học phí, học bổng, điều kiện học tập - nghiên cứu tại phòng thí nghiệm, cơ hội tham gia các chương trình đào tạo, trao đổi trong và ngoài nước, đồng thời kết nối với doanh nghiệp công nghệ và các viện nghiên cứu.

Chương trình tích hợp giúp sinh viên rút ngắn thời gian học và sớm tiếp cận nghiên cứu.

Bên cạnh đó, Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông triển khai các gói học bổng và chính sách hỗ trợ riêng cho sinh viên tài năng, tạo điều kiện theo đuổi lộ trình học tập dài hạn, chuyên sâu. Chương trình được xây dựng với sự tham gia của chuyên gia và doanh nghiệp, bảo đảm nội dung cập nhật theo công nghệ mới, tăng tính thực tiễn và gắn với yêu cầu tuyển dụng. Việc Bộ Giáo dục và Đào tạo phê duyệt 5 chương trình thạc sĩ tích hợp hình thành một hệ thống đào tạo liên thông từ bậc đại học đến sau đại học. Theo đó, người học có thể hoàn thành đồng thời hai văn bằng trong thời gian rút gọn, tiếp cận sớm môi trường nghiên cứu, doanh nghiệp, qua đó mở rộng cơ hội việc làm trong các lĩnh vực công nghệ trong nước và quốc tế.

Các chương trình thạc sĩ tích hợp của Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông dự kiến bắt đầu tuyển sinh và triển khai đào tạo từ năm 2026. Các chương trình được xây dựng theo lộ trình liên thông giữa bậc đại học và sau đại học, với cấu trúc tích hợp trong cùng một chương trình đào tạo. Quyết định triển khai đồng thời 5 chương trình tích hợp đặt ra một mô hình đào tạo trong đó thời gian học được thiết kế rút gọn, nội dung đào tạo được xây dựng theo hướng liên thông và gắn với yêu cầu của thị trường lao động trong lĩnh vực công nghệ tại Việt Nam. Mô hình này đồng thời cho thấy sự xuất hiện của hướng tổ chức đào tạo kết hợp giữa chuẩn đầu ra học thuật và yêu cầu ứng dụng trong bối cảnh nhu cầu nhân lực công nghệ tiếp tục gia tăng.