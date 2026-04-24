Sinh viên RMIT tiếp tục thắng lớn ở Vietnam Young Lions và L’Oréal Brandstorm

SVO - Đại học RMIT Việt Nam một lần nữa khẳng định thế mạnh sáng tạo khi được vinh danh lần thứ năm là “Đại học có nhiều đội thắng giải nhất” tại Vietnam Young Lions 2026, đồng thời giành suất tham dự vòng chung kết toàn cầu của L’Oréal Brandstorm 2026.

Cú đúp này cho thấy chất lượng của sinh viên trường, cũng như khả năng chuyển hoá kiến thức trên lớp học thành các giải pháp thực tiễn, có tác động cao trong khuôn khổ cuộc thi nhiều áp lực.

Thống lĩnh Vietnam Young Lions 2026

Tại Vietnam Young Lions 2026, các tài năng trẻ đến từ RMIT Việt Nam đã đạt thành tích ấn tượng ở bảng Sinh viên với các giải: Vàng và Bạc hạng mục Phim, Bạc hạng mục Kỹ thuật số và Đồng hạng mục Chuyên viên Marketing.

Dấu ấn của nhà trường còn lan toả sang bảng Chuyên nghiệp, nơi sinh viên và cựu sinh viên RMIT Việt Nam “quét sạch” hạng mục Phim với đầy đủ các giải Vàng, Bạc và Đồng. Đội giành giải Vàng sẽ đại diện Việt Nam tham dự Liên hoan Sáng tạo quốc tế Cannes Lions vào tháng 6 tới.

Đại học RMIT Việt Nam một lần nữa khẳng định thế mạnh sáng tạo khi lần thứ năm được vinh danh là “Đại học có nhiều đội thắng giải nhất” tại Vietnam Young Lions. (Nguồn: Vietnam Young Lions)

Tiến sĩ Soumik Parida, Phó chủ nhiệm bộ môn Truyền thông chuyên nghiệp, Đại học RMIT Việt Nam, cho biết thành tích này phản ánh cả năng lực của sinh viên lẫn sự chuẩn bị bài bản.

“Chúng tôi rất vui khi RMIT Việt Nam được vinh danh lần thứ năm là “Đại học có nhiều đội thắng giải nhất” tại Vietnam Young Lions. Sau các năm 2019, 2020, 2021–22 và 2023, việc giành lại danh hiệu vào năm 2026 mang ý nghĩa đặc biệt”, ông chia sẻ.

“Năm nay, chúng tôi tập trung mạnh vào khâu chuẩn bị thông qua các buổi tập huấn trước cuộc thi và đồng hành sát sao với những đội vào vòng chung kết để giúp các em sẵn sàng cho vòng thi cuối. Tất cả nỗ lực đó đã tạo khác biệt rõ rệt, và thật tuyệt khi thấy điều này được phản ánh qua kết quả chung cuộc”.

Trong số các đội nổi bật có TIHI, giành giải Vàng hạng mục Phim sau thử thách 48 giờ để thực hiện một video lan toả trên TikTok dài một phút cho nhãn hàng KitKat.

Nhóm TIHI giành giải Vàng hạng mục Phim (Nguồn: Vietnam Young Lions).

“Nhóm chúng tôi chọn một hướng tiếp cận không truyền thống. Chúng tôi không trực tiếp quay hình mà sử dụng logo của các thương hiệu khác để làm nổi bật vai trò của KitKat theo cách sáng tạo”, bạn Đặng Trương Minh Hương, sinh viên ngành Truyền thông chuyên nghiệp, cho biết.

“Thách thức lớn nhất là hoàn thiện một video chỉn chu trong vòng 48 giờ. Trong thời gian đó, chúng tôi đã tự học After Effects và thử nghiệm hơn 100 logo trước khi chọn ra phương án cuối cùng”, Hương nói thêm.

Thẳng tiến Paris dự chung kết toàn cầu L’Oréal Brandstorm

Chỉ vài ngày sau, sinh viên RMIT Việt Nam tiếp tục nối dài chuỗi thành tích tại L’Oréal Brandstorm 2026, cuộc thi đổi mới sáng tạo dành cho giới trẻ lớn nhất thế giới.

Sau vòng chung kết quốc gia ngày 22/4/2026, đội “ALT – ALTERNATIVE” đã đoạt chức vô địch và giành quyền đại diện Việt Nam tham dự vòng chung kết toàn cầu tại Paris (Pháp). Cuộc thi năm 2026 tại Việt Nam ghi nhận kỷ lục 10.755 thí sinh đến từ 80 trường đại học trên toàn quốc.

Với chủ đề “Kiến tạo tương lai của nước hoa cao cấp”, cuộc thi thách thức sinh viên vượt qua giới hạn của nghệ thuật chế tác nước hoa truyền thống.

Đội chiến thắng “ALT – ALTERNATIVE” gồm ba sinh viên đang theo học Digital Marketing. Nhóm chia sẻ rằng trải nghiệm này đã khuyến khích họ suy nghĩ táo bạo hơn về sự đổi mới và cách tiếp cận người tiêu dùng.

Bạn Trần Minh Anh Thư chia sẻ: “Cuộc thi là cơ hội để chúng tôi mang góc nhìn của những người tiêu dùng Gen Z đầy táo bạo vào bài thi, và biến nó thành một ý tưởng vừa phù hợp, giàu tính biểu đạt, và thật sự có khả năng tạo ra thay đổi, đổi mới cho ngành hàng”.

Để hiện thực hóa ý tưởng, nhóm đã bước vào những lĩnh vực hoàn toàn mới như công nghệ sinh học và hóa học.

Bạn Nguyễn Quỳnh Lâm cho biết: “Ban đầu, mọi thứ thực sự khiến chúng tôi choáng ngợp. Nhưng dần dần, cảm giác đó thay đổi. Việc có thể đọc và thực sự hiểu các bài báo khoa học hay y sinh mang lại cho chúng tôi sự hào hứng và tự hào, thay thế cho sự e ngại ban đầu”.

Với nhóm, “việc học không dừng lại trong lĩnh vực của mình, và đôi khi sự trưởng thành lớn nhất đến từ việc bước ra khỏi vùng an toàn”, như bạn Nguyễn Lê Minh Trung nhận định.

Theo Tiến sĩ Hoàng Ái Phương, Chủ nhiệm cấp cao bộ môn Digital Marketing, kết quả này cho thấy sinh viên RMIT Việt Nam ngày càng có khả năng chuyển hoá những gì học được vào bối cảnh thực tiễn.

Thông qua sự kết hợp chiến lược giữa kiến thức học thuật, các dự án thực hành và sự gắn kết chặt chẽ với doanh nghiệp, sinh viên phát triển sự tự tin và năng lực để xử lý các bài toán kinh doanh phức tạp vượt ra ngoài phạm vi lớp học.

Tiến sĩ Phương chia sẻ: “Điều thực sự giúp đội thi nổi bật chính là cách tiếp cận xuất sắc đối với thử thách từ L’Oréal. Chiến thắng của các em được xây dựng trên nền tảng nghiên cứu sâu về nhu cầu thị trường đang thay đổi và sự thấu hiểu tinh tế đối với những kỳ vọng riêng của thế hệ Z”.

“Bằng việc kết hợp niềm đam mê thực sự với ngành làm đẹp ứng dụng công nghệ cùng một giải pháp sáng tạo và có khả năng mở rộng, các bạn đã thể hiện những phẩm chất của thế hệ lãnh đạo tiếp theo trong lĩnh vực marketing”.