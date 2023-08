‘Chiến sĩ tình nguyện TP. HCM chung tay xây dựng văn hóa giao thông’

SVVN - Sáng ngày 6/8, Ban Thường vụ Thành Đoàn TP. HCM tổ chức Lễ phát động Ngày hoạt động cao điểm “Chiến sĩ tình nguyện chung tay xây dựng văn hóa giao thông” và các hoạt động hưởng ứng trong khuôn khổ các chương trình, chiến dịch tình nguyện Hè năm 2023, tại trường THPT Nguyễn Hữu Cầu (xã Trung Chánh, huyện Hóc Môn).

Phát biểu tại lễ phát động, Phó Bí thư Thành Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội TP. HCM Trịnh Thị Hiền Trân đề nghị các cấp bộ Đoàn của TP. HCM cần nâng cao hiệu quả hoạt động tuyên truyền, giáo dục pháp luật liên quan đến lĩnh vực giao thông, phổ biến các ứng dụng khoa học và công nghệ cho đoàn viên, thanh niên và người dân trong công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông; củng cố và trang bị các kiến thức, kỹ năng cần thiết cho các đội hình phản ứng nhanh, đội hình tình nguyện tham gia đảm bảo trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn; Vận dụng hiệu quả cơ chế phối hợp, liên tịch, phát huy các nguồn lực xã hội tham gia đảm bảo trật tự, an toàn giao thông.

Phó Bí thư Thành Đoàn cũng đề nghị đoàn viên, thanh niên phát huy sức trẻ, tinh thần và trí tuệ tham gia giải quyết những vấn đề của giao thông thành phố, đóng góp và hiến kế các ý tưởng sáng tạo để hướng đến một đô thị giao thông thông minh, một môi trường giao thông xanh an toàn và hiệu quả.

Trong Ngày hoạt động cao điểm, Thành Đoàn còn phối hợp với Trung tâm Hỗ trợ học sinh, sinh viên TP. HCM, Đoàn Cơ quan Thành Đoàn, Trung tâm Anh ngữ WESET, Công ty cổ phần KORO trao tặng 10 xe đạp, 100 phần quà cho học sinh, đoàn viên, thanh niên; 1 máy lọc nước từ trường uống trực tiếp tại vòi cho trường THPT Nguyễn Hữu Cầu (huyện Đoàn Hóc Môn); trao tặng 10 suất học bổng cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn.

Sau lễ phát động, Ban Tổ chức cũng đã triển khai thực hiện chuỗi hoạt động như: Tập huấn kiến thức về An toàn giao thông; Hội thi 'Rung chuông vàng', với chủ đề “Thượng tôn pháp luật để xây dựng văn hóa giao thông an toàn”; Sân chơi “An toàn giao thông”; Hội thi vẽ tranh “Thiếu nhi Hóc Môn với An toàn giao thông”; Lễ ra mắt Đội hình phản ứng nhanh đảm bảo an ninh trật tự tại Bến xe An Sương và Bến xe Ngã Tư Ga; khai giảng Lớp tập huấn kỹ năng phản ứng nhanh - phòng, chống tội phạm, kỹ năng võ tự vệ tại Bến xe An Sương.