'Chiến thần săn học bổng' đậu đại học danh giá Mỹ vẫn chọn 'gap year' để khám phá bản thân

SVVN - Các video sáng tạo nội dung của Vừng (tên thật Lê Nam Thuận An, 2001) trên YouTube thường khiến người xem sẽ bị cuốn hút bởi nguồn năng lượng tích cực, kiến thức thú vị và những trải nghiệm cuộc sống được thể hiện một cách gần gũi, dễ thương.

Vừng được biết là “chiến thần săn học bổng”, cựu du học sinh UWC ISAK Japan và hiện tại là sinh viên đại học Cornell danh giá. Thành tích học tập đáng nể, cùng tinh thần ham học hỏi, nguồn năng lượng trẻ trung và năng động đã giúp Vừng trở thành một trong những nhà sáng tạo nội dung được các bạn trẻ quan tâm. Sau khi quyết định ‘gap year’ đại học một năm, Vừng bắt tay khởi đầu cho rất nhiều cột mốc trên hành trình khám phá bản thân, tự mở ra cơ hội được tiếp cận nhiều con người và nền văn hóa đa quốc gia.

Khám phá Trung Đông ở tuổi 21

Trong năm ‘gap year’, Vừng đã đặt chân tới 10 quốc gia. Dù trước đó đã được gặp gỡ và tiếp xúc với nhiều bạn bè đến từ đa quốc gia, nhưng Vừng vẫn thấy nếu chỉ nghe và đọc thì chưa thể đủ. Đầu năm 2023, Vừng đã thực hiện một kế hoạch táo bạo, xách balo lên và đi khám phá một số nước ở Trung Đông (Ấn Độ, Ai Cập, Bahrain...). Vừng cho biết, việc đi du lịch lần này có ý nghĩa hơn rất nhiều. Nếu những lần trước, Vừng đi dạng học bổng hoặc có sự tài trợ thì ở lần này, cô đã có thể tự chi trả được nên cảm thấy tự tin hơn rất nhiều.

Vừng hào hứng: “Mình kết nối với thế giới nhiều hơn. Với những trải nghiệm tuyệt vời trong năm vừa rồi, mình cảm thấy bản thân được mở mang đầu óc, khi gặp bất cứ chủ đề gì, đọc được cuốn sách hay xem một thông tin gì mới, mình đều có thể suy nghĩ bình tĩnh, phân tích một cách thấu đáo... Mình thông hiểu truyền thông và có góc nhìn rộng mở, chọn lọc hơn”.

“Về việc đi du lịch, mình không vì số lượng phải đi được những đâu để khoe khoang với mọi người. Mình quan tâm nhiều hơn đến chất lượng của mỗi chuyến đi, sau đó, bài học mình đúc kết được là gì. Mình muốn có nhiều hành trình độc đáo để chia sẻ kiến thức hữu ích cho người khác. Và sau mỗi hoạt động mình thực hiện, mình sẽ viết lại một điều gì đó thật ý nghĩa cho… bảo tàng năm 80 tuổi của mình, chẳng hạn”, Vừng chia sẻ.

Bước ra khỏi ‘vùng an toàn’

Vừng chính là hình ảnh của lớp trẻ dám nghĩ, dám làm, dám thử thách bản thân và nguồn năng lượng này đã truyền cảm hứng cho nhiều người khác. Không bao giờ ở thế bị động, Vừng luôn nỗ lực tự mang cơ hội từ học tập đến khám phá thế giới. Mọi người nói về ‘vùng an toàn’ và làm sao để bước ra khỏi đó, thì Vừng thay vì nghĩ nhiều, cô chọn "cứ... làm thôi!".

Cô nàng gen Z bày tỏ: “Mình có một điểm yếu là không bao giờ hài lòng với bản thân, nên khi có hơi hội đến, mình lập tức nắm bắt. Nhưng mình phải quyết liệt và sáng tạo với điều mình làm. Mình cũng không quá để tâm khi bị từ chối hay bị người khác đánh giá… vì mình cũng bị từ chối nhiều lần khi ứng tuyển vào một số vị trí thực tập hay các trường đại học khác nhau rồi. Từ đó, mình thấy bản thân can đảm hơn, dám đương đầu và không còn sợ thất bại”.

YouTuber sinh năm 2001 nói thêm: “Mình nghĩ, có một sự khác nhau nhất định giữa việc mình bước ra khỏi ‘vùng an toàn’ với việc mình làm một việc không có chủ kiến, chủ đích hay kế hoạch. Đối với mình, bước ra khỏi ‘vùng an toàn’ là cần có kế hoạch, biết được mục tiêu trong hành trình tiếp theo là gì, mình phải đánh đổi điều gì, nếu trường hợp mình bị mất đi điều đó thì còn thấy hài lòng hay an toàn không... Mình hay đánh giá những tiêu chí đó trước khi bước ra khỏi vùng an toàn”.

Ước mơ cống hiến cho giáo dục

May mắn được tiếp xúc với nền giáo dục nước ngoài hiện đại từ rất sớm, Vừng cũng ý thức và ấp ủ cho mình những kế hoạch tương lai đầy ý nghĩa. Vừng tiết lộ: “Ở thời điểm này, để trả lời cho câu hỏi ‘Vừng của 10 năm nữa ra sao?’, mình xin chia sẻ rằng, mình muốn đóng góp một điều gì đó cho hoạt động giáo dục như làm hiệu trưởng, giảng viên, cố vấn sinh viên... Mình cũng hay tự hỏi: Bạn đã ủng hộ được bao nhiêu tiền vào quỹ học bổng bạn được nhận hồi THPT rồi?”.

Vừng bày tỏ: “Thực sự, số học bổng mà mình nhận được đã thay đổi hoàn toàn cuộc đời mình. Mình ngưỡng mộ và biết ơn những người đã đầu tư tiền cho các quỹ học bổng. Họ sẵn sàng trao đi mà không cần nhận lại. Họ trao đi mà không yêu cầu người nhận phải biết danh tính của họ. Vì thế, mình hy vọng, 10 năm nữa mình cũng tiếp nối được sứ mệnh ý nghĩa này”.

Vừng luôn nhiệt huyết, sáng tạo và không ngại thử thách trong cả công việc lẫn học tập. Trên hành trình phát triển bản thân, Vừng cũng không ngại chia sẻ và lan tỏa tinh thần ham học hỏi một cách tích cực, truyền cảm hứng cho cộng đồng. Chính những điều này đã giúp cô nàng có nhiều thành công đáng ngưỡng mộ ở tuổi 21. Tin rằng ở hành trình tiếp theo, Vừng sẽ còn thực hiện được nhiều cột mốc ấn tượng và thực hiện được sứ mệnh cống hiến cho giáo dục của mình.