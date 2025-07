Chu Đức An – Gương mặt trẻ Học viện Ngoại giao tài năng tại diễn đàn giáo dục quốc tế

SVVN - Chu Đức An (sinh năm 2003) là sinh viên năm cuối ngành Quan hệ Quốc tế, lớp QHQT48C1, Học viện Ngoại giao. An là gương mặt nổi bật trong cộng đồng tranh biện Việt Nam. Ngoài hàng loạt dấu ấn từ quán quân, huấn luyện viên đến giám khảo tại các cuộc thi toàn quốc, Đức An còn được chọn làm đại biểu tham dự diễn đàn quốc tế do DCN Global, World Learning tổ chức và Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ tài trợ, khẳng định bản lĩnh và tư duy toàn cầu của thế hệ trẻ.

Hành trình khai phóng tri thức từ ngoại giao đến giáo dục

Hiện là sinh viên năm cuối ngành Quan hệ Quốc tế, khoa Chính trị Quốc tế và Ngoại giao – Học viện Ngoại giao, Đức An sẽ chính thức tốt nghiệp vào tháng 8 tới. Không chỉ để lại dấu ấn bởi thành tích học tập nổi bật, An còn ghi dấu bằng hành trình kiên định theo đuổi những giá trị mang tính khai phóng, kết nối và vì cộng đồng.

Ngành Quan hệ Quốc tế đã trang bị cho An một nền tảng kiến thức vững chắc và khả năng nhìn nhận đa chiều để hiểu thế giới và con người trong đó. Đây là một ngành học mang tính liên ngành cao – kết tinh giữa khoa học chính trị, kinh tế học, luật quốc tế, văn hóa, xã hội học và kỹ năng ngoại giao. Đồng thời, người học phải luôn nhạy bén nắm bắt dòng chảy thời sự và giữ được sự tỉnh táo trước môi trường VUCA (Volatility – Biến động, Uncertainty – Bất định, Complexity – Phức tạp, Ambiguity – Mơ hồ). Họ còn cần có khả năng phân tích, đánh giá thấu đáo các vấn đề mang tính đa phương, đa chiều.

Đối với Đức An, Quan hệ Quốc tế không chỉ là một ngành học mà còn là phương thức giúp cậu mở rộng tầm nhìn và nắm bắt bức tranh toàn cảnh. Nhờ đó, An có thể trở về thực tiễn để giải quyết một vấn đề vô cùng quan trọng: giúp mỗi người trẻ tìm ra con đường của riêng mình.

Từ giảng đường DAV đến sân khấu tranh biện và diễn đàn quốc tế

Môi trường học tập tại Học viện Ngoại giao đã trở thành bệ phóng vững chắc cho Đức An phát triển toàn diện cả về tri thức và kỹ năng. Trong suốt quá trình học, Đức An không chỉ được trang bị nền tảng kiến thức chuyên sâu về lý thuyết Quan hệ Quốc tế, lịch sử ngoại giao, kinh tế và luật pháp quốc tế, mà còn không ngừng rèn luyện bản thân qua các kỹ năng mềm thiết yếu.

Tư duy phản biện sắc bén, khả năng nghiên cứu độc lập, kỹ năng tổng hợp thông tin từ nhiều nguồn, và đặc biệt là năng lực thuyết trình mạch lạc – những “đặc sản” của DAV – đã trở thành hành trang quý giá giúp Đức An tự tin bước ra thế giới.

Không dừng lại ở lý thuyết, Đức An tận dụng tối đa cơ hội tại DAV để kết nối và học hỏi thông qua các hội thảo, workshop và sân chơi học thuật. Thành tích nổi bật nhất có lẽ là mùa hè năm 2022, khi Đức An đại diện Học viện Ngoại giao và xuất sắc giành ngôi vô địch tại Vietnam Universities Debating Championship – giải đấu tranh biện quốc gia cấp đại học. Cùng với đó, cậu còn góp mặt trong vai trò Cố vấn và thành viên Ban chuyên môn ở hàng loạt giải tranh biện ở khắp các tỉnh thành trên cả nước.

Người trẻ kiên định với học thuật, tranh biện và giáo dục chuyển đổi số

Năm 2025, Đức An vinh dự được Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ tài trợ toàn phần để trở thành đại biểu Việt Nam tham dự diễn dàn quốc tế “Digital Education for Digital Transformation: Shaping the Future of Learning and Innovation” tại Hàn Quốc. Đó không chỉ là một chuyến đi, mà là một trải nghiệm mở rộng tầm nhìn. Tại đây, An được tiếp cận những mô hình xây dựng chương trình học gắn với tư duy khởi nghiệp, với năng lực sáng tạo, những yếu tố thiết yếu giúp người học không chỉ giỏi kiến thức mà còn làm chủ được tương lai. Với Đức An, trải nghiệm ấy là lời nhắc mạnh mẽ rằng giáo dục không thể đứng ngoài chuyển đổi số và người trẻ không chỉ là đối tượng, mà chính là tác nhân kiến tạo thay đổi ấy.

Suốt những năm tháng tại DAV, Đức An đã không ngừng kết nối giữa kiến thức học thuật và thực tiễn hoạt động. Là cố vấn, giám khảo và huấn luyện viên của hàng loạt cuộc thi uy tín như The Debaters, Trường Teen do VTV7 tổ chức, An mang theo hành trang từ các môn học về luật pháp quốc tế, truyền thông, chính trị, văn hóa để tạo nên những bộ đề chất lượng, đào sâu vào các vấn đề gai góc của xã hội. Với An, làm chuyên môn không chỉ là ra đề, đó là một cách lan tỏa tư duy phản biện, kiến thức và tinh thần khai vấn đến thế hệ trẻ trên khắp cả nước.

Ở vị trí cố vấn đội thi tại Vietnam Business Innovation Challenge, Đức An đánh giá cao các ý tưởng khởi nghiệp không chỉ ở ý tưởng, mà ở khả năng thực thi và tư duy chiến lược của đội ngũ. “Thị trường không thiếu ý tưởng. Nhưng không phải đội nào cũng có khả năng biến nó thành hiện thực. Mình sẽ luôn đặt câu hỏi về ‘nỗi đau’ mà sản phẩm giải quyết, về khách hàng, mô hình kinh doanh và tiềm năng mở rộng".

Trong vai trò Trưởng ban Tổ chức nhiều giải đấu tầm quốc gia và khu vực như Vietnam Women & Queer Open, Vietnam WGM… thách thức lớn nhất mà Đức An từng đối mặt không nằm ở công việc chuyên môn mà ở tính bền vững của mô hình vận hành và bài toán tài chính. Khi tranh biện vẫn là một bộ môn chưa thu hút nhiều tài trợ, việc tổ chức một giải đấu quy mô nhưng vẫn đảm bảo trải nghiệm cho người tham gia đòi hỏi sự cân đối tỉ mỉ, sáng tạo và cả… liều lĩnh. “Không thể trông chờ hoàn toàn vào việc xin tài trợ. Giải đấu muốn tồn tại lâu dài phải tự mình đứng vững”, An chia sẻ.

Với hơn 50 giải đấu từng đảm nhận vai trò giám khảo, trong đó có những lần được vinh danh là Top giám khảo xuất sắc, Đức An hiểu rõ rằng một giám khảo giỏi không chỉ cần kỹ năng chuyên môn mà còn cần lắng nghe, thấu cảm và giao tiếp nhân văn. “Tranh biện là môn thi căng thẳng, từng có thí sinh bật khóc ngay trên sân khấu, nên giám khảo phải thấu hiểu áp lực ấy để đảm bảo không khí thi đấu an toàn và khuyến khích thí sinh phát huy tối đa tiềm năng”, Đức An nói. Và với những tình huống thí sinh không đồng thuận với kết quả, cậu luôn kiên nhẫn để lắng nghe và đối thoại cởi mở, một thái độ làm nên sự khác biệt của người làm giáo dục.

Trong thời gian tới, Đức An sẽ đảm nhiệm vị trí CEO Office Assistant tại The Olympia Schools – một dấu mốc mới trong hành trình thử nghiệm các vai trò khác nhau trong ngành giáo dục. Đức An chia sẻ rằng cậu không vội định vị bản thân ở một vai trò cố định, mà muốn trải nghiệm nhiều khía cạnh để trả lời cho câu hỏi: “Mình muốn làm gì, và có thể tạo ra giá trị gì trong ngành giáo dục?”

Với những người trẻ vẫn đang loay hoay tìm lối đi cho riêng mình, Đức An chỉ gửi gắm một lời nhắn ngắn gọn nhưng đầy ý nghĩa: “Take risks while you can”. Bởi đôi khi, chính những bước đi táo bạo – dù chưa rõ đích đến – lại đưa ta đến nơi thật sự thuộc về.

(Ảnh: NVCC)