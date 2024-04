Chủ tịch Hội đồng Đội T.Ư thăm và làm việc với Trung tâm Thanh thiếu niên miền Nam

SVVN - Ngày 7/4, tại Hà Nội, T.Ư Đoàn, T.Ư Hội LHTN Việt Nam phối hợp với Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia, Ban Thanh niên Công an nhân dân tổ chức Lễ phát động hưởng ứng Năm An toàn giao thông 2024; ra quân tuyên truyền về hoạt động phòng cháy, chữa cháy trong thanh niên, năm 2024.