Chúc Tết Mẹ không khó, chỉ cần bạn mở lời tâm ý

SVVN - Trong mỗi gia đình, người mẹ luôn là hình mẫu của sự hy sinh và chăm sóc vô điều kiện. Suốt cả năm, mẹ vất vả lo lắng cho con cái, cho gia đình, để mọi thứ luôn ấm no và hạnh phúc. Trong không khí ấm cúng của những ngày đầu năm mới, liệu chúng ta đã dành đủ thời gian và tình cảm để tri ân mẹ?

Theo truyền thống, ngày Mồng 2 là dịp đặc biệt để con cái thăm gia đình bên ngoại, thể hiện lòng biết ơn và tình cảm đối với mẹ và tổ tiên. Đây không chỉ là một phong tục, mà còn là một nét văn hóa lâu đời, gắn kết các thế hệ trong gia đình.

Nhà nghiên cứu văn hóa dân gian Nguyễn Hùng Vĩ chia sẻ: “Ngẫm kỹ ra, các cụ xưa không nói kèm “mồng 2 Tết mẹ” cũng có cái lý của nó. Nếu mẹ bên nội thì sáng mồng một đã mừng tuổi rồi. Nếu mẹ bên ngoại thì tại sao không nhắc đến cha bên ngoại vậy. Như vậy là ta thấy câu “mồng hai Tết mẹ” là câu sau này mới phái sinh thêm cho đầy đủ và suôn sẻ. Từ đó cũng có người chia ra là ngày mồng một về bên nội đi Tết, ngày mùng hai sẽ về bên ngoại đi Tết, trọn vẹn cả đôi đường. Tất nhiên là xa xôi cách trở nội ngoại quá thì cũng không ai đầy đủ cho được”.

Có một chi tiết rất đặc biệt là trong mini-game do Coca-Cola và Chuyên trang Sinh Viên Việt Nam, Báo Tiền Phong và 6 trường đại học vừa tổ chức, thuộc chương trình “Trao Tâm Ý, Gắn Kết Tết Diệu Kỳ”, có nhiều lời chúc cảm động nhất được dành tặng mẹ. Các bạn sinh viên đã kết hợp những món ăn truyền thống ngày Tết để tạo nên những câu chúc ý nghĩa và ấm áp, bày tỏ tình cảm sâu sắc dành cho mẹ. Hãy cùng tiếp tục cùng bàn sâu hơn về chủ đề này với 5 bạn sinh viên: Thu Hiền - Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Quốc gia Hà Nội; Quang Nam - Học viện Hành chính Quốc gia; Hà Châu - Đại học Kinh tế Quốc dân; Lan Hương - Trường Đại học Kinh tế - ĐHQG Hà Nội; Thành Long – Học viện Ngoại giao.

Thu Hiền:

Điều mẹ muốn nghe nhất từ mình trong lời chúc có lẽ là: "Chúc cho con gái của mẹ luôn mạnh khỏe và ngoan ngoãn". Mẹ là người rất yêu thương và quan tâm tới mình, nên nếu mình ngoan ngoãn và sống hạnh phúc, chắc chắn mẹ cũng sẽ trở nên vui vẻ. Do vậy, mình sẽ luôn cố gắng không ngừng hoàn thiện bản thân để mẹ luôn cảm thấy an tâm và vui lòng trong năm mới đây!

Quang Nam:

Mẹ tôi là người luôn nghĩ cho gia đình trước bản thân mình. Tôi tin rằng lời chúc mẹ muốn nghe nhất không phải là điều gì quá lớn lao, mà chỉ đơn giản là tôi cùng các thành viên trong gia đình đều khỏe mạnh, hạnh phúc. Quan trọng hơn, tôi muốn mẹ hiểu rằng, dù tôi có đi xa đến đâu hay bận rộn thế nào, gia đình luôn là nơi tôi hướng về và yêu thương.

Hà Châu:

Mẹ mình thì luôn xinh đẹp rồi nên mình muốn mẹ không phải lo nghĩ nhiều nữa. Mình cũng lớn rồi, có thể tự lo cho mình, và cố gắng sau này lo cho mẹ.

Thành Long:

Mẹ mình cũng là nghệ sĩ violin tâm huyết và bận rộn. Nên mình nghĩ mẹ sẽ thích được chúc trẻ lâu để có thể mang đến thật nhiều phần trình diễn trong sự nghiệp của mình. (Cười)

Chương trình "Trao Tâm Ý, Gắn Kết Tết Diệu Kỳ" với phần mini-game Trao Tâm Ý, Nhận Lộc Hết Ý do Coca-Cola và Chuyên trang Sinh Viên Việt Nam, Báo Tiền Phong phối hợp tổ chức đã truyền cảm hứng đến nhiều bạn trẻ, tạo nên trào lưu gửi tâm ý qua từng món ăn truyền thống, gắn liền với những người mình thân yêu. Trong đó, các lời chúc được đăng tải với số lượng khá lớn được gửi đến cho mẹ, thông qua các món ăn đơn giản gắn liền với những kỷ niệm mẹ nấu, hoặc bạn từng nấu cho mẹ, các kỷ niệm 2 mẹ con nấu ăn chung. Có thể thấy, các bạn dễ dàng trao đi tâm ý, những lời chúc chân thành đến mẹ của mình. Với thông điệp truyền cảm hứng và cách gửi trao lời chúc một cách sáng tạo, nhiều bạn trẻ đã trao đi tâm ý một cách dễ dàng, gắn kết tình mẫu tử trong dịp Tết. Chúng ta cần trân trọng những khoảnh khắc bên mẹ và luôn thể hiện lòng biết ơn đối với mẹ, không chỉ vào dịp Tết mà suốt cả năm.

Thu Hiền:

Mẹ là một người phụ nữ của gia đình, một người có thể lo việc nhà rất chu toàn, nhưng mình lại khá vụng về, đặc biệt trong chuyện bếp núc. Tuy vậy, với tinh thần ham học hỏi, trong dịp Tết 2 năm về trước mình quyết định đã nhờ mẹ dạy cho làm món ăn ngày Tết mà bố con mình thích nhất - nem rán. Đến lúc thật sự học cùng mẹ mình mới nhận ra mẹ khéo léo đến nhường nào khi gói được những chiếc nem đều đặn như khuôn đúc, còn mình thì chiếc to, chiếc nhỏ, có chiếc còn bị bục do cuốn cùng quá nhiều nguyên liệu. Tuy vậy, mẹ vẫn rất nhiệt tình chỉ dạy cho mình từng khâu, từ chuẩn bị nguyên liệu cho tới bí quyết để nem được giòn rụm. Tính tới hiện tại, mình vẫn còn kém về khoản bếp núc nhưng mình tự tin có thể làm được món nem rán ngon bằng 7/10 của mẹ mình! Hy vọng mẹ có thể an tâm với con gái rồi nhé, mong một năm mẹ luôn khỏe, nem rán từ giờ con có thể lo được.

Quang Nam:

Kỷ niệm về mẹ trong ngày Tết khiến tôi nhớ nhất là buổi sáng sớm ngày 29, hai mẹ con cùng nhau đi chợ Tết. Mẹ luôn dậy từ rất sớm, chuẩn bị kỹ lưỡng danh sách những thứ cần mua, chợ Tết đông đúc và náo nhiệt, nhưng trong mắt tôi, hình ảnh mẹ lúc ấy mới thật đặc biệt. Mẹ luôn dặn tôi bí kíp chọn được gà ngon để cúng giao thừa, mong cho phúc lộc đầy nhà như món gà luộc thơm ngon, tròn đầy ngày Tết. Buổi đi chợ ấy không chỉ đơn thuần là một phần công việc chuẩn bị Tết, mà còn là dịp để tôi học được sự tỉ mỉ, chỉn chu và tình yêu thương thầm lặng mà mẹ dành cho gia đình.

Hà Châu:

Mình nhớ nhất là mỗi sáng 30, mẹ sẽ gọi mình dậy sớm đi chợ Tết. Dù không cần mua nhiều vì đã chuẩn bị sẵn, nhưng mẹ muốn mình cảm nhận không khí rộn ràng, nô nức của ngày cuối năm. Lần nào cũng vậy, cảm giác ấy khiến mình nhớ đến bài thơ "Chợ Tết" thời tiểu học. Và một bát miến gà nóng hổi là món mình vẫn nhớ nhất trong mỗi dịp Tết. Đó là ước mong thầm kín của mẹ về sức khỏe của cả gia đình luôn dẻo dai như sợi miến, ấm áp tình yêu thương. Đó là những ký ức ấm áp mà mình luôn trân trọng.

Lan Hương:

Mẹ là người phụ nữ giỏi nhất mình từng biết: Có thể lo cho gia đình ấm áp, cũng có thể dạy mình học, cũng có thể làm bác sĩ mỗi lần mình ốm. Với mình, mẹ xứng đáng nhận được mọi lời chúc tuyệt vời nhất trên đời này. Vào ngày Tết, lúc nào mẹ mình cũng bận rộn chăm lo nhà cửa mà quên mất bản thân mình. Mẹ thường bận rộn đến khuya Đêm 30 để dọn dẹp nhà cửa, làm thịt đông vì bố thích ăn, chuẩn bị mâm cơm thắp hương, mâm cơm gia đình... Và thịt đông cũng chính là món mình luôn háo hức chờ đón được làm cùng mẹ, bởi mình mong gia đình luôn gắn bó, yêu thương nhau như thịt đông thơm mát, mãi bên nhau ngày Tết.

Thành Long:

Khi còn nhỏ, vào các dịp Tết, chị mình thường đi du học và bố mình hay đi cùng. Do đó, Tết mình sẽ ở nhà với mẹ. Tết 2012, mẹ quyết tâm dạy cho mình một bản nhạc khá khó với trình độ violin của mình lúc đó (để khoe chị và bố khi về nhà). Kỷ niệm hồi đó đáng nhớ vì mẹ mình đã tạo ra một mục tiêu chung cho hai mẹ con. Cảm giác cả nhà cùng quây quần bên mâm cơm ngày Tết sau khi thưởng thức “màn trình diễn” của mình vô cùng ấm áp và đáng nhớ.

Những kỷ niệm nhỏ giữa mẹ và con này sẽ giúp các bạn trẻ mai này nghĩ về Tết, vẫn luôn cảm giác đây là quãng thời gian dù bận rộn nhưng quá đỗi ngọt ngào, đáng nhớ. Chương trình "Trao Tâm Ý, Gắn Kết Tết Diệu Kỳ" với mini-game Trao Tâm Ý, Nhận Lộc Hết Ý của Coca-Cola và Chuyên trang Sinh Viên Việt Nam, Báo Tiền Phong tổ chức dịp Tết Ất Tỵ 2025 là điểm nhấn thú vị giúp các bạn trẻ nhận ra ý nghĩa của những lời chúc chân thành đến mẹ của mình. Ngày đầu năm này, hãy cùng Coca-Cola gửi đi những lời chúc ý nghĩa đến những người mình yêu thương thông qua trang Trao Tâm Ý, cùng gắn kết Tết diệu kỳ nhé!

