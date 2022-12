Chương trình chào tân sinh viên quy tụ hàng nghìn sinh viên Nghệ Tĩnh tại Hà Nội

SVVN - Ngày 04/12/2022, Ban Liên lạc Sinh viên Nghệ Tĩnh tại Hà Nội đã tổ chức chương trình Chào tân sinh viên với tên gọi “Nút giao khứ hồi”. Chương trình có sự tham gia của những khách mời đặc biệt và sinh viên đến từ hai tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh. Đây là sự kiện có quy mô lớn nhất và là chương trình đầu tiên Ban Liên lạc dành cho tân sinh viên hai tỉnh.

Chào tân sinh viên 2022 - “Nút giao khứ hồi” là chương trình truyền thống của Ban Liên lạc Sinh viên Nghệ Tĩnh tại Hà Nội. Đây là lần thứ 10 chương trình này được tổ chức, là dịp nhìn lại một năm hoạt động sôi nổi và khởi động một chặng đường mới. Chương trình được tổ chức tại Hội trường A2, trường Đại học Kinh tế quốc dân với quy mô lên đến 1000 khán giả.

Tên gọi “Nút giao khứ hồi” được Ban tổ chức chọn lựa cho sự kiện lần này với ý nghĩa: Để trưởng thành và phát triển thì chúng ta phải bắt đầu một hành trình mới, đi đến những vùng đất mới. Nhưng luôn có một nơi gọi là “nhà” luôn mở rộng vòng tay để cho những người con xa xứ hướng về. Sự kiện này chính là một nút giao khứ hồi, mang lại các bạn trẻ những cảm nhận về một đại gia đình ở Hà Nội và hướng các bạn trẻ quay về với cái nôi, bản ngã mỗi người. Dù trải qua nhiều tổn thương thì gia đình vẫn ở bên, đồng hành và ủng hộ chúng ta. Mở rộng ra có thể coi Sinh viên Nghệ Tĩnh tại Hà Nội là một gia đình lớn.

"Mình biết chương trình diễn ra lần này là cột mốc đánh dấu cho sự trở lại đầy thành công của Ban liên lạc Sinh viên Nghệ Tĩnh tại Hà Nội. Đó cũng là bằng chứng cho sự cố gắng và nỗ lực trong hơn một tháng qua của đội ngũ ban tổ chức" - Diễm Quỳnh, Phó Ban tổ chức chia sẻ.

Chương trình có sự tham gia của nhiều khách mời đặc biệt như: Ông Lê Doãn Hợp, nguyên UVBCHTW Đảng, nguyên Bí thư Tỉnh uỷ Nghệ An, nguyên Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông, Chủ tịch Hội đồng hương Nghệ An tại Hà Nội; Trung tướng Nguyễn Mạnh Đẩu, nguyên Chính uỷ Tổng cục Kỹ thuật Bộ Quốc phòng, Phó Chủ tịch Hội đồng hương Nghệ An tại Hà Nội; Nhà báo Nguyễn Công Khang, Chánh văn phòng Hội đồng hương Nghệ An tại Hà Nội; Tiến sĩ Trần Đình Châu, nguyên Vụ trưởng, Chánh văn phòng Hội đồng Quốc gia Giáo dục, Bộ Giáo dục và đào tạo; Nhà thơ Lê Cảnh Nhạc, Phó chủ tịch hội đồng hương Hà Tĩnh tại Hà Nội.

Chương trình còn có sự tham gia của đại diện các Nhà tài trợ, báo chí và truyền thông, cùng với thành viên của 20 Hội đồng hương, Đội sinh viên tình nguyện Đồng hương Nghệ An, Hà Tĩnh đến từ các trường Đại học, Học viện trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Chào tân sinh viên 2022 - “Nút giao khứ hồi” đã mang lại cho khán giả một cảm giác khó quên với những màn biểu diễn vô cùng sôi động đến từ các tiết mục văn nghệ của các Hội đồng hương, Đội sinh viên tình nguyện đồng hương thành viên của Ban Liên lạc. Ngoài ra, chương trình còn có sự góp mặt của những ca sĩ khách mời là nữ ca sĩ Lê Minh Ngọc, nam ca sĩ Việt Tú và nam ca sĩ Doãn Hiếu. Sự xuất hiện của những ca sĩ khách mời đã làm cho không khí của chương trình trở nên bùng nổ hơn bao giờ hết.

Phát huy truyền thống hiếu học của hai tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh, chương trình đã tổ chức hoạt động trao học bổng cho sinh viên. Trong đó, có 20 suất học bổng cho tân sinh viên đạt kết quả cao trong kỳ thi THPT; 6 suất học bổng cho tân sinh viên có hoàn cảnh khó khăn và 20 suất học bổng cho sinh viên tình nguyện có thành tích xuất sắc.

Bên cạnh đó, cuộc thi "Đấu trường Nghệ Tĩnh" trong khuôn khổ chương trình Chào tân sinh viên 2022 - "Nút giao khứ hồi" cũng nhận được sự quan tâm của khán giả. 2 vòng thi diễn ra vô cùng căng thẳng. Tại cuộc thi, 5 đội thi đã thể hiện được kiến thức sâu rộng và sự sáng tạo của mình bằng những câu trả lời nhanh, chính xác và vô cùng ấn tượng.

Là một khán giả tham dự chương trình lần này, Đăng Linh cho rằng chương trình được tổ chức với quy mô hoành tráng, đông đảo sinh viên Nghệ Tĩnh các trường tham gia. Các tiết mục được trình diễn công phu, thu hút. Bạn cũng chia sẻ rằng bản thân được giao lưu, gắn kết và hòa mình vào không khí quê hương, cảm giác như được trở về với Nghệ Tĩnh, về với nguồn cội của mình vậy.



Chương trình Chào Tân sinh viên 2022 - "Nút giao khứ hồi" đã thành công tạo ra một không gian Nghệ Tĩnh giữa lòng Hà Nội. Đây là nơi hàng nghìn sinh viên từ 20 trường Đại học, Học viện cùng nhau giao lưu và hòa vào không khí náo nhiệt với những người bạn, anh, chị đồng hương Nghệ An, Hà Tĩnh.

Phát biểu về chương trình lần này, Trưởng Ban tổ chức Hoàng Hưng chia sẻ rằng: "Chương trình này là sự đồng lòng, chung tay xây dựng cộng đồng đoàn kết. Đó là sự tiếp nối giữa biết bao các thế hệ trẻ sinh viên Nghệ Tĩnh tràn đầy năng lượng, nhiệt huyết, tự tin. Đây là cơ hội để thể hiện tinh thần của tuổi trẻ đối với Tổ quốc Việt Nam: Đoàn Kết - Bản Lĩnh - Xung kích - Sáng Tạo - Phát triển. Chương trình cũng là một lời chào rất tình cảm dành cho các bạn Tân Sinh viên hiếu học của quê hương Nghệ An, Hà Tĩnh anh Hùng, thể hiện ý chí và khát vọng cao đẹp của tuổi trẻ sinh viên, quyết đem trí tuệ, sức trẻ xây dựng quê hương, đất nước. Chương trình là nơi tràn đầy không khí ấm áp của tình đồng hương, năng động, nhiệt huyết của tuổi trẻ và là thể hiện sức mạnh vươn lên trong học tập, cuộc sống của những người trẻ Nghệ An, Hà Tĩnh.

Hãy cứ sống nhiệt huyết với tuổi trẻ của mình vì bên cạnh các bạn luôn có những người bạn, người anh, người chị mang trong mình tiếng nói thân thương đậm chất Dân ca Ví dặm Nghệ Tĩnh.".