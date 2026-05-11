Chuyên gia năng lượng hàng đầu thế giới về nước dẫn dắt trường đại học cũ

SVO - Theo Vietnamnet, một trong những tên tuổi lớn nhất của ngành năng lượng thế giới, Giáo sư Shirley Meng, đã quyết định gia nhập đội ngũ lãnh đạo NTU Singapore. Với cương vị Phó Hiệu trưởng phụ trách hợp tác doanh nghiệp, bà sẽ là "cầu nối" đưa các nghiên cứu đột phá từ phòng thí nghiệm ra thị trường thực tế.

Bà cũng sẽ được bổ nhiệm làm Giáo sư Đại học Xuất sắc, học hàm cao nhất tại NTU dành cho các giảng viên có thành tựu học thuật xuất chúng, mang tính liên ngành.

Trang web của NTU cho biết, trên cương vị mới, Giáo sư Meng sẽ dẫn dắt các hoạt động hợp tác giữa NTU với những doanh nghiệp và tổ chức hàng đầu thế giới, đồng thời thúc đẩy việc thành lập các viện nghiên cứu hợp tác quốc tế nhằm nâng cao vị thế toàn cầu của trường.

Cựu sinh viên NTU trở lại trường giữ vị trí lãnh đạo

Là cựu sinh viên của NTU, bà Meng cho biết niềm đam mê với khoa học vật liệu và kỹ thuật bắt đầu từ thời đại học, sau một thí nghiệm về vật liệu siêu dẫn tạo ra hiện tượng nâng bằng từ trường - trải nghiệm đã định hình con đường nghiên cứu của bà sau này.

Chủ tịch NTU, Giáo sư Ho Teck Hua, cho biết: “Thật tuyệt vời khi được chào đón Shirley trở lại NTU - nơi hành trình khoa học của cô ấy bắt đầu. Lưu trữ năng lượng là một trong những thách thức công nghệ lớn nhất của thời đại chúng ta, và Shirley là một trong những chuyên gia hàng đầu thế giới trong lĩnh vực này.

Khả năng kết nối nghiên cứu tiên tiến với ứng dụng thực tiễn trong công nghiệp khiến cô ấy trở thành người phù hợp để dẫn dắt chiến lược hợp tác doanh nghiệp của NTU”.

Giáo sư Meng sẽ chính thức nhận nhiệm vụ từ ngày 1/7/2026, thay thế Giáo sư Lam Khin Yong, người sẽ rời vị trí vào tháng 5 sau nhiều thập kỷ gắn bó với trường.

Chia sẻ về quyết định quay lại NTU, bà nói: “NTU là nơi trao cho tôi tấm bằng đầu tiên về khoa học và kỹ thuật, nuôi dưỡng niềm đam mê khoa học và mở ra hành trình dài trong sự nghiệp học thuật. Tôi rất vinh dự khi được giao trọng trách này”.

Nhà khoa học hàng đầu về lưu trữ năng lượng, Giáo sư Shirley Meng (trái), sẽ kế nhiệm Giáo sư Lam Khin Yong (phải) trở thành Phó Hiệu trưởng phụ trách hợp tác doanh nghiệp của Đại học Công nghệ Nanyang (Singapore). Ảnh: NTU

Bà cho biết mong muốn xây dựng cộng đồng học thuật năng động hơn tại trường, đồng thời mở rộng kết nối với các đối tác toàn cầu nhằm thúc đẩy nghiên cứu cơ bản gắn với tác động thực tiễn, phát triển công nghệ mới và tăng cường hợp tác liên ngành để mang đến trải nghiệm học tập tốt hơn cho sinh viên.

Nhà khoa học tiên phong về pin thế hệ mới

Hiện Giáo sư Meng là Giáo sư ngành Kỹ thuật Phân tử tại Trường Kỹ thuật Phân tử Pritzker thuộc Đại học Chicago (Mỹ). Bà cũng điều hành Sáng kiến Công nghệ Năng lượng - một chương trình nghiên cứu trọng điểm về chuyển đổi năng lượng sạch.

Trong giai đoạn chuyển tiếp, bà vẫn tiếp tục đảm nhiệm một phần công việc tại Đại học Chicago và tham gia Mạng lưới Chuyển đổi Năng lượng - chương trình do chính bà sáng lập nhằm thúc đẩy quá trình chuyển đổi từ nhiên liệu hóa thạch sang năng lượng sạch trên toàn cầu.

Trước khi gia nhập Đại học Chicago năm 2021, bà từng giảng dạy và nghiên cứu tại Đại học California San Diego và Đại học Florida.

Giáo sư Meng nổi tiếng với phương pháp nghiên cứu kết hợp mô hình lý thuyết với các kỹ thuật thí nghiệm tiên tiến như kính hiển vi điện tử lạnh và quang phổ học trong điều kiện vận hành thực tế, qua đó tạo ra nhiều đột phá về hiệu suất, độ an toàn và tính bền vững của pin.

Các nghiên cứu của bà đóng góp quan trọng cho quá trình chuyển đổi sang năng lượng sạch toàn cầu và đã ứng dụng trong nhiều công nghệ được cấp bằng sáng chế.

Năm 2024, nhóm nghiên cứu của bà công bố pin natri thể rắn không sử dụng cực dương đầu tiên trên thế giới - công nghệ được kỳ vọng giúp hiện thực hóa các loại pin giá rẻ, sạc nhanh và dung lượng cao cho xe điện cũng như hệ thống lưu trữ điện.

Từ phòng thí nghiệm của bà cũng đã hình thành nhiều công ty khởi nghiệp về pin. Trong đó có South 8 Technologies - doanh nghiệp thương mại hóa công nghệ chất điện phân khí hóa lỏng giúp pin lithium-ion hoạt động trong điều kiện nhiệt độ khắc nghiệt từ -60°C đến +60°C.

Bà cũng đồng sáng lập UNIGRID - công ty phát triển pin natri tại Mỹ, cùng ExPost Technology - doanh nghiệp chuyên tái chế và nâng cấp pin.

Từ năm 2022 - 2025, bà giữ vai trò giám đốc sáng lập Liên minh Nghiên cứu Lưu trữ Năng lượng - trung tâm đổi mới công nghệ pin thế hệ mới được Bộ Năng lượng Mỹ tài trợ.

Ngoài nghiên cứu, Giáo sư Meng còn tham gia nhiều hội đồng khoa học và hội đồng tư vấn doanh nghiệp, góp phần định hướng chiến lược nghiên cứu năng lượng và thương mại hóa công nghệ pin mới.

Bà đã nhận nhiều giải thưởng quốc tế danh giá như Giải thưởng Đổi mới Pin Shep Wolsky, Huy chương Faraday của Hiệp hội Hóa học Hoàng gia Anh, Giải Xuất sắc nghiên cứu điện hóa của Hiệp hội Hóa học Mỹ và Giải CAREER của Quỹ Khoa học Quốc gia Mỹ.

Giáo sư Meng cũng là viện sĩ của nhiều tổ chức khoa học lớn như Hiệp hội Điện hóa, Hiệp hội Nghiên cứu Vật liệu và Hiệp hội Phát triển Khoa học Mỹ (AAAS).