NGÀY HỘI TUYỂN SINH KHỐI CÁC NGÀNH KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ LẦN 2 Đại học Sao Đỏ mang 'hệ sinh thái đào tạo gắn doanh nghiệp' đến Ngày hội tuyển sinh của Báo Tiền Phong

SVO - Với định hướng đào tạo gắn thực tiễn, chú trọng công nghệ và kỹ năng nghề nghiệp, Trường Đại học Sao Đỏ sẽ tham gia 'Ngày hội tuyển sinh khối các ngành Khoa học và Công nghệ lần thứ 2' do Báo Tiền Phong tổ chức tại gian hàng số 24. Tại đây, học sinh và phụ huynh sẽ có cơ hội tìm hiểu trực tiếp về các ngành đào tạo đang có nhu cầu nhân lực lớn, cũng như xu hướng nghề nghiệp trong thời đại chuyển đổi số.

Nhiều ngành công nghệ, kỹ thuật có chỉ tiêu lớn

Chia sẻ với Chuyên trang Sinh Viên Việt Nam, Báo Tiền Phong, TS Đỗ Văn Đỉnh - Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Sao Đỏ cho biết, năm học 2026 - 2027, Nhà trường dự kiến tuyển sinh 3.230 chỉ tiêu, trong đó có 2.130 chỉ tiêu đại học chính quy. Những ngành có quy mô tuyển sinh lớn tập trung ở nhóm công nghệ kỹ thuật, kỹ thuật và ngôn ngữ như: Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử; Công nghệ kỹ thuật ô tô; Kỹ thuật cơ điện tử; Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa; Ngôn ngữ Trung Quốc…

TS Đỗ Văn Đỉnh - Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Sao Đỏ.

Ngoài ra, một số ngành thuộc lĩnh vực kinh tế ứng dụng cũng được Nhà trường chú trọng mở rộng đào tạo nhằm đáp ứng nhu cầu nhân lực của thị trường lao động hiện nay như Logistics và quản lý chuỗi cung ứng, Thương mại điện tử…

Năm 2026, Nhà trường áp dụng 5 phương thức tuyển sinh gồm: xét tuyển thẳng; xét điểm thi tốt nghiệp THPT; xét tuyển dựa vào kết quả học bạ THPT; xét kết quả đánh giá tư duy/đánh giá năng lực; xét tuyển kết hợp giữa điểm thi tốt nghiệp THPT và kết quả học tập THPT.

Chọn ngành học dựa trên năng lực và định hướng lâu dài

Theo TS Đỗ Văn Đỉnh, trong bối cảnh chuyển đổi số, công nghiệp thông minh và nhu cầu nhân lực chất lượng cao ngày càng lớn, các ngành thuộc lĩnh vực khoa học và công nghệ đang mở ra rất nhiều cơ hội nghề nghiệp hấp dẫn. Vì vậy, lời khuyên dành cho thí sinh và phụ huynh là hãy lựa chọn ngành học dựa trên năng lực, sở thích và định hướng nghề nghiệp lâu dài, đồng thời quan tâm đến nhu cầu thực tế của thị trường lao động, thay vì chỉ lựa chọn theo xu hướng ngắn hạn.

Đối với những em yêu thích kỹ thuật, công nghệ, sáng tạo và mong muốn làm việc trong môi trường hiện đại, các ngành kỹ thuật và công nghệ của Nhà trường là lựa chọn rất phù hợp bởi chương trình đào tạo gắn với thực tiễn, chú trọng thực hành - trải nghiệm - ứng dụng, cùng với sự đồng hành của doanh nghiệp trong quá trình đào tạo và tuyển dụng. Với phụ huynh, cần đồng hành cùng con trong việc tìm hiểu kỹ ngành nghề, môi trường học tập, cơ hội việc làm sau tốt nghiệp và định hướng phát triển nghề nghiệp bền vững. Một ngành học phù hợp không chỉ giúp sinh viên học tốt mà còn tạo nền tảng vững chắc cho tương lai nghề nghiệp lâu dài.

Sinh viên Trường Đại học Sao Đỏ tại đêm chung kết cuộc thi “Vũ điệu sinh viên 2025”.

Đổi mới đào tạo để đáp ứng yêu cầu của nền kinh tế số

Trong bối cảnh đất nước đang hội nhập sâu rộng vào nền kinh tế quốc tế, đặc biệt là trước tác động mạnh mẽ của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư, Trường Đại học Sao Đỏ chủ động đổi mới toàn diện trong công tác đào tạo, nghiên cứu và hợp tác để đáp ứng yêu cầu về nguồn nhân lực chất lượng cao cho nền kinh tế số.

Thứ nhất, đổi mới chương trình và phương pháp đào tạo: Rà soát, cập nhật các chương trình đào tạo theo hướng lấy người học làm trung tâm, chú trọng phát triển năng lực thực hành, kỹ năng số, tư duy sáng tạo và khả năng thích ứng với môi trường làm việc hiện đại. Các ngành thuộc khối kỹ thuật – công nghệ, công nghiệp, kinh tế được tích hợp thêm nội dung về chuyển đổi số, trí tuệ nhân tạo, phân tích dữ liệu và kỹ năng số.

Thứ hai, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ và chuyển đổi số trong quản lý, giảng dạy và học tập: Triển khai và hiện đại hóa hệ thống phần mềm quản lý nhân sự, quan lý sinh viên, thư viện số, lớp học thông minh và các nền tảng học tập trực tuyến, giúp sinh viên chủ động học mọi lúc, mọi nơi. Việc ứng dụng công nghệ 4.0 trong đào tạo sẽ góp phần nâng cao hiệu quả giảng dạy, kiểm tra, đánh giá và tạo môi trường học tập linh hoạt, hiện đại.

Trường Đại học Sao Đỏ tuyên dương sinh viên tiêu biểu năm 2025.

Thứ ba, tăng cường hợp tác với doanh nghiệp và quốc tế, nhằm xây dựng chương trình đào tạo gắn với thực tiễn sản xuất, chuyển giao công nghệ và tuyển dụng. Sinh viên được học đi đôi với hành, được thực tập, thực tế và tiếp cận công nghệ tiên tiến ngay trong quá trình học tập.

Thứ tư, chú trọng phát triển đội ngũ giảng viên và hạ tầng số: Đầu tư mạnh mẽ cho việc bồi dưỡng, nâng cao năng lực số cho đội ngũ giảng viên phấn đấu đến năm 2030 có ít nhất 30% giảng viên có trình độ tiến sĩ theo Thông tư số 01/2024/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo: Ban hành Chuẩn cơ sở giáo dục đại học; đồng thời xây dựng các phòng thí nghiệm, trung tâm thực hành - thực hành, trung tâm công nghệ cao, đáp ứng yêu cầu đào tạo trong thời đại 4.0.

Thứ năm, khuyến khích nghiên cứu khoa học, sáng tạo và khởi nghiệp số: Đầu tư hơn nữa và tạo điều kiện cho giảng viên, sinh viên tham gia các đề tài nghiên cứu, cuộc thi sáng tạo kỹ thuật, khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, góp phần hình thành đội ngũ kỹ sư, cử nhân năng động, có tư duy số và khả năng hội nhập quốc tế.

Giảng viên và sinh viên Trường Đại học Sao Đỏ tham gia sự kiện đổi mới sáng tạo TECHFEST Hải Phòng 2025

Trường Đại học Sao Đỏ đẩy mạnh đào tạo gắn doanh nghiệp, thích ứng kỷ nguyên số

Trong những năm qua, Trường Đại học Sao Đỏ đã không ngừng đổi mới, nâng cao chất lượng đào tạo, từng bước khẳng định vị thế là một trong những cơ sở giáo dục đại học trọng điểm của khu vực đồng bằng sông Hồng. Công tác đào tạo của Nhà trường luôn được định hướng theo triết lý giáo dục “Toàn diện - Sáng tạo - Thích ứng”, gắn liền với nhu cầu thực tiễn của xã hội và doanh nghiệp. Một số hoạt động nổi bật trong công tác đào tạo của Nhà trường thời gian qua có thể kể đến:

1. Đổi mới chương trình và phương pháp đào tạo; Trường đã rà soát, cập nhật và hiệu chỉnh chương trình đào tạo theo hướng chuẩn đầu ra, đáp ứng yêu cầu của thị trường lao động. Việc ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong giảng dạy, học tập và kiểm tra, đánh giá được đẩy mạnh, góp phần nâng cao hiệu quả và tính linh hoạt trong đào tạo.

2. Tăng cường gắn kết giữa đào tạo và thực tiễn: Nhà trường thường xuyên phối hợp với các doanh nghiệp, khu công nghiệp trên địa bàn như: Tập đoàn Vingroup, Tập đoàn Hồng Hải, Tập đoàn Hòa Phát, Tập đoàn Boviet, Công ty TNHH Canon, Công ty TNHH Luxshare, Công ty TNHH Regina Miracle International Việt Nam, Công ty TNHH Toyota Việt Nam, Công ty TNHH Công nghệ CAD/CAM Việt Nam, Công ty Viet Nam TCL Technology Electronics, Công ty TNHH Công nghệ NISSEI Việt Nam, Công ty TNHH Công nghiệp Brother Việt Nam... để tổ chức thực tập, thực tế, hội thảo nghề nghiệp và các chương trình đào tạo theo đặt hàng. Mô hình “Doanh nghiệp đồng hành cùng Nhà trường” đã mang lại hiệu quả thiết thực, giúp sinh viên nâng cao kỹ năng nghề nghiệp, đáp ứng tốt nhu cầu của thị trường lao động.

3. Phát triển đội ngũ giảng viên và cơ sở vật chất: Trường chú trọng bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, kỹ năng sư phạm cho đội ngũ giảng viên; nhiều giảng viên được cử đi học tập, nghiên cứu trong và ngoài nước. Hiện nay, đã có 27.9% giảng viên của Nhà trường có trình độ tiến sĩ, phấn đấu đến năm 2030, ít nhất 30% giảng viên có trìnhd độ tiến sĩ.

4. Đầu tư hiện đại hóa cơ sở vật chất, trang thiết bị của Trung tâm thực hành – thực nghiệm, thư viện điện tử, phục vụ hiệu quả cho hoạt động giảng dạy và nghiên cứu.

5. Thúc đẩy hợp tác quốc tế và đào tạo liên kết: Trường Đại học Sao Đỏ đã mở rộng quan hệ hợp tác với nhiều trường đại học, tổ chức giáo dục và doanh nghiệp quốc tế đến từ Nhật Bản, Hàn Quốc, Đức, Trung Quốc… trong lĩnh vực trao đổi sinh viên, giảng viên, nghiên cứu khoa học và đào tạo theo chuẩn quốc tế. Thực hiện học đi đôi với hành, Nhà trường gắn với doanh nghiệp, trong những năm qua Trường Đại học Sao Đỏ có mối quan hệ nồng ấm với gần 200 các công ty, doanh nghiệp trong và ngoài nước, giúp sinh viên nhà trường có thêm các cơ hội được thực tập, trải nghiệm với môi trường thực tiễn sản xuất và có nhiều cơ hội việc làm sau tốt nghiệp.

6. Đẩy mạnh kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục và chương trình đào tạo: Nhà trường đã được Trung tâm kiểm định chất lượng giáo dục - Hiệp hội các trường đại học, cao đẳng Việt Nam công nhận chất lượng cơ sở giáo dục đại chu kỳ 2 (2023-2028). Cùng với đó, 9 chương trình đào tạo trình độ đại học được kiểm định đạt tiêu chuẩn chất lượng.

7. Nâng cao chất lượng sinh viên và khẳng định uy tín đào tạo: Sinh viên của Trường Đại học Sao Đỏ ngày càng khẳng định năng lực qua các kỳ thi tay nghề, cuộc thi sáng tạo khoa học kỹ thuật và khởi nghiệp, đạt nhiều giải thưởng cao cấp quốc gia. Tỷ lệ sinh viên có việc làm sau tốt nghiệp luôn đạt trên 98%, là minh chứng rõ ràng cho chất lượng đào tạo và uy tín của Nhà trường. Với những kết quả nổi bật đó, Trường Đại học Sao Đỏ tiếp tục khẳng định mục tiêu phát triển trở thành trường đại học định hướng ứng dụng, tiên phong trong đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế.

Tại ngày hội, gian hàng số 24 của Trường Đại học Sao Đỏ dự kiến sẽ mang đến nhiều thông tin tuyển sinh, hoạt động tư vấn trực tiếp cũng như cơ hội để học sinh tìm hiểu môi trường học tập theo định hướng ứng dụng, gắn với doanh nghiệp và thị trường lao động hiện đại.