Chuyên gia Robot hàng đầu được cho là sắp về Trung Quốc, gây chú ý

SVO - Rộ lên thông tin một học giả hàng đầu trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo và robot có thể gia nhập đội ngũ công nghệ tại Trung Quốc, động thái được cho là sẽ tác động tới cục diện cạnh tranh công nghệ toàn cầu.

Theo Vietnamnet, Trung Quốc dường như sắp ghi thêm một “thương vụ nhân tài” đáng chú ý trong chiến lược xây dựng nguồn nhân lực AI, khi một trong những học giả hàng đầu thế giới về trí tuệ nhân tạo ứng dụng cho robot được đưa vào danh sách hướng dẫn nghiên cứu sinh tiến sĩ tại một trường đại học ở Thượng Hải.

Theo South China Morning Post, Tô Hạo, người sở hữu hai bằng tiến sĩ (toán học và khoa học máy tính), đã xuất hiện trong danh sách giảng viên của Đại học Phục Đán với tư cách giáo sư ngành thông tin điện tử, chuyên về AI. Danh sách công bố ngày 31/3 gồm 322 giảng viên hướng dẫn tiến sĩ được bổ nhiệm trong năm nay.

Trước đó, ông là phó giáo sư có biên chế lâu dài (tenured) tại Đại học California San Diego (UCSD), đồng thời là nhà sáng lập kiêm giám đốc công nghệ (CTO) của công ty robot AI Hillbot.

Học giả có ảnh hưởng lớn trong lĩnh vực AI hiện thân

Theo Google Scholar, các công trình nghiên cứu của Tô Hạo về “AI hiện thân” (embodied AI - trí tuệ nhân tạo gắn với cơ thể robot) nằm trong nhóm được trích dẫn nhiều nhất thế giới, với hơn 145.000 lượt. Từ tháng 10 năm ngoái đã xuất hiện đồn đoán về việc ông trở về Trung Quốc, nhưng danh sách của Đại học Phục Đán là xác nhận rõ ràng đầu tiên.

Trong một cuộc phỏng vấn năm ngoái, ông cho biết niềm đam mê AI đã hình thành từ khi còn rất trẻ.

“Tôi bắt đầu quan tâm đến AI từ thời cấp hai, khi tiếp cận thuật toán cây khung nhỏ nhất. Đó là lần đầu tiên tôi cảm nhận rằng trí tuệ con người có thể không quá đặc biệt, hay nói cách khác, máy móc cũng có thể tái tạo được”, ông chia sẻ trong một podcast công nghệ.

Tiến sĩ Tô Hạo từng là phó giáo sư có biên chế lâu dài tại Đại học California San Diego. Ảnh: UCSD

Hành trình học thuật ấn tượng

Năm 2002, Tô Hạo theo học ngành toán tại Đại học Hàng không Vũ trụ Bắc Kinh (Beihang). Đến năm 2005, trong thời gian thực tập tại Microsoft Research Asia, ông lần đầu tiếp xúc sâu với AI.

Sau khi tốt nghiệp cử nhân, ông tiếp tục ở lại Beihang để lấy bằng tiến sĩ toán ứng dụng.

Năm 2008, trong thời gian trao đổi tại Đại học Princeton (Mỹ), ông tham gia dự án ImageNet dưới sự dẫn dắt của nhà khoa học Lý Phi Phi - một tên tuổi lớn trong lĩnh vực AI.

ImageNet, bộ dữ liệu gán nhãn hình ảnh quy mô lớn, được xem là nền tảng của cuộc cách mạng học sâu hiện đại, đặc biệt trong lĩnh vực thị giác máy tính.

“Trước ImageNet, người ta từng nghĩ phải mất 200 năm mới giải được bài toán thị giác máy tính. Nhưng chỉ trong 10 năm, chúng ta đã đạt được những bước tiến đáng kinh ngạc”, ông nói trong một cuộc phỏng vấn năm 2024.

Năm 2009, ông chuyển từ Princeton sang Đại học Stanford cùng Lý Phi Phi để theo học tiến sĩ khoa học máy tính, bổ sung cho bằng tiến sĩ toán học đã có.

Tiên phong trong AI robot

Ngay từ khi còn là nghiên cứu sinh, Tô Hạo đã là người tiên phong trong lĩnh vực thị giác máy tính 2D, 3D và AI hiện thân. Năm 2017, ông được bổ nhiệm làm trợ lý giáo sư tại UCSD, trước khi hoàn thành chương trình tiến sĩ.

Sau đó, ông nhanh chóng chuyển hướng sang AI robot - lĩnh vực đang “nóng” trong nghiên cứu AI hiện thân.

Năm 2020, nhóm của ông phát triển SAPIEN - nền tảng mô phỏng đầu tiên trên thế giới có khả năng tái hiện tương tác giữa robot và con người. Một năm sau, ông tổ chức cuộc thi vận hành robot ManiSkill dựa trên SAPIEN, góp phần xây dựng tiêu chuẩn đánh giá cho AI hiện thân.

Tháng 7/2025, ông đồng sáng lập công ty robot AI Hillbot và giữ vai trò CTO, tập trung vào các ứng dụng công nghiệp như sản xuất ô tô, kho vận và bán lẻ.

Tô Hạo từng là đồng chủ tịch chương trình của hội nghị thị giác máy tính và nhận dạng mẫu (CVPR) năm 2025. Năm ngoái, ông nhận giải thưởng Nhà nghiên cứu trẻ CVPR và giải Frontiers of Science tại Trung Quốc.