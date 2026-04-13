Nữ thủ khoa 128 điểm HSA: 2 tháng tự học lập kỳ tích, kiêm luôn 'cô giáo nhỏ' cứu bạn mất gốc Toán

SVO - Không chỉ gây ấn tượng với số điểm 128/150 tại kỳ thi Đánh giá năng lực (HSA) - ĐHQGHN, bạn Ngô Hương Giang (lớp 12A11, THPT Đan Phượng) còn được thầy cô và bạn bè yêu mến bởi sự nhiệt tình và kiên nhẫn như một "cô giáo nhỏ".

Ngô Hương Giang (lớp 12A11, THPT Đan Phượng) là thủ khoa kỳ thi HSA đợt 3.

Chia sẻ về phương pháp tự học để thi HSA, Hương Giang tiết lộ bản thân chỉ dành 2 tháng ôn thi cao độ bằng chiến thuật làm quen cấu trúc đề rồi mới đào sâu từng chuyên đề. Tùy từng phân môn, nữ sinh linh hoạt kết hợp sách giáo khoa và tài liệu tham khảo trên Internet để đạt hiệu quả cao. Đặc biệt, Giang khẳng định tự học chính là "chìa khóa" cốt lõi giúp bản thân tự nhận ra điểm yếu và nắm vững bản chất kiến thức, thay vì phụ thuộc hoàn toàn vào sự hướng dẫn từ thầy cô.

Đồng hành cùng Hương Giang trong suốt 3 năm học, cô Đỗ Thị Hằng, giáo viên chủ nhiệm lớp 12A11, đánh giá cao tư duy học tập chủ động của học trò. Cô Hằng nhận định: “Hương Giang là người có nội lực mạnh mẽ. Sự tự tin đã giúp em sớm tìm ra và duy trì phương pháp học tập, làm việc khoa học, phù hợp với bản thân ngay từ năm lớp 10”.

“Với nền tảng kiến thức vững chắc, tôi tin tưởng em Hương Giang sẽ tiếp tục phấn đấu để đạt kết quả cao trong kỳ thi đánh giá năng lực của Trường Đại học Sư phạm Hà Nội và kỳ thi tốt nghiệp THPT sắp tới”, cô Hằng chia sẻ.

Chia sẻ về kết quả của học sinh Ngô Hương Giang, thầy Nguyễn Văn Hải - Hiệu trưởng Trường THPT Đan Phượng cho biết: “Thành tích của Hương Giang là niềm tự hào của nhà trường, minh chứng cho sự nỗ lực và tinh thần cầu thị trong học tập của em. Kết quả này không chỉ khẳng định năng lực cá nhân của Giang mà còn tạo động lực để các học sinh khác trong trường phấn đấu”.

Dưới góc nhìn của hội bạn thân, Hương Giang hiện lên với nhiều hình ảnh thú vị. Nữ sinh được nhận xét luôn biết cân bằng giữa việc học và giải trí. Em cùng bạn bè có chung nhiều sở thích, đặc biệt yêu thích xem phim Chân Hoàn Truyện.

Chia sẻ thêm về người bạn gắn bó từ những năm cấp 1, Phi Tuyết cho biết: “Giang luôn chững chạc hơn so với bạn bè đồng trang lứa. Tuy nhiên, bạn ấy không hề lạnh lùng hay khó gần, mà luôn thể hiện tinh thần trách nhiệm và ý thức tự giác rất cao”.

Đằng sau thành tích học tập ấn tượng, Hương Giang là một "cô giáo nhỏ" tận tâm và luôn gắn bó thân thiết với nhóm bạn.

Trong học tập, nữ sinh luôn giữ kỷ luật nghiêm ngặt. Khánh Linh, người bạn thân trong nhóm chia sẻ: “Giang có lối sống rất khoa học, luôn tuân thủ đúng thời gian biểu đã đề ra chứ không học theo cảm hứng. Mọi hoạt động đều được bạn ấy sắp xếp cân bằng”.

Không chỉ nỗ lực cho bản thân, Hương Giang còn là người kết nối, thường xuyên chủ động gọi các bạn cùng tham gia nhóm học trực tuyến vào buổi tối để đốc thúc tinh thần. Đặc biệt, Giang luôn kiên nhẫn hỗ trợ bạn bè trong những bài tập khó như một “cô giáo nhỏ”.

Mai Phương - cô bạn thân sở hữu thành tích 7.5 IELTS của Hương Giang, kể lại: “Lúc ôn thi IELTS, gần như tối nào Giang cũng nhắc mình vào phòng học trực tuyến để luyện đề cùng. Không chỉ Tiếng Anh, bạn còn đốc thúc cả những môn khác. Giang sẵn sàng giảng giải chi tiết, thậm chí chép tay lời giải để mình đọc và làm lại cho chắc kiến thức. Nhờ sự hỗ trợ đó, một người từng mất gốc Toán như mình đã có thể cải thiện năng lực rõ rệt”.

Thành tích 128 điểm HSA của Ngô Hương Giang là kết quả của quá trình rèn luyện bền bỉ và phương pháp học tập khoa học. Sự tận tâm và tinh thần trách nhiệm của nữ sinh đã để lại ấn tượng tốt đẹp trong lòng thầy cô và bạn bè Trường THPT Đan Phượng.

Ảnh: Lê Vượng