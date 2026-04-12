Mất laptop chứa 6 năm nghiên cứu, nữ giảng viên rơi vào cảnh trắng tay

SVO - Một nữ giảng viên tại Ấn Độ đã bị đập kính ô tô, mất laptop chứa toàn bộ dữ liệu nghiên cứu tiến sĩ suốt 6 năm. Vụ việc không chỉ gây thiệt hại tài sản mà còn khiến cộng đồng xót xa trước nguy cơ “mất trắng” công sức học thuật tích lũy trong nhiều năm.

Theo Hindustan Times và Vietnamnet, vụ việc xảy ra trên một tuyến đường đông đúc trong khuôn viên North Campus. Nữ giảng viên đã đăng tải video kể lại sự việc trên Instagram cá nhân với tài khoản “Praso Literature”.

Nữ giảng viên và chiếc xe bị đập cửa kính của cô. Ảnh: Instagram/@prasoliterature

Trong video đăng ngày 7/4, cô cho biết cùng chồng đến North Campus để giải quyết một số công việc liên quan đến nghiên cứu. Sau đó, hai người ghé khu Kamla Nagar để sửa quần áo và đỗ xe trước cửa hàng Croma trên đường Bungalow.

Thợ may cho biết việc chỉnh sửa mất khoảng hai giờ, nên hai vợ chồng nữ giảng viên tranh thủ đi ăn và ghé một cửa hàng trang sức trong khu chợ gần đó. “Đáng lẽ nếu đi bộ, chúng tôi đã có thể quan sát chiếc xe, nhưng vì muốn trải nghiệm lại cảm giác thời sinh viên, chúng tôi chọn đi xe xích lô”, cô kể.

Khi quay lại, họ phát hiện kính phía ghế lái đã bị đập vỡ hoàn toàn. “Chúng tôi đứng lặng người, không nói nên lời. Một số người xung quanh cũng đến xem và đều bất ngờ trước sự việc”, nữ giảng viên cho biết.

Theo cô, chiếc laptop bị lấy mất chứa toàn bộ dữ liệu nghiên cứu tiến sĩ trong suốt 6 năm. “Tôi lo không biết giáo sư hướng dẫn có tin mình không”, cô nói. Ngoài laptop (có lưu các thẻ ngân hàng), kẻ trộm còn lấy đi ví và một máy lọc không khí trong xe.

Hai vợ chồng nữ giảng viên đã trình báo cảnh sát, song chưa có cập nhật mới về tiến triển vụ việc.

Đoạn video sau đó thu hút sự chú ý trên mạng xã hội, nhận được nhiều bình luận bày tỏ sự cảm thông. Nhiều người cho rằng việc mất dữ liệu nghiên cứu là tổn thất lớn, đồng thời khuyên nữ giảng viên kiểm tra các email đã gửi hoặc bản sao lưu để có thể khôi phục một phần dữ liệu.