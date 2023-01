Chuyến hành trình đi để trở về, Tết là lan tỏa yêu thương

SVVN - Năm 2022, Nguyễn Quốc Huy được biết đến với câu chuyện truyền cảm hứng chinh phục 41 tỉnh thành bằng xe máy. Tết 2023 này, anh đang ấp ủ trong mình những dự định cho một năm mới, với những trải nghiệm mới. Với chàng trai yêu thích “xê dịch” này thì chuyến hành trình 2022 vẫn luôn là đi để trở về, Tết là để lan tỏa yêu thương.

Trước khi được biết đến với câu chuyện của mình, anh Nguyễn Quốc Huy sinh sống và làm việc tại Hà Nội. Anh đã tốt nghiệp ngành Thiết kế nội thất tại Trường ĐH Kiến trúc Hà Nội vào năm 2016. Tuy nhiên chàng trai 27 tuổi lại không chọn đi theo công việc liên quan đến ngành học. Anh dành 2 năm để khởi nghiệp kinh doanh, cho đến thời điểm hiện tại khi công việc kinh doanh đã phần nào ổn định thì anh bắt đầu thực hiện đam mê với những con đường của mình.

Năm 2022, anh Nguyễn Quốc Huy đã đi qua 41 tỉnh, thành, bao gồm 23 tỉnh ở miền Bắc, 14 tỉnh miền Trung và 4 tỉnh miền Nam. Anh Quốc Huy chia sẻ, 2022 anh đã có rất nhiều chuyến đi và nơi nào cũng để lại trong anh một cảm xúc riêng, nơi nào cũng có nét đẹp không thể nhầm lẫn với bất cứ đâu. Với anh, chuyến đi mang nhiều cảm xúc đặc biệt nhất là chuyến đi Hà Giang. Nơi đây không chỉ có cảnh quan tuyệt vời mà những bản tình ca da diết cũng khiến anh Nguyễn Quốc Huy không muốn rời đi.

Anh Nguyễn Quốc Huy tâm sự: “Với tôi 2022 gợi lại cho tôi sự trải nghiệm, sự khó khăn, sự cố gắng, nhiều cung bậc cảm xúc. Năm qua cũng giúp tôi có 1 cái nhìn bao quát, rộng hơn về đất nước hình chữ S nói riêng và thế giới nói chung.” Sau một năm nhìn lại, anh Quốc Huy cảm thấy may mắn và tự hào về những hành trình mình đã đi qua, những con người anh đã gặp được.

Nhiều người cho rằng, một người thích trải nghiệm như anh Nguyễn Quốc Huy sẽ lựa chọn du lịch trong kỳ nghỉ lễ. Tuy nhiên, chàng trai trẻ vẫn luôn dành thời gian cho gia đình thân yêu của mình. Một năm qua, anh Huy đã có không ít những chuyến đi, những cơ hội trải nghiệm. Vậy nên, khoảnh khắc chuyển giao giữa năm cũ và năm mới, anh vẫn lựa chọn ở bên cạnh những người thân yêu. Anh Nguyễn Quốc Huy cho rằng, tuổi trẻ của chúng ta có đi ra ngoài, có bôn ba ở khắp mọi nơi thì đi cũng là để trở về.

Anh Nguyễn Quốc Huy tâm sự: “Dịp Tết 2023 đối với tôi là cơ hội để tôi được đi, được đến những nơi vùng cao, những người bản, người dân tộc. Trước tiên tôi vẫn sẽ dành thời gian ở cạnh gia đình, ở bên gia đình những ngày Tết là 1 hạnh phúc. Sau đó ngoài mùng 10 Tết trở ra, tôi mới quay trở lại hành trình lên kế hoạch cho những chuyến đi. Bản thân tôi cũng muốn và mong sao những bà con ở vùng núi, những người vô gia cư trên khắp cả nước, có 1 cái tết ấm no, đủ đầy. Bản thân tôi cảm thấy mình vô cùng may mắn, còn may mắn hơn rất nhiều người.”

Đối với 1 người thích xê dịch như anh Nguyễn Quốc Huy, ngày Tết cũng là một cơ hội để anh được đi, được trải nghiệm những điều mới mẻ mà mỗi năm chỉ diễn ra duy nhất 1 lần ở các địa phương khác. Anh Nguyễn Quốc Huy còn chia sẻ thêm, trong dịp tết năm nào cũng vậy, anh đều sắp xếp thời gian tổ chức những buổi lên vùng cao thiện nguyện, thu thập những manh áo, gói mì để ủng hộ bà con. Với anh, Tết cũng là lúc để lan tỏa yêu thương, bản thân anh cũng chỉ mong bà con có 1 cái Tết đủ đầy, ấm no hơn.

Trong năm 2023, anh Nguyễn Quốc Huy khẳng định sẽ tiếp tục hành trình chinh phục những địa danh mới trên khắp mọi miền tổ quốc. Bản thân anh Nguyễn Quốc Huy cũng hy vọng rằng câu chuyện anh mang lại sẽ truyền cảm hứng cho nhiều bạn trẻ theo đuổi đam mê của mình.