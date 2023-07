Cô sinh viên đoạt Huy chương Vàng võ thuật và niềm đam mê tình nguyện

SVVN - Mới là sinh viên năm thứ nhất của trường ĐH Kinh tế Nghệ An nhưng Đặng Thị Khánh Linh, đã có nhiều thành tích đáng nể trong hoạt động thể thao và tình nguyện.

Ba năm THPT, Khánh Linh vốn là cô gái nhút nhát và ít có cơ hội để tham gia các hoạt động của Đoàn trường. Ngay sau khi bước vào cánh cổng trường đại học, được thầy cô và các anh chị khoá trước dẫn dắt và giúp đỡ, cô nữ sinh năm thứ nhất đã mạnh dạn và tự tin tham gia các hoạt động do Đoàn trường, Hội Sinh viên và Tỉnh Đoàn tổ chức.

Ngay từ đầu, Khánh Linh luôn xác định phải học tập thật tốt, tham gia tích cực các hoạt động và dựa theo tiêu chí của phong trào “Sinh viên 5 tốt” để rèn luyện bản thân. Nhờ vậy, cô gái 19 tuổi vừa xếp loại Giỏi trong học tập, vừa là đoàn viên Xuất sắc trong năm học vừa qua.

Hiện tại, Khánh Linh là Phó Chủ nhiệm Đội Cộng tác viên Đoàn trường. Đội chủ yếu hỗ trợ các công tác hậu cần, truyền thông cho các hoạt động của Đoàn - Hội và nhà trường tổ chức, ngoài ra, đội còn có các hoạt động tình nguyện như: Hai tháng một lần, tổ chức dọn dẹp tu sửa, dạy các bé học, tổ chức biểu diễn văn nghệ cho các em bị bệnh Down, hỗ trợ hướng dẫn các bé sinh hoạt cá nhân tại làng trẻ mồ côi và khuyết tật ở xã Nghi Vạn (huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An), vệ sinh môi trường với các ngày 'Chủ nhật Xanh'.

Sau nhiều cố gắng và tham gia tích cực đó thì mới đây, Khánh Linh may mắn và vinh dự khi là một trong 200 đại biểu trẻ tuổi trên cả nước và là một trong 4 đại biểu của Hội Sinh viên tỉnh Nghệ An tham gia chuyến Hành trình “Sinh viên với biển đảo Tổ quốc” do T.Ư Hội Sinh viên Việt Nam tổ chức.

Đối với Khánh Linh, đó là hành trình đáng nhớ của tuổi trẻ và có rất nhiều cảm xúc đọng lại. Trong chuyến hải trình 6 ngày đến với Trường Sa thân yêu, cô nữ sinh được chứng kiến khung cảnh nơi đầu sóng ngọn gió, sự kiên cường của các chiến sĩ đang ngày đêm canh gác, bảo vệ chủ quyền biển đảo Tổ quốc và bằng sự nhiệt huyết của tuổi trẻ, mang theo những món quà giá trị về vật chất lẫn tinh thần đến với quân và dân trên các đảo, dù chỉ là những cái bắt tay, vài câu chuyện giản dị nhưng chứa đầy tình yêu thương. Khánh Linh đã có dịp được trò chuyện, gửi những lời nhắn nhủ vào những bài hát đến các chiến sĩ đang công tác trên các đảo.

Sau chuyến công tác đến với Trường Sa thân yêu, Khánh Linh tiếp tục tham gia tình nguyện mùa hè xanh do Đoàn, Hội Sinh viên trường ĐH Kinh tế Nghệ An tổ chức tại vùng miền núi, biên giới Huyện Tương Dương. Đây là vùng đất còn rất nhiều khó khăn, người dân sinh sống chủ yếu là dân tộc Thái và Khơ Mú.

Đội tình nguyện, với nhiệt huyết của tuổi, trẻ đã thực hiện các phần việc như làm đập nước dẫn vào ruộng cho bà con vùng cao, xử lý điểm đen rác thải, lắp các trụ bóng điện mặt trời, tu sửa và đổ bê tông đường vào sân bóng chuyền, đổ bê tông chuồng trâu bò cho người dân, chuyển đá dưới khe để xây nối trụ cầu dân sinh, tổ chức sinh hoạt Hè cho các em thiếu nhi và thăm hỏi các hộ gia đình khó khăn tại bản.

Mặc cho thời tiết nắng nóng, với điều kiện sinh hoạt còn nhiều khó khăn, Khánh Linh và đội tình nguyện, với tinh thần nhiệt huyết của tuổi trẻ, đã hoàn thành mọi nhiệm vụ. Khánh Linh đã được nhận Giấy khen vì có thành tích xuất sắc trong Chiến dịch 'Mùa Hè Xanh' tại xã Yên Hoà, huyện Tương Dương (tỉnh Nghệ An).

Ngoài học tập, tham gia Đoàn - Hội, Khánh Linh còn chơi các môn thể thao và đạt được những thành tích nhất định như: Hai năm liên tiếp đoạt Huy chương Vàng về đối kháng võ cổ truyền, hạng cân 42 - 45kg của tỉnh Nghệ An.