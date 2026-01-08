Tiền Phong Online Tiền Phong Nhật báo Hoa Học trò

Mio Imada khoe vẻ gợi cảm với váy dài bó sát

Linh Vân

SVO - Mỗi khi xuất hiện trong những chiếc váy dài bó sát gợi cảm, Mio Imada luôn khiến khán giả phải thốt lên 'Thật dễ thương!'

Nữ diễn viên Mio Imada (28 tuổi) luôn biết cách thu hút sự chú ý mỗi khi diện váy dài bó sát, từ chiếc váy truyền thống pastel thanh lịch cho đến váy đính sequin táo bạo khoe vòng một gợi cảm hay váy hai dây chất liệu ren nhung quyến rũ.

screenshot-20251222-152708-messenger.jpg
screenshot-20251222-152458-messenger.jpg
dkdlgo-3f.jpg
Mio Imada đang gây chú ý với bộ phim "Merry Berry Love", dự kiến phát sóng vào tháng 10/2026, đóng cặp cùng tài tử Hàn Quốc Ji Chang Wook. Sau thất bại thảm hại với tư cách là nhà thiết kế không gian ở Hàn Quốc, Lee Yu Bin (Ji Chang Wook) lui về một hòn đảo hẻo lánh của Nhật Bản để bắt đầu lại cuộc sống. Ở đó, anh gặp Shirahama Karin (Mio Imada), một người nông dân trồng dâu tây mắc một căn bệnh bí ẩn. Mặc dù đến từ hai quốc gia khác nhau và có cuộc sống hoàn toàn trái ngược, cuộc gặp gỡ tình cờ của họ đã nảy nở thành một câu chuyện tình yêu xuyên biên giới cảm động, thay đổi cả hai người.
