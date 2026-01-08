Mio Imada khoe vẻ gợi cảm với váy dài bó sát

SVO - Mỗi khi xuất hiện trong những chiếc váy dài bó sát gợi cảm, Mio Imada luôn khiến khán giả phải thốt lên 'Thật dễ thương!'

Nữ diễn viên Mio Imada (28 tuổi) luôn biết cách thu hút sự chú ý mỗi khi diện váy dài bó sát, từ chiếc váy truyền thống pastel thanh lịch cho đến váy đính sequin táo bạo khoe vòng một gợi cảm hay váy hai dây chất liệu ren nhung quyến rũ.