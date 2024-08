'Cơn sốt trở lại' của dàn diễn viên toàn 'sao hạng A' xứ Hàn

SVVN - Hyun Bin, Won Ji An, Seo Eun Soo và nhiều diễn viên khác xác nhận tham gia cùng Jung Woo Sung trong bộ phim truyền hình mới 'Made In Korea'.

Bộ phim gốc Made in Korea của Disney+ kể về câu chuyện của Baek Ki Tae, một người đàn ông bị thúc đẩy bởi tham vọng về sự giàu có lẫn quyền lực, và công tố viên Jang Geon Young, người đã hy sinh tất cả để ngăn chặn anh ta, khi họ đối mặt với một sự kiện trọng đại trong những năm 1970 đầy biến động. Cùng với Jung Woo Sung, người đã được xác nhận tham gia bộ phim vào tháng Hai, Hyun Bin, Won Ji An, Seo Eun Soo, Cho Yeo Jeong và Jung Sung Il hiện cũng đã được xác nhận tham gia dàn diễn viên.

Made in Korea là bộ phim truyền hình đầu tiên do đạo diễn phim ăn khách, Woo Min Ho của Inside Men, The Man Standing Next, Harbin và nhiều phim khác thực hiện. Phim dự kiến ​​phát hành vào năm 2025, qua Disney+.