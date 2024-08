'Công chúa Hiphop' được chú ý tại SWFVN chia sẻ về hành trình trở thành một dancer chuyên nghiệp

SVVN - Tham gia chương trình Nữ hoàng vũ đạo đường phố Việt Nam (SWFVN) với tư cách là Trưởng nhóm So Fire, Anh Mỹ được fan ưu ái gọi tên là “công chúa hiphop” bởi vẻ ngoài vô cùng thu hút.

Cô nàng Anh Mỹ tên thật Trần Mỹ Anh, sinh năm 1996 tại Thủ đô Hà Nội. Từng theo học khoa Ngôn ngữ Anh, Học viện Báo chí và Tuyên truyền nhưng Anh Mỹ lại có một niềm đam mê cháy bỏng với nhảy múa, khao khát trở thành một dancer chuyên nghiệp. Hiện tại Anh Mỹ đang là một vũ công, biên đạo của nhóm nhảy Last Fire và giáo viên dạy nhảy được đông đảo bạn trẻ yêu mến.

Anh Mỹ bắt đầu tập nhảy từ năm học lớp 10 với thể loại Hiphop, cô nàng cũng tích cực tham gia biểu diễn những tiết mục nhảy ở ngôi trường THPT Phan Đình Phùng. Tuy nhiên, dấu mốc đầu tiên trong sự nghiệp nhảy múa của Anh Mỹ phải nhắc tới là sân khấu tại cuộc thi Spark It Up năm 2015 khi cô nàng được cháy hết mình với đam mê cùng nhóm Last Fire. Kể từ đó, Anh Mỹ tiếp tục chinh chiến ở nhiều cuộc thi và gặt hái được những thành tích rất đáng nể. Cho đến thời điểm hiện tại, một đỉnh cao trong sự nghiệp nhảy múa của Anh Mỹ không thể không nhắc tới là vai trò biên đạo cho MV Gái độc thân của ca sĩ Tlinh. Với cách dàn xếp bố cục, xây dựng vũ đạo rất thông minh, sáng tạo của Anh Mỹ đã góp phần đưa ca khúc này viral trên khắp các nền tảng âm nhạc Việt Nam.

Đến nay Anh Mỹ đã theo đuổi sự nghiệp nhảy múa được gần 15 năm. Cô nàng chia sẻ: “Việc theo đuổi sự nghiệp của một dancer đã mang lại cho mình rất nhiều thứ. Điều tuyệt vời nhất là mình được làm cái mình thích, được gặp gỡ nhiều người có cùng đam mê. Việc mình đi dạy để truyền cảm hứng, kinh nghiệm cho các bạn trẻ cũng tạo rất nhiều động lực cho mình, khi nhìn các bạn cố gắng, nỗ lực luyện tập với niềm yêu thích, tận hưởng khiến mình có thêm niềm tin với công việc mình đang làm và tiếp tục trên con đường này. Với mình, Hiphop không chỉ là điểm mạnh của cá nhân mà còn của cả tập thể nhóm Last Fire, nên mình đã, đang và sẽ tiếp tục nâng cao chuyên môn với thể loại này”.

Mới đây, Anh Mỹ được nhiều bạn trẻ chú ý khi góp mặt trong chương trình truyền hình thực tế Nữ hoàng vũ đạo đường phố Việt Nam (SWFVN) - Một chương trình dành cho những nhóm nhảy hot nhất Việt Nam hiện nay. Ngay từ tập đầu tiên, Anh Mỹ không chỉ gây ấn tượng khi mang băng đội trưởng của nhóm So Fire mà còn mang đến một hình ảnh vừa cá tính, cool ngầu nhưng cũng có phần nhẹ nhàng khi cô nàng sở hữu gương mặt khả ái cùng nụ cười rất sáng. Chính vì thế mà nhiều fan của chương trình đã ưu ái gọi Anh Mỹ là “công chúa Hiphop”. Nhiều người còn bất ngờ khi Anh Mỹ dù đã 28 tuổi nhưng vẫn giữ được sự trẻ trung hiếm có. Tại chính chương trình chính thí sinh Mai Thiên Quân đã đánh giá Anh Mỹ là cô nàng đẹp nhất trong cộng đồng nhảy Việt Nam. Cùng với đó, Anh Mỹ cũng được nhiều dancer ở Việt Nam đánh giá là có phần thể hiện tốt trong nhiều tập thi.

Khi nhận được vô vàn lời khen ngợi, Anh Mỹ bày tỏ: “Mình thấy rất vui và cảm ơn lời khen của mọi người. Nhưng thực ra mình nghĩ lời nhận xét là đẹp nhất trong cộng đồng hiphop thôi. Mình thấy còn rất nhiều bạn cũng đẹp lắm, chỉ là mình may mắn khi được nhiều người biết đến”.

Đằng sau những thành công mà bản thân đã có được, Anh Mỹ tâm sự: “Quãng thời gian theo sự nghiệp nhảy múa của mình cũng gặp không ít khó khăn. Gần đây nhất, việc một mình di chuyển đến thành phố Hồ Chí Minh để phát triển sự nghiệp đã cho mình khá nhiều thử thách. Mình thấy cô độc, tất cả mọi vấn đề đều phải tự giải quyết. Mình phải mất một khoảng thời gian để kết bạn mới, hòa nhập với môi trường mới, văn hoá ở thành phố mới. Khi mới đến thành phố Hồ Chí Minh, mình phải ra công viên tập nhảy, và cũng từ đó mình đã quen với nhiều người bạn trong nghề hơn”.

Hiện tại, Anh Mỹ vẫn đang tiếp tục tham gia SWFVN với quyết tâm rất lớn, chúc cho cô nàng sẽ gặt hái được những thành tích mới trong sự nghiệp nhảy múa!

Một số thành tích nổi bật của dancer Anh Mỹ: - 1st Hanoi Foundation Vol.2 2019 - 1st 7 to smoke Allstyle Girl Battle 18+ Jam 2018 - 1st Freestyle 2on2 18+ Jam 2018 - 2nd Stylez Konnection 2022 - 2nd Hiphop Why not Choi Do Hang 2022 - 2nd Du di dua di 2022 - Top 100 Streetdance Vietnam 2022 - 2nd Freestyle 2on2 Dance and burn Jam Vol.2 - 3rd VUG dance battle 2023 - Biên đạo MV Gái độc thân- Tlinh - Biên đạo MV Bao nhiêu lần nữa- Last Fire crew x Vân Lii x Kào

Ảnh: NVCC