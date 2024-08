Công Trí tiếp tục 'bén duyên' làm cho Adele nhận 'cơn mưa lời khen', tạo nên khoảnh khắc đẹp tại siêu concert

SVVN - Mỗi concert của 'họa mi nước Anh' luôn là nơi quy tụ những thiết kế cao cấp nhất từ loạt nhà mốt quốc tế. Tại Munich, nhà thiết kế Công Trí lại một lần nữa được nhắc đến một cách trân quý khi xuất hiện cùng Adele trước 800.000 khán giả yêu âm nhạc.

Adele và nhà thiết kế (NTK) Công Trí có ‘mối lương duyên’ bền chặt nhanh chóng một cách lạ kỳ, chỉ ngót một năm rưỡi kể từ lần đầu đồng hành. Mới tháng Hai năm ngoái, công chúng được thưởng lãm mẫu trang phục mang tên “Pháo hoa” mà anh dành riêng cho ‘họa mi nước Anh’ và buổi biểu diễn tại Weekends with Adele. Cũng ngay trên sân khấu này, chiếc đầm thứ hai với vẻ đẹp tựa hào quang nữ thần tiếp tục được nhà mốt Việt cho ra mắt.

Gần đây nhất, nữ ca sĩ tiếp tục đặt niềm tin vào Công Trí khi diễn tại Adele In Munich, chuỗi hòa nhạc được tạp chí Billboard vinh danh là siêu concert về cả phương diện tầm ảnh hưởng lẫn doanh thu, với sức chứa lên đến 800.000 khán giả.

Lần này, NTK Việt Nam mang đến cho Adele bộ trang phục mang tên là “Biển đêm”. NTK gốc Đà Nẵng tìm thấy nguồn cảm hứng từ yếu tố thân thuộc nhất tại quê hương anh: Những con sóng xô bờ với thứ nhịp điệu êm ái nhất từ tự nhiên, cứ thế liên tiếp, vô hồi, vô hạn. Đặc biệt, khi trăng lên, bọt sóng lấp loáng giữa mặt biển như phản chiếu bầu trời đêm đầy sao - khoảnh khắc ấy, biển và đêm như hòa làm một giữa màu đen tuyền, tạo nên bản giao hưởng huyền bí đầy mê hoặc.

Và ý tưởng đó được đội ngũ của NTK Nguyễn Công Trí thể hiện trên chất liệu nhung cao cấp cùng loạt chi tiết dán đá Swarovski tinh xảo, kết hợp với cườm, kim sa và các loại đá khác, ước tính cần tới 500 giờ để các nghệ nhân hoàn thiện. Vượt qua khỏi định nghĩa về một sản phẩm may mặc đơn thuần, thiết kế độc bản của Công Trí đã khơi gợi tưởng tượng của công chúng như một tác phẩm nghệ thuật.

Chiếc đầm “Biển đêm” này đã thăng hoa cùng Adele trong chuyến hành trình cảm xúc với một loạt ‘bản hit’ thế giới như Water under the bridge, Someone like you, Rumour has it,Rolling in the deep, Hometown glory… và tạo nên khoảnh khắc vỡ òa với Set fire to the rain. Dưới hiệu ứng mưa trên sân khấu, tiếng hát da diết của Adele cùng mẫu thiết kế độc bản của Công Trí như khắc họa một ‘mỹ nhân ngư’ huyền bí.

Dù cách nhau đến nửa vòng Trái Đất và chỉ trao đổi thông tin qua email hay những buổi họp online, tuyệt nhiên không có cơ hội thử đồ trực tiếp, nhưng thiết kế của nhà mốt Việt vẫn vừa in với vóc dáng của Adele. Thậm chí, ê kíp Công Trí còn tìm ra được giải pháp tuyệt vời khi sở hữu riêng manequin với số đo cũng như đặc điểm hình thể được mô phỏng hoàn toàn từ một Adele bằng xương bằng thịt.

Adele là ca sĩ nổi tiếng người Anh, từng đoạt 15 giải Grammy và bán được hơn 120 triệu bản thu. Album 21 của cô giữ thành tích bán chạy nhất thế kỷ 21 với khoảng 31 triệu bản, đứng đầu hơn 30 thị trường, giúp cô đoạt giải Grammy “Nghệ sĩ mới xuất sắc”. Năm 2015, cô ra mắt album 25 bán được 3 triệu đĩa trên thế giới trong tuần đầu, trở thành album bán chạy nhất năm.