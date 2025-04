Nhân đôi 'visual' khi Nhã Phương khoe nhan sắc không tì vết bên cạnh 'mỹ nhân chuyển giới' Đan Tiên

SVVN - Mới đây, Nhã Phương góp mặt trong buổi ra mắt MV 'Lỡ yêu' của người đẹp chuyển giới Đan Tiên. Bà mẹ hai con khoe nhan sắc 'lão hóa ngược' cùng 'visual' đậm chất gen Z.

Trong loạt ảnh xuất hiện cùng nhau, Nhã Phương và Đan Tiên làm khung hình thêm gấp đôi 'visual'. Nhã Phương diện outfit màu pastel nhẹ nhàng cùng màu tóc mới đầy bay bổng. Nhan sắc của mẹ bỉm 'hot' nhất nhì làng giải trí Việt dường như 'lão hóa ngược'.

Nhã Phương đến hội ngộ Đan Tiên, khi 'mỹ nhân chuyển giới' chính thức debut làm ca sĩ với MV Lỡ yêu. Sau khi giành lọt top 6 cuộc thi Miss International Queen Vietnam 2023, Đan Tiên dành 2 năm ấp ủ, chuẩn bị cho bước chuyển mình này. Dự án này được đánh giá là một ca khúc ngọt ngào, có giai điệu dễ nghe, bắt tai kết hợp cùng phần hình ảnh đẹp và cốt truyện lãng mạn.

Có thể thấy, mối quan hệ thân thiết giữa Nhã Phương và Đan Tiên khi bà xã Trường Trang đích thân đến dự buổi debut của đàn em. Cả hai đã có những khoảnh khắc tương tác đầy đáng yêu và nhận được nhiều sự quan tâm của công chúng.

“Những rung động trong sáng của bài hát có nhiều tương đồng với tình cảm của tôi dành cho âm nhạc. Mọi khoảnh khắc được sống với đam mê tôi đều rất hạnh phúc. Tôi cũng tin rằng, chỉ những điều xuất phát từ trái tim mới giúp tôi đến gần khán giả”, cô chia sẻ.

Đan Tiên cũng đồng thời phát hành phiên bản tiếng Thái của Lỡ yêu và nhận nhiều phản hồi tích cực nhờ phát âm tự nhiên, chất giọng truyền cảm, mang lại hiệu ứng ấn tượng cho bài hát.

Âm nhạc của ca khúc này do các nghệ sĩ trẻ tài năng là Saabirose, KaDo và D.A đảm nhận. Nếu Saabirose được biết đến là nhạc sĩ của 'bản hit' Hot hòn họt thì KaDo lại nhận nhiều sự chú ý khi từng hợp tác các 'Anh trai say hi' Isaac, Pháp Kiều, HIEUTHUHAI, HURRYKNG, Wren Evans… Cả hai dành cho Đan Tiên những đánh giá tích cực về tài năng lẫn phong cách làm việc chuyên nghiệp.

Bên cạnh luyện thanh, tập vũ đạo, Đan Tiên còn trau dồi ngoại ngữ để hoàn thiện và tìm nhiều cơ hội hơn cho bản thân. Người đẹp tự nhận mình may mắn khi có lợi thế ngoại hình nhưng cũng khẳng định sẽ không vì thế mà ngừng cố gắng. “Tôi mong rằng khán giả sẽ nhớ đến tôi qua những tác phẩm, nỗ lực của tôi trong nghệ thuật chứ không chỉ vì vẻ ngoài. Đây sẽ là một chặng đường dài và tôi tin mình đã sẵn sàng để theo đuổi”, Đan Tiên nói.

Về định hướng nghệ thuật, cô cho biết sẽ không bó buộc bản thân trong một hình tượng hay thể loại nào. Dù đang được khen với sự ngọt ngào trong cả phong cách thời trang lẫn chất nhạc, Đan Tiên khẳng định không ngại “thoát kén”, làm mới mình trong các dự án tiếp theo.

Với cô, sắc thái của mỗi người dù dịu dàng hay mạnh mẽ, gợi cảm hay đáng yêu đều mang sức hút riêng. Một trong những mong muốn lớn nhất của Đan Tiên khi làm nghệ thuật là tôn vinh vẻ đẹp của sự đa dạng, hài hòa. Cô mong kết nối những cảm xúc, góc nhìn với khán giả thông qua các sản phẩm âm nhạc của mình.