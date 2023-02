Cũng là phim kinh dị nhưng 'Tiếng gõ ở căn nhà gỗ' có ý tưởng cực lạ về ngày tận thế

SVVN - Bí ẩn, độc đáo và khó đoán, là những yếu tố khiến các bộ phim của đạo diễn M. Night Shyamalan ông nổi bật và đáng nhớ với khán giả. Vậy 'Tiếng gõ ở căn nhà gỗ' có gì đặc biệt?

Đạo diễn M. Night Shyamalan là một trong những cái tên nổi tiếng về thể loại kinh dị, khi sở hữu các siêu phẩm như The Sixth Sense, Split… và gần đây là Glass. Năm nay, M. Night Shyamalan sẽ mang đến những nổi ám ảnh kinh hoàng khác với phim kinh dị Tiếng gõ ở căn nhà gỗ (Knock At The Cabin).

Phim theo chân gia đình cô bé Wen đi du lịch tại một căn nhà gỗ nằm trong khu rừng hẻo lánh. Bỗng đột nhiên, họ bị bốn kẻ lạ mặt có vũ trang vây bắt làm con tin. Những kẻ này yêu cầu gia đình phải đưa ra một lựa chọn không thể tưởng tượng được, với lý do để ngăn chặn ngày tận thế. Không thể tiếp cận hay cầu cứu sự trợ giúp từ bên ngoài, gia đình buộc phải quyết định những gì họ tin là đúng trước khi mất tất cả.

Những kẻ lạ mặt ban đầu tiết lộ rằng, bọn họ không hề tới để làm hại. Họ chỉ là những người bình thường, phụng sự truyền đạt thông tin, nhằm cứu lấy thế giới, cũng là chính là cứu lấy con cái, người thân của họ. Để thuyết phục gia đình Wen về nhiệm vụ này, về hậu quả sẽ xảy ra nếu như ba người không đưa ra quyết định – ai sẽ là người tự nguyện hi sinh, những kẻ lạ mặt đã đưa ra lời cảnh báo: “Với mỗi lần các bạn nói Không, hàng trăm ngàn gười sẽ chết”. Dù khó tin, nhưng những hiện tượng thảm họa khiến vô vàn người thiệt mạng đang thực sự được phát sóng trên truyền hình kể từ khi gia đình tìm cách thoát thân mà không lựa chọn.

Gia đình ba người vô cùng yêu thương nhau này sẽ phải trải qua những màn đấu tranh, dằn vặt tâm lý không hồi kết, để đưa ra được khuyết định khó khăn đáng sợ ấy. Thời gian là có hạn. Mỗi một khoảnh khắc trôi qua, là những tiếng hét đau đớn cất lên và giọt nước mắt lăn dài. Liệu gia đình sẽ lựa chọn cứu lấy nhau hay cứu lấy nhân loại?