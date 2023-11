Cuộc hành trình vạn dặm bắt đầu từ những bước chân đầu tiên

SVVN - Gây ấn tượng với mái tóc dài, năng lượng và sự “unique” của bản thân, Nguyễn Cao Hữu (Anthony Huu) được biết đến là người mẫu phi giới tính, diễn viên tự do. Có được những thành tựu nhất định trong nghề chỉ với 2 năm tiếp xúc, Nguyễn Cao Hữu được đánh giá giống như viên ngọc sáng, tiềm năng mới của ngành nghệ thuật.

Mình là Nguyễn Cao Hữu (sinh năm 2003) hay còn được mọi người biết đến với nghệ danh là Anthony Huu. Cái tên “Anthony” xuất phát từ một người bạn nước ngoài đã đặt cho mình, tuy nhiên mình không muốn lấy theo tên “Anthony Nguyen” như thường lệ, vì mình vẫn rất thích cái tên Hữu mà bố mẹ đã đặt cho. Vậy nên đã có sự ra đời với cái tên Anthony Huu như mọi người thường gọi. Hiện tại, mình đang là người mẫu, diễn viên tự do tại Thành phố Hồ Chí Minh.

Bên cạnh là người mẫu, diễn viên, để có thể kiếm thêm thu nhập, chi trả cho chi phí sinh hoạt tại “thành phố hoa lệ” này, mình còn làm thêm một số công việc bán thời gian khác. Cho đến thời điểm hiện tại, ước mơ lớn nhất của mình là có thể biến công việc làm nghệ thuật, thời trang của bản thân trở thành công việc chính. Vì mỗi khi được làm những công việc liên quan đến nghệ thuật, mình đều vô cùng tâm huyết, có nhiều năng lượng và không bao giờ cảm thấy chán nản hay mệt mỏi. Mình luôn mơ ước, khát khao có thể trở thành một người mẫu, diễn viên chuyên nghiệp.

Là một người con của mảnh đất Thanh Hoá, sinh ra và lớn lên tại Sầm Sơn - một bãi biển vô cùng đẹp và là khu du lịch khá nổi tiếng ở miền Bắc Trung Bộ. Sau khi tốt nghiệp Trung học phổ thông, mình tiếp tục hành trình học tập tại trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2, Vĩnh Phúc. Nhưng, vì niềm đam mê nghệ thuật quá lớn và chọn lựa định hướng tương lai, sau khoảng 2 năm học, mình đã quyết định tạm thời bảo lưu chuyên ngành đại học, để tập trung theo đuổi đam mê.

Khó khăn hơn cả là khoảng thời gian, khi mình mới bước chân vào Sài Gòn - một thành phố hoa lệ, xinh đẹp nhưng cũng đầy cạm bẫy. Khi đó, mình không có nhiều chi phí để có thể sinh sống tại đây lâu dài. Nhưng may mắn mình đã có bạn bè và người thân ủng hộ những quyết định to lớn, giúp đỡ mình rất nhiều trong cuộc sống. Thời điểm đầu vào Sài Gòn, mình nhận chụp miễn phí rất nhiều, mình “collab” và tham dự casting liên tục. Song song đó, mình cũng tìm thêm một công việc làm bán thời gian, để có thêm thu nhập cho sinh hoạt trong này. Dần, cuộc sống mình cũng đã ổn định hơn.

Mình nhận ra, khi bước chân vào đây, nơi này sẽ mang lại cho bản thân mình nhiều cơ hội hơn, đồng nghĩa với việc cạnh tranh sẽ cao hơn. Tuy nhiên, mình luôn tin tưởng vào năng lực của bản thân và kiên trì với ước mơ ấy cho đến hiện tại.

Yêu thích và đam mê những thứ liên quan đến nghệ thuật, thời trang. Có thể nói, làm người mẫu là một đam mê rất lớn đối với mình, tiếp theo đó là diễn xuất. Tuy nhiên, vì là người mẫu nam và chỉ cao có 1m75. Vậy nên, mình đã chuyển hướng sang người mẫu phi giới tính, với mong muốn có thêm được nhiều cơ hội hơn nữa. Và đó cũng là lý do hình ảnh của mình luôn gắn liền với bộ tóc dài. Đồng thời, mình cũng luôn coi nó là một trong những điểm mạnh và “unique” của bản thân.

Hành trình đến với công việc đam mê của mình khá đơn giản, mặc dù không có nhiều cơ hội thực sự lớn và đột phá, nhưng đối với mình, nó vẫn khá thuận lợi. Từ thời đi học, mình đã rất thích được chụp ảnh, và thường hay gọi bạn của mình giúp có những bức ảnh đẹp vào thời gian rảnh. Ngay khi lên năm nhất Đại học, mình bắt đầu tìm hiểu sâu về người mẫu, và cơ duyên đã đến với mình sau khi đăng ký tham dự một cuộc thi người mẫu ảnh online. Bước vào Top 3 cuộc thi, mình có cơ hội được gặp gỡ, làm quen, dẫn dắt bởi các anh, chị trong nghề. Dần dần mình được tiếp xúc, cọ xát và ngày càng yêu thích công việc này hơn. Cái duyên đến với nghệ thuật của mình cũng khởi nguồn từ đó.

Đối với mình, việc trở thành người mẫu, diễn viên hay bất cứ ai trong lĩnh vực nghệ thuật, mình sẽ đều dành tất cả nhiệt huyết và thực hiện mọi thứ tốt nhất bằng khả năng bản thân. Hơn nữa, mình vẫn còn trẻ, vậy nên bất cứ việc nào có thể làm được, mình đều sẽ thử sức.

Trước đây khi còn là một cậu bé, mình luôn nghĩ rằng, sau khi lớn lên mình sẽ trở thành một bác sĩ hay một giáo viên dạy môn Sinh học. Vì ở thời điểm đó, mình rất thích môn học này. Mặc dù lúc ấy, cũng có thích chụp ảnh, nhưng không bao giờ mình nghĩ, bản thân sẽ có thể trở thành người mẫu và có những bộ ảnh thời trang, chuyên nghiệp như hiện tại. Tuy nhiên, cơ hội đã đến khi mình dũng cảm thử sức và theo đuổi nó. Vì vậy mình nghĩ rằng: “Nếu bản thân thật sự muốn gì đó, hãy dũng cảm thử sức, biết đâu nó sẽ mở ra một chương mới cho cuộc đời của bạn và giúp bạn có thể cảm thấy hạnh phúc, vui vẻ, yêu đời hơn”.

Chỉ với hơn 2 năm tiếp xúc với nghề, mặc dù không có quá nhiều đột phá hay tihs bước ngoặt, tuy nhiên mình đã có những thành tựu nhất định, là những điểm dừng chân đầu tiên trong hành trình của bản thân. Mình có được cơ hội hợp tác với những ekip chuyên nghiệp, các nhãn hàng lớn, nhà thiết kế hay những Nhiếp ảnh gia, Giám đốc sáng tạo nổi tiếng trong ngành. Về diễn xuất, mình may mắn được tham gia vào những dự án, đặc biệt là có cơ hội trở thành vai chính trong MV Hãy đưa tôi đi tìm cô ấy của Nhạc sĩ/Nhà sản xuất Lee À; Được tham gia những buổi casting, talkshow, được học hỏi thêm nhiều kiến thức và tiếp xúc nhiều hơn với những nghệ sĩ tài giỏi đi trước.

Với dự định sắp tới, trong tương lai mình mong muốn bản thân vẫn sẽ tiếp tục được làm việc và cống hiến hết mình cho ngành nghệ thuật, thời trang, phim ảnh. Và trở thành một trong những nhân tố mới, một người làm nghệ thuật chân chính, chuyên nghiệp.

Có một câu nói tiếng Anh, mình từng nghe được ở đâu đó khiến mình cảm thấy rất yêu thích: “How big would you dream, if you knew you couldn't fail!” - Nó có nghĩa là: “Bạn sẽ mơ ước lớn đến mức nào, nếu bạn biết mình không thể thất bại!”. Sau cùng, nếu bạn không sợ thất bại, dám nghĩ dám làm, mình tin rằng, bạn có thể đi đến được thành công, vì cuộc hành trình vạn dặm nào cũng bắt đầu từ những bước chân đầu tiên.