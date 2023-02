Cuộc phiêu lưu vào thế giới lượng tử sẽ là lời chia tay đẫm nước mắt của Ant-Man?

SVVN - Sau 'Avengers: Endgame, Ant-Man' nằm trong số ít trụ cột còn sót lại của nhóm Avengers để dẫn dắt thế hệ tương lai của 'Vũ trụ Điện ảnh Marvel'. Nhưng liệu Ant-Man có còn ở lại với nhóm Avengers sau cuộc chiến sắp tới?

Ant-Man và Kang the Conqueror sẽ đối đầu ra sao?

Với siêu năng lực liên quan đến Lượng tử giới (Quantum Realm), anh trở thành người đầu tiên chạm trán ác nhân Kang trên màn ảnh rộng trong Ant-Man and the Wasp: Quantumania (Người kiến và chiến binh ong: Thế giới lượng tử). Sau khi cô con gái Cassie chế tạo ra một thiết bị liên lạc với Lượng Tử Giới, cả gia đình Hank Pym và Scott Lang đều bị hút vào bên trong. Tại đây, Scott đã chạm mặt Kang và nhận được đề nghị hợp tác.

Tên ác nhân nhờ Ant-Man làm một việc gì đó, đổi lại gã sẽ giúp lấy lại 5 năm thời gian anh mắc kẹt trong Lượng Tử Giới để bù đắp cho con gái Cassie. Dĩ nhiên, với một kẻ phản diện như Kang, phi vụ kia chắc chắn không hề tốt đẹp gì hay thậm chí chỉ là một cái bẫy. Khả năng cao Scott sẽ nhận ra bản chất của Kang và quyết định chiến đấu với gã để bảo vệ gia đình mình.

Trước khi Kang xuất hiện trên màn ảnh rộng, một biến thể khác của gã là He Who Remains đã có màn ra mắt trong mini-series Loki. Nhân vật thể hiện một sức mạnh bá đạo khi có thể điều khiển mọi sự kiện diễn ra theo ý muốn và xóa sổ bất kỳ dòng thời gian nào đi lệch với quỹ đạo.

Dường như, gã chính là kẻ “cho phép” các siêu anh hùng chiến thắng Thanos. He Who Remains cũng tiết lộ mình là biến thể “hiền lành” nhất trong số tất cả. Với nguồn sức mạnh bá đạo như vậy trong tay một kẻ ác như Kang thì mức độ hủy diệt khó mà tưởng tượng được. Qua các trailer, hắn dường như ám chỉ mình đã tiêu diệt vô số nhóm Avengers khác nhau trong đa vũ trụ. Một mình Ant-Man khó lòng có thể địch lại Kang.

Scott Lang luôn muốn hy sinh vì những người mà mình yêu thương

Qua trailer, người xem cũng có dịp nhìn lại hành trình của Ant-Man kể từ phần phim đầu tiên ra mắt năm 2015. Khác với những thành viên Avengers khác, Scott vốn có quá khứ bất hảo, vào tù ra tội. Anh chàng không được luyện tập để trở thành siêu anh hùng mà chỉ vô tình lọt vào tầm ngắm của Hank Pym vì một phi vụ khác. Tuy nhiên, vì tình yêu dành cho Cassie mà qua các phần phim, Scott dần trở thành một anh hùng thực thụ và sẵn sàng hy sinh thân mình.

Trong Ant-Man, Scott bỏ qua lời cảnh báo của bố vợ và thu mình nhỏ hơn phân tử khi thấy con gái gặp nguy hiểm. Do đó mà việc Scott hy sinh để ngăn cản kế hoạch của Kang nhằm cứu những người mà anh yêu thương là hoàn toàn có thể xảy ra. Như vậy, Ant-Man and the Wasp: Quantumania khả năng cao sẽ là một bộ phim tri ân cũng như khép lại hành trình đầy biến động của Ant-Man trên màn ảnh rộng.