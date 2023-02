Sững sờ với lý do khiến nhà văn đình đám Marc Levy đi đóng phim 'Mọi điều ta chưa nói'

SVVN - 'Mọi điều ta chưa nói' là bộ phim chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của nhà văn Marc Levy. Nhưng vì sao nhà văn còn đồng ý đảm nhận một vai khá quan trọng trong dự án này?

Truyện cũng như phim Mọi điều ta chưa nói xoay quanh ông Michel Saurel và con gái Julia. Suốt 20 năm ròng rã, cả hai luôn lạnh nhạt với nhau nhưng chẳng ngờ cái chết của ông Michel đã làm thay đổi mối quan hệ này mãi mãi.

Julia gặp lại người cha đã khuất trong hình hài của một người máy giống hệt ông Michel. Cả hai bước vào cuộc hành trình dài 7 ngày đi qua các thành phố châu Âu. Khoảng thời gian ngắn ngủi này đã gạt đi khoảng cách thế hệ để giúp hai cha con bộc bạch những suy nghĩ chân thật nhất mà họ phải mất 20 năm mới đủ dũng khí nói ra. Đồng thời, chuyến đi cũng hé lộ bí mật về Tomas - mối tình đầu của Julia.

Ban đầu, nhà văn Marc Levy của bộ truyện gốc không định tham gia đóng phim nhưng dưới sự nài nỉ từ người bạn thân thiết, đồng thời là đạo diễn Miguel Courtois thì Marc Levy đồng ý trở thành diễn viên “bất đắc dĩ” trong vai Robert.

“Vai diễn của tôi đến từ một lời bông đùa”, nhà văn tiết lộ. Khi ông cùng đạo diễn Miguel Courtois bắt đầu chuyển thể tiểu thuyết Mọi điều ta chưa nói (All Those Things We Never Said), nhân vật của Marc Levy trong nguyên gốc có tên Stanley nhưng được chuyển thành Robert ở bản phim.

“Đáng lẽ, đó là vai diễn rất phụ, nhưng khi chúng tôi gửi kịch bản cho nhà sản xuất, họ rất thích tương tác giữa nhân vật chính Julia và Robert nên đã mong muốn nhiều hơn nữa. Đạo diễn cũng thích nên cũng thêm tình tiết vào. Thế là đất diễn của nhân vật Robert cứ thế ngày càng lớn”, Marc Levy kể.

Trong phim, Marc Levy cũng có một mối tình buồn từ quá khứ giống Julia nên ở hai người có sự thấu hiểu sâu sắc dành cho đối phương. Vai diễn Robert do Marc Levy đảm nhiệm đúng chuẩn bạn thân "nhà người ta" trong truyền thuyết. Anh luôn ở bên đồng hành cùng Julia trong những khoảnh khắc đặc biệt, đưa ra lời khuyên chân thành giúp cô vượt qua khó khăn.

Mọi điều ta chưa nói lên sóng lúc 20h thứ Hai hằng tuần, bắt đầu từ 6/2/2023 trên kênh K+CINE và App K+.