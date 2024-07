Cuối cùng tạo hình của Hyun Bin trong phim mới đã được tiết lộ

SVVN - Hyun Bin, Park Jung Min, Jo Woo Jin, Jeon Yeo Been, và Lee Dong Wook hóa thân thành chiến sĩ anh hùng trong 'Harbin'.

Bộ phim sắp ra mắt Harbin đã phát hành áp phích và đoạn giới thiệu về các chiến binh giành độc lập đầy quyết tâm.

Harbin là một bộ phim gián điệp lấy bối cảnh năm 1909. Được chuyển thể từ một câu chuyện có thật về vụ tấn công của anh hùng Ahn Jung Geun tại Cáp Nhĩ Tân, phim dự kiến được phát hành tại Hàn Quốc trong dịp lễ Chuseok (khoảng giữa tháng Chín) năm nay. Phim được chỉ đạo bởi đạo diễn Woo Min Ho, người đã tạo ra những bộ phim đình đám về doanh thu phòng vé như Inside Men (2015) và The Managers of Namsan (2020), hứa hẹn thu hút ít nhất hơn 7,5 triệu lượt xem tại rạp để đạt mức doanh thu hòa vốn so với chi phí sản xuất bỏ ra khoảng 30 tỉ won.

Tấm áp phích mới được tung ra có hình bóng của các chiến binh giành độc lập Ahn Jung Geun (Hyun Bin), Woo Deok Sun (Park Jung Min), Kim Sang Hyun (Jo Woo Jin) và Madam Gong (Jeon Yeo Been). Ánh mắt mãnh liệt của Ahn Jung Geun nhìn chằm chằm vào một mục tiêu đã thu hút sự chú ý đặc biệt.

Trong đoạn trailer, lời trích dẫn của Ahn Jung Geun: “Thủ lĩnh của bầy sói Nhật Bản đang tàn phá Hàn Quốc. Tôi phải giết con sói già đó bằng mọi giá”, gợi ý về hành trình đầy sóng gió của những người đấu tranh giành độc lập tự do cho Hàn Quốc.

Ngoài ra, phong cách hình ảnh quyến rũ của nhà quay phim Hong Kyeong Pyo trong lần hợp tác đầu tiên với đạo diễn Woo Min Ho và bối cảnh nổi bật của Mông Cổ, Latvia và Hàn Quốc hứa hẹn mang lại trải nghiệm điện ảnh phong phú.