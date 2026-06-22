Đại học từ xa có phải chính quy không? Giá trị bằng từ xa như thế nào?

Đại học từ xa có phải chính quy không là thắc mắc phổ biến khi nhiều người tìm hiểu về hình thức học linh hoạt này. Trong bài viết dưới đây, Tuyển sinh Online sẽ giúp bạn làm rõ sự khác biệt giữa bằng đại học chính quy và đại học từ xa, đồng thời phân tích giá trị thực tế của bằng cấp. Từ đó, bạn có thể dễ dàng đưa ra lựa chọn phù hợp với mục tiêu nghề nghiệp và kế hoạch học tập của mình.

So sánh bằng đại học chính quy và đại học từ xa

Về hệ đào tạo ghi trên bằng

Trước đây, bằng tốt nghiệp đại học thường thể hiện rõ hình thức đào tạo để phân biệt giữa các hệ như chính quy, từ xa hay tại chức.

● Đại học chính quy: Trước đây, văn bằng có thể ghi rõ hệ chính quy để phân biệt với các hình thức đào tạo khác. Tuy nhiên, hiện nay theo quy định mới, bằng tốt nghiệp chỉ ghi chung là “Cử nhân”, không còn thể hiện hình thức đào tạo.

● Đại học từ xa: Tương tự, trước đây bằng ghi “đào tạo từ xa”. Nhưng hiện nay, nội dung này đã được chuẩn hóa, văn bằng cũng chỉ ghi “Cử nhân” giống như các hệ đào tạo khác.

Điều này giúp xóa bỏ rào cản phân biệt hình thức đào tạo trên văn bằng, tạo sự thống nhất trong hệ thống giáo dục.

So sánh bằng đại học chính quy và đại học từ xa.

Về giá trị của bằng đại học từ xa và bằng đại học chính quy

Căn cứ theo Quy định hiện hành, văn bằng đại học không phân biệt hình thức đào tạo. Người học ở bất kỳ hệ nào, sau khi tốt nghiệp đều được cấp bằng tương ứng và có giá trị sử dụng trong hệ thống giáo dục quốc dân. Vì vậy, về mặt pháp lý, bằng chính quy và bằng từ xa có giá trị tương đương nhau.

Giải đáp: Đại học từ xa có phải chính quy không?

Đại học từ xa có phải chính quy không?

Căn cứ theo Điều 38 Luật Giáo dục đại học 2012 (sửa đổi, bổ sung 2018) được trích dẫn tại Thư Viện Pháp Luật, văn bằng giáo dục đại học thuộc hệ thống giáo dục quốc dân bao gồm các trình độ như cử nhân, thạc sĩ, tiến sĩ. Người học khi hoàn thành chương trình đào tạo, đạt chuẩn đầu ra và đủ điều kiện tốt nghiệp sẽ được cơ sở giáo dục đại học cấp văn bằng tương ứng.

Luật cũng nêu rõ: Giáo dục đại học không phân biệt văn bằng theo hình thức đào tạo, nghĩa là dù người học theo hệ chính quy, từ xa, tại chức hay liên thông thì đều được cấp bằng trong cùng hệ thống văn bằng quốc gia.

Đặc biệt, người tốt nghiệp hệ từ xa vẫn được:

● Sử dụng bằng để xin việc trong doanh nghiệp

● Học tiếp lên thạc sĩ, tiến sĩ

● Thi tuyển công chức, viên chức theo quy định

● Xét nâng bậc lương trong cơ quan nhà nước

Như vậy, Đại học từ xa không phải là hệ chính quy, đây là hai hình thức đào tạo độc lập. Tuy nhiên, về mặt pháp lý, giá trị văn bằng giữa các hình thức là tương đương nhau.

Giá trị của bằng đại học từ xa và chính quy khi ứng tuyển

Giá trị của bằng đại học từ xa và chính quy khi ứng tuyển.

● Đại học chính quy: Bằng đại học là một trong những tiêu chí cơ bản trong hồ sơ xin việc. Trước đây, hệ chính quy thường được ưu tiên hơn. Tuy nhiên, trong thị trường lao động hiện đại, nhà tuyển dụng ngày càng chú trọng nhiều hơn đến kỹ năng, kinh nghiệm và mức độ phù hợp với công việc.

● Đại học từ xa: Nhiều người từng băn khoăn “bằng đại học từ xa có giá trị không” khi hình thức học này trước đây còn gặp một số định kiến trong tuyển dụng. Tuy nhiên hiện nay, theo quy định mới của Bộ Giáo dục và Đào tạo, văn bằng không còn ghi hình thức đào tạo, giúp cơ hội việc làm giữa hệ từ xa và chính quy trở nên bình đẳng hơn.

Nên học đại học theo hình thức nào?

Hệ đào tạo đại học từ xa phù hợp với người đi làm bận rộn.

Không có hình thức học nào tốt hơn tuyệt đối, mà quan trọng nhất là mức độ phù hợp với hoàn cảnh, mục tiêu và khả năng của mỗi người. Việc lựa chọn đúng sẽ giúp quá trình học tập hiệu quả hơn và tránh lãng phí thời gian, chi phí.

Nếu bạn còn trẻ, chưa đi làm và muốn dành toàn bộ thời gian để học tập cũng như trải nghiệm môi trường đại học một cách trọn vẹn, thì học chính quy là lựa chọn phù hợp. Hình thức này giúp bạn xây dựng nền tảng kiến thức vững chắc và có cơ hội phát triển kỹ năng trong môi trường học tập tập trung.

Ngược lại, nếu bạn đang đi làm bận rộn, cần nâng cao bằng cấp hoặc muốn chuyển hướng nghề nghiệp, thì Đại học từ xa là giải pháp linh hoạt và tối ưu hơn. Hình thức này giúp bạn vừa học vừa làm, chủ động thời gian và tiết kiệm đáng kể chi phí học tập.

Dù lựa chọn hình thức nào, yếu tố quyết định vẫn là sự nỗ lực, tính kỷ luật và định hướng rõ ràng trong quá trình học tập.

Tổng hợp các trường đại học hỗ trợ học từ xa uy tín hiện nay

Tổng hợp các trường đại học hỗ trợ học từ xa uy tín hiện nay.

Hiện nay, nhu cầu học đại học từ xa ngày càng tăng mạnh, nhiều trường đại học uy tín tại Việt Nam đã triển khai chương trình đào tạo từ xa đạt chuẩn. Dưới đây là danh sách các trường đào tạo đại học từ xa uy tín:

● Đại học Kinh tế Quốc dân

● Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông

● Học viện Tài chính

● Học viện Báo chí và Tuyên truyền

● Trường Đại học Mở Hà Nội

● Đại học Thái Nguyên

● Trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên

● Trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp

● Trường Cao đẳng Thương mại và Du lịch Hà Nội

● Trường Đại học Lao động - Xã hội

● Trường Đại học Công đoàn

Bài trên đây đã trả lời chi tiết câu hỏi “Đại học từ xa có phải chính quy không”? Điều quan trọng không nằm ở hình thức đào tạo, mà ở việc người học có đáp ứng được chuẩn đầu ra và năng lực nghề nghiệp hay không. Nếu bạn đang có nhu cầu tìm hiểu thông tin về ngành và trường đào tạo hệ từ xa, hãy để lại thông tin cho Tuyển Sinh Online để được tư vấn kỹ càng, cụ thể nhé.

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