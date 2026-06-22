Nắm chắc cơ hội việc làm ngay khi rời giảng đường với mô hình học viện thực chiến tại New Zealand

Bạn có đang băn khoăn chưa biết mình hợp làm gì sau khi tốt nghiệp, thiếu kinh nghiệm nên khó tìm việc, hay sợ kiến thức ở trường khác xa thực tế? Các Học viện Kinh doanh, Công nghệ và Kỹ thuật tại New Zealand đang ngày càng được chú ý khi mang đến trải nghiệm học gắn liền với doanh nghiệp, cơ hội thực tập từ sớm và định hướng nghề nghiệp rõ ràng ngay trong quá trình học.

Học từ thực tế, mở lối tương lai

Khối Học viện ứng dụng ở New Zealand đã mang đến một lộ trình học tập mới: học đi đôi thực hành với chương trình bám sát nhu cầu doanh nghiệp, đặc biệt ở những ngành nghề thuộc Green List - danh sách các lĩnh vực đang thiếu hụt nhân sự tại xứ sở của những dải mây trắng bay.

Hệ thống học viện ở xứ sở Kiwi được phân chia rõ ràng, giúp bạn dễ dàng chọn trường đúng với định hướng nghề nghiệp.

Học viện Công lập (ITP)

Học viện Tư thục (PTE)

Cung cấp các chương trình đào tạo đa ngành với quy mô lớn, thiên về ứng dụng thực tiễn, đặc biệt là bệ phóng vững chắc cho các khối ngành Kỹ thuật và Công nghệ.

Điểm đến lý tưởng nếu bạn muốn rèn dũa tay nghề trong một lĩnh vực mang tính đặc thù. Học viện đào tạo chuyên sâu theo từng ngành và nhóm ngành cụ thể như Hàng không, Giáo dục mầm non, Quản trị Khách sạn, Ẩm thực, Điện ảnh, Nghệ thuật...



Không chỉ linh hoạt về mô hình, hệ thống giáo dục tại các học viện còn có tính đồng bộ và liên thông linh hoạt, mang lại lợi thế kép để sinh viên vừa có kinh nghiệm thực chiến, vừa sở hữu nền tảng học thuật uy tín để thăng tiến xa hơn. Bạn hoàn toàn có thể tiếp tục chinh phục các bậc học cao hơn như Thạc sĩ hay Tiến sĩ trong Khung trình độ quốc gia New Zealand (NZQF) sau khi đã nhận được bằng Cử nhân.

Chân ái từ những học kỳ làm việc tại doanh nghiệp

Giảng viên tại học viện còn dành thời gian trao đổi riêng, phân tích điểm mạnh điểm yếu và gợi ý cho sinh viên những mảng phù hợp hơn với nhu cầu của thị trường. Trong lúc học, sinh viên được giới thiệu cơ hội thực tập tại các doanh nghiệp khác nhau. Đây cũng chính là cú hích giúp bạn tự tin tham gia thị trường lao động ngay từ khi còn trên ghế nhà trường.

Anh Quang Thành (bên phải) cùng nhóm tham dự hội thảo công nghệ thông tin dành cho sinh viên năm nhất.

Anh Đào Quang Thành (Cựu sinh viên ngành Khoa học máy tính, Học viện Công nghệ Nelson Marlborough - NMIT) kể: “Để thực hiện bài tập thực tế, mình và nhóm đã trực tiếp xây dựng website cho một doanh nghiệp địa phương. Điều làm mình ấn tượng nhất là đến tận bây giờ doanh nghiệp đó vẫn còn sử dụng website do nhóm thực hiện”.

“Chính những lần thực tập đã cho mình nhiều cơ hội để thực hành những kiến thức được học ở trường và mở rộng mối quan hệ.” - Anh Phúc chia sẻ thêm.

Mô hình học đi đôi với hành cũng là chân ái đối với anh Nguyễn Hoàng Phúc (Cựu sinh viên ngành Quản trị dịch vụ, Trường Quản trị Khách sạn Quốc tế Pacific - PIHMS): “Sáu tháng đầu mình được học lý thuyết cơ bản tại trường với những môn như lễ tân, kỹ năng buồng phòng. Sau đó là sáu tháng thực tập tại doanh nghiệp. Chính những nền tảng kiến thức vững chắc từ trường đã giúp mình chuẩn bị rất tốt cho kỳ thực tập”. Nhờ vậy, anh Hoàng Phúc đã gắn bó với vị trí Trợ lý Trưởng bộ phận Lễ tân tại Hilton lake Taupo - trực thuộc tập đoàn khách sạn Hilton - trong 5 năm kể từ kỳ thực tập của mình.

Hệ sinh thái cơ sở vật chất chuẩn chỉnh

Các Học viện Kinh doanh, Công nghệ và Kỹ thuật tại New Zealand còn chứng minh sức hút qua hệ thống cơ sở vật chất hiện đại. Đối với những ngành học đặc thù như Khoa học Máy tính, “học viện có các phòng học chuyên biệt dành cho sinh viên IT, đặc biệt là hệ thống computer lab được trang bị máy tính cấu hình tốt và cài đặt đầy đủ phần mềm cần thiết cho việc lập trình, thiết kế hệ thống” - anh Quang Thành bật mí.

Anh Quang Thành (ngoài cùng bên phải) cùng nhóm thực hiện dự án của sinh viên năm cuối.

Không chỉ phục vụ trong giờ học chính khóa, đây còn là địa điểm quen thuộc của sinh viên ngoài giờ lên lớp. Những buổi chiều nán lại phòng lab để làm bài tập, hay họp nhóm, chạy dự án sẽ giúp bạn làm quen với cảm giác làm việc thực tế mà không bị giới hạn bởi thiết bị cá nhân.

Chị Nguyễn Hồng Giang

Với các ngành học thiên về sáng tạo như Báo chí - Truyền thông, nhà trường cung cấp một hệ sinh thái công cụ phong phú để sinh viên tự do hiện thực hóa ý tưởng thành sản phẩm chỉn chu: “Từ thư viện, phòng lab, thiết bị quay phim hay các phần mềm chuyên dụng đều có sẵn và dễ dàng tiếp cận. Thêm vào đó, nguồn sách báo đa dạng cùng các buổi chiếu phim được tổ chức thường xuyên tại trường mở ra không gian để sinh viên đào sâu về những kỹ thuật chuyên môn thực tế và các vấn đề xã hội” - Chị Nguyễn Hồng Giang (Thạc sĩ Truyền thông, Học viện Công nghệ Unitec) bật mí.

Điểm tựa ấm áp của du học sinh

Người New Zealand nổi tiếng với tinh thần Manaakitanga (lòng hiếu khách) lan tỏa trong môi trường học tập và cuộc sống thường ngày. Sinh viên quốc tế không chỉ nhận được sự hỗ trợ từ giảng viên mà còn từ cộng đồng xung quanh.

Thiên nhiên cũng là một trong những lý do khiến anh Phúc cảm thấy muốn gắn bó với New Zealand

Trong những ngày thực tập, vì chưa có phương tiện cá nhân, nhiều du học sinh Việt từng chật vật với chuyện đi lại: “Sau khi biết mình không có xe, có những ngày mình được bạn chở đến công ty, thậm chí là còn chở mình về sau ca làm việc” - anh Hoàng Phúc tâm đắc.

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