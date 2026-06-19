Trường ĐH Bách khoa (ĐHQG TP. HCM) hợp tác sản xuất robot hình người cho Heineken

Trường ĐH Bách khoa (ĐHQG TP. HCM) và Heineken Việt Nam vừa chính thức ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác chiến lược toàn diện trong năm năm tập trung vào ba lĩnh vực - phát triển ứng dụng công nghệ, phát triển nguồn nhân lực công nghệ chất lượng cao và trao đổi kiến thức.

Buổi lễ diễn ra tại Nhà máy Heineken Việt Nam - Vũng Tàu, đánh dấu nỗ lực và cam kết của hai bên trong việc tiên phong kết nối năng lực nghiên cứu học thuật của nhà trường với thực tiễn hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, trong bối cảnh Việt Nam đang đẩy mạnh triển khai Nghị quyết 57 về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia.

Để khởi động cho hợp tác, Heineken Việt Nam và trường ĐH Bách Khoa (ĐHQG TP. HCM) sẽ cùng triển khai dự án nghiên cứu ứng dụng robot hình người. Dự án sẽ ứng dụng thế mạnh của nhà trường trong lĩnh vực nghiên cứu lập trình, để phát triển các giải pháp đưa mẫu robot hình người Unitree G1 thực hiện các tác vụ như bốc xếp thùng hàng, dỡ kiện hàng nặng từ pallet và thao tác gắp nắp lon trên dây chuyền sản xuất của nhà máy bia.

Việc ứng dụng robot hình người trong các tác vụ nặng nhọc và mang tính lặp lại sẽ giải phóng sức lao động và trao quyền cho nhân viên trong những công việc ý nghĩa hơn; đồng thời góp phần kiến tạo môi trường làm việc thông minh, linh hoạt và an toàn.

PGS, TS. Phạm Trần Vũ, Phó Hiệu trưởng trường ĐH Bách khoa (ĐHQG TP. HCM), chia sẻ: “Trường luôn chú trọng gắn kết nghiên cứu khoa học với nhu cầu thực tiễn của doanh nghiệp. Hợp tác với Heineken Việt Nam mang đến cơ hội để giảng viên và sinh viên tiếp cận với thiết bị, hạ tầng hiện đại và những bài toán công nghệ của doanh nghiệp. Chúng tôi kỳ vọng hợp tác chiến lược toàn diện lần này sẽ là tiền đề cho nhiều nghiên cứu và giải pháp công nghệ chất lượng”.