Đại sứ sinh viên UEH - ISB: 'Hãy dũng cảm làm điều mình thích'

SVVN - Trái với dáng vẻ tự tin và năng động của hiện tại, trước đây, Phạm Thị Khánh Huyền là một cô bé rụt rè luôn thu mình lại, liên tục từ chối những cơ hội chỉ vì sợ hãi mình sẽ không làm tốt, sợ vấp phải lỗi sai, hay sợ bị đánh giá. Mọi thứ đã thay đổi kể từ khi Khánh Huyền đưa ra lựa chọn: Dũng cảm theo đuổi đam mê trở thành sinh viên Viện Đào tạo quốc tế, Trường Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh (UEH - ISB).

Lựa chọn mới, liệu có an toàn?

Sinh ra và lớn lên ở Nghệ An, Khánh Huyền đã có một quyết định hết sức bất ngờ: Chọn học đại học xa nhà và khác với tất cả những dự tính lúc đầu của bản thân. Song, chính “lối rẽ” này của cô nàng đã mang tới nhiều món quà quý giá. Ngay từ năm nhất đại học, Khánh Huyền đã thể hiện rõ sự năng động và đóng góp xuất sắc vào các hoạt động của Viện ISB - Đại học Kinh Tế TP. HCM.

“Trong những năm cấp 3, mình cứ đinh ninh là bản thân sẽ học đại học ở Hà Nội, bởi trước đó mình chưa từng có cơ hội tiếp xúc với môi trường hay con người miền Nam. Cơ duyên đến vào cuối năm lớp 11, khi mình lần đầu vào TP. HCM cùng một vài người bạn. Kể từ đây, mong muốn gắn bó với Sài Gòn đã nhen nhóm trong mình và được hiện thực hóa ngay sau đó.”, Khánh Huyền tâm sự.

Buổi đầu tiếp xúc với con người mới, môi trường mới, Khánh Huyền phải đối mặt với không ít bỡ ngỡ. Thoạt tiên, đó là nỗi nhớ vì sống xa gia đình hơn 1200km. Dần dà, Khánh Huyền lại phải đối mặt với nhiều trắc trở trong việc di chuyển. Các con phố ở đây có phần đông đúc, nhộn nhịp và phức tạp hơn những con đường mà Huyền đã quen ở Nghệ An. Với chiếc “não cá vàng” thứ thiệt, cô bạn lúc nào cũng cần sự trợ giúp của Google Maps. Bên cạnh đó, Huyền phải chủ động hoàn toàn trong tất cả mọi công việc thường ngày.

Những cảm xúc len lỏi trong tâm trí cô sinh viên năm nhất khi ấy đã lay thức Khánh Huyền: “Không có ai kề cạnh nhắc nhở nên rất khó để cân bằng thời gian sinh hoạt và học tập. Đó cũng là lúc mà mình nhận ra rằng, mình thật sự phải ‘lớn’ rồi”.

Cứ nghe theo tiếng gọi con tim

“Dám làm điều mình thích” là cụm từ mà Khánh Huyền luôn theo đuổi trong hành trình sống và trưởng thành của bản thân, nhưng theo lời tâm tình của cô nàng, thì chỉ mới thời gian gần đây thôi, Huyền mới từng bước được trải nghiệm nó.

Sau khi kết thúc năm nhất đại học, Khánh Huyền đã có cơ hội để suy ngẫm nhiều hơn về vấn đề này: “Mình nhận ra rằng thứ mình cần để tâm thật ra không phải là ánh mắt của người khác, mà là cảm nhận và sự trưởng thành của bản thân. Huyền biết mình cần trở nên mạnh dạn hơn, và tin tưởng vào bản thân mình nhiều hơn.”

Việc cô nàng lựa chọn vào TP. HCM học đại học là một bước để hiện thực hóa “điều mình thích”. Lúc đầu, quyết định học ở TP. HCM của Khánh Huyền không được bố mẹ ủng hộ. Nhưng sau một thời gian dài thuyết phục, từng bước thử những điều mà bản thân chưa bao giờ dám làm, Khánh Huyền đã “nhận lại được những điều mà mình chưa bao giờ dám nghĩ”. Huyền làm quen được với rất nhiều người bạn mới. Thậm chí, cô nàng còn ghi thêm vào “bảng thành tích” nhiều hoạt động như: Đại sứ sinh viên UEH - ISB, Đại sứ Truyền thông Trại hè Youth for Impact mùa 9 (AIESEC in Vietnam), Đại sứ Truyền thông UniTutor…

Không nản chí trên con đường hoàn thiện bản thân, Khánh Huyền nhận ra: “Chỉ khi dám đương đầu thì mình mới khai phá được giá trị bản thân, được sống là chính mình và cảm thấy ngập tràn hạnh phúc”.

Phần thưởng cho người “dám thử”

Với Khánh Huyền, đi học xa nhà không phải là “ván cược”, mà là cách cô nàng tìm ra điều phù hợp nhất với bản thân. Sống trong thời đại có nhiều đối thoại và phản tư, người trẻ cần nhiều lần “dám thử”.

Ngẫm lại chặng đường đã qua, Khánh Huyền nhận ra nhiều thay đổi: “Hành trình này dẫu chưa quá dài nhưng đã giúp mình học được cách tin tưởng vào bản thân nhiều hơn. Mình trở nên tự tin và cởi mở, dần bước ra khỏi vùng an toàn của bản thân và thử sức với những điều mới. Bây giờ, nỗi hoài nghi liệu mình có thể tự chăm sóc tốt cho bản thân và cân bằng các khía cạnh của cuộc sống không, đã biến thành sự hăng hái luôn được tiếp tục khai phá những tiềm năng của chính mình”.

Cô nàng cũng chia sẻ bản thân rất tâm đắc câu nói của Nhà Vật lý học Albert Einstein: “A person who never made a mistake never tried anything new” (Người nào chưa từng mắc phải lỗi lầm cũng là người chưa bao giờ thử làm việc gì cả). Động lực lớn nhất của Khánh Huyền xuất phát từ một lòng say mê và bản lĩnh làm điều mình thích. “Sai lầm là điều mà chúng ta khó có thể tránh khỏi mỗi khi làm một việc gì đó”, Huyền giải thích, “nhưng nếu chưa bao giờ vấp ngã trên chặng đường đi tới thành công, thì có lẽ chúng ta đã bỏ quên gì đó trên hành trình này rồi”.

Dù là ở hiện tại, hay tương lai, Khánh Huyền vẫn luôn cố gắng hết mình, không ngừng thử sức với những điều mới. Lựa chọn mới, tuy không an toàn, nhưng “quả ngọt” lại rất xứng đáng với công sức mà chúng ta bỏ ra. Trong quá trình học tập từ những lỗi sai, chúng ta cũng đồng thời bước đến gần hơn với điều mình mong muốn.

“Chặng đường phía trước dẫu còn rất dài và đôi lúc sẽ có những “chông gai”, nhưng mình tin là mình luôn mong chờ nó và không bao giờ hối tiếc với những điều mình đã chọn”.

(Ảnh: NVCC)

Một số thành tích học tập và hoạt động nổi bật: - Học bổng đầu vào 75% chương trình Global Pathways, Viện ISB - Trường Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh; - Đại sứ sinh viên UEH - ISB; Đại sứ Truyền thông Trại hè Youth for Impact mùa 9 (AIESEC in Vietnam); Đại sứ Truyền thông UniTutor; Đại sứ Truyền thông iVolunteer Vietnam; - Đồng tác giả “Từ điển 202X” - VinMagazine; - Đồng sáng lập & Đại diện Truyền thông dự án học thuật “Mei’s English - Gateway to English Mastery”; - Phó Chủ tịch Tổ chức Giáo dục Mei Educational Organisation; - Tình nguyện viên của “Ngày hội tư vấn tuyển sinh - hướng nghiệp 2024”, “OPEN DAY OF THE UNIVERSITY OF ADELAIDE 2024” và “Gửi chữ lên non 2021”; - Đạt giải “Truyền cảm hứng” cuộc thi sáng tạo video “My Uni Story: Time to Shine”; - IELTS Overall 8.0; - Đạt 27,4 điểm Khối D Kỳ thi Trung học phổ thông Quốc gia 2023; - Giải Nhì Kỳ thi Học sinh Giỏi Tỉnh Nghệ An môn Tiếng Anh 2023.