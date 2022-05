Nữ sinh viên xuất sắc Trường Đại học Công nghệ giành hàng loạt học bổng danh giá

SVVN - Bùi Khánh Huyền (sinh năm 2001) đến từ Nam Định, đang là sinh viên năm 3 Trường Đại hoc Công nghệ, Đại học Quốc gia Hà Nội. Không chỉ là một sinh viên xuất sắc với GPA đạt 3.81/4.0, IELTS 7.0, cô nàng còn có niềm đam mê đặc biệt với nghiên cứu khoa học, liên tiếp đạt nhiều học bổng danh giá: học bổng Vingroup (năm học 2020-2021), học bổng Pony Chung (năm học 2021-2022),... Khánh Huyền đang đảm nhận chức vụ Ủy viên BCH Hội Sinh viên, cô luôn tiên phong trong công tác Đoàn – Hội, đạt danh hiệu Sinh viên 5 tốt cùng nhiều thành tích đáng ngưỡng mộ.

Theo học chuyên Toán ngay từ cấp Trung học cơ sở, bởi vậy Khánh Huyền đã có cơ hội tiếp xúc với môn lập trình từ sớm so với nhiều bạn cùng trang lứa. Khi mới học lớp 8 cô nàng đã xuất sắc thi vượt cấp học sinh giỏi Tỉnh môn Tin học với ngôn ngữ Pascal. Tiếp tục phát triển trên thành tích trước đó đến lớp 11 Khánh Huyền tham gia thi cấp Tỉnh với ngôn ngữ C++. Có thể nói Tin học là một bộ môn khó và gây ám ảnh với nhiều học sinh nhưng với Khánh Huyền đây là một môn học thú vị, kích thích trí nhớ, khả năng sáng tạo và suy luận logic. Bởi vậy, khi hoàn thành bậc học THPT, cô xác định Khoa học máy tính là chuyên ngành để theo đuổi trong tương lai. Với nền tảng kiến thức sẵn có nên việc lựa chọn chuyên ngành Khoa học máy tính tại trường Đại học Công nghệ, Đại học Quốc gia Hà Nội đã giúp cô phát huy tối đa được thế mạnh của bản thân. Bên cạnh đó, việc bố mẹ luôn ủng hộ, động viên đã trở thành động lực cho cô bước tiếp và kiên định với con đường bản thân đã chọn.

Khánh Huyền chia sẻ: "Trước khi vào trường động lực lớn nhất với mình đó là tiềm năng ngành nghề. Nhưng sau khi được học tập, rèn luyện bản thân tại Trường Đại học Công nghệ thì các giảng viên khoa Công nghệ thông tin chính là người truyền cảm hứng và nhiệt huyết học tập, nghiên cứu cho mình cũng như các bạn sinh viên khác. Với mình dù thời điểm hiện tại hay mãi về sau mình vẫn luôn hạnh phúc và không bao giờ hối hận khi lựa chọn chuyên ngành này.”

Không chỉ học về lý thuyết, ngay từ năm thứ 2 Khánh Huyền đã được các thầy cô trong khoa định hướng tham gia phòng thí nghiệm hướng nghiên cứu về học máy ứng dụng trong xử lý ngôn ngữ tự nhiên. Bên cạnh đó khi tham gia phòng thí nghiệm cô được trau dồi thêm những kiến thức chuyên ngành, từng bước hoàn thiện bản thân trong quá trình học tập và nghiên cứu. Để phát triển hơn nữa tính chủ động, sáng tạo trong sinh viên Khánh Huyền luôn tích cực tham gia nghiên cứu khoa học và đạt nhiều kết quả đáng ngưỡng mộ: Đạt Giải Nhì kỳ thi Olympic Vật lý sinh viên toàn quốc năm học 2019 – 2020; Giải Nhì hội nghị Sinh viên Nghiên cứu Khoa học năm học 2020 – 2021 và có bài báo Khoa học đăng trên Hội Nghị quốc tế uy tín. Trải qua 3 năm học tập, Khánh Huyền hiện là sinh viên xuất sắc với GPA đạt mức 3.81/4.0, IELTS 7.0 cùng Danh hiệu Sinh viên 5 tốt tiêu biểu của trường Đại học Công nghệ - Đại học Quốc gia Hà Nội trao tặng năm học 2021 – 2022.

Chia sẻ về phương pháp học tập, Khánh Huyền nói: “Sau khi tham gia nghiên cứu khoa học, mình dần học được thêm cách sắp xếp thời gian biểu một cách hợp lý hơn. Về phương pháp học tập, mình chủ yếu dành thời gian nắm bắt kiến thức của thầy cô ngay trên lớp để tiết kiệm thời gian cho việc ôn thi. Với mình việc học Tiếng Anh là rất cần thiết vì ngoại ngữ chính là một chiếc “chìa khóa” đưa mình đến gần với nhiều cơ hội và nó cũng giúp mình rất nhiều trong việc tìm hiểu các tài liệu cần thiết.”

Minh chứng cho sự nỗ lực học tập, chủ động nghiên cứu, Khánh Huyền liên tiếp chinh phục được nhiều học bổng do nhà trường cùng các doanh nghiệp trao tặng như: Học bổng khuyến khích học tập học kỳ II năm 2019 - 2020 và năm 2020-2021; Học bổng khóa học IELTS tại Excel English, Học bổng Vingroup (năm học 2020 -2021); Chương trình trao đổi ASEAN in today’s world tại ĐH Kyushu, Nhật Bản (năm học 2020 - 2021); Học bổng Pony Chung (năm học 2021 - 2022),...

Ngoài những thành tích đáng ngưỡng mộ trong học tập, Khánh Huyền luôn phát huy được tính tiên phong của một người cán bộ Đoàn khi đồng thời đảm nhiệm nhiều chức vụ: Ủy viên Ban Kiểm tra Đoàn trường Khóa VI; Ủy viên Ban chấp Hành Hội Sinh viên trường khóa VI; Chi hội trưởng chi Hội K64CACLC1. Với cô, chức danh càng nhiều thì trách nhiệm càng lớn. Để nhận được sự tín nhiệm và tin tưởng từ thầy cô, bạn bè trong trường lớp Khánh Huyền luôn gương mẫu, chủ động tham gia, tổ chức, hỗ trợ các sự kiện lớn do Đoàn Thanh niên Trường, Hội sinh viên Trường tổ chức phát động. Cũng chính nhờ các hoạt động trải nghiệm trong sinh viên đã giúp Khánh Huyền dần trở nên cởi mở, năng động phát triển bản thân ở các kỹ năng mềm và có thêm nhiều nguồn tài nguyên quý giá hữu ích phục vụ cho học tập. Quan trọng hơn cả, nhờ tham gia các hoạt động giúp Khánh Huyền có thêm nhiều người bạn, người anh người chị, và các thầy cô giáo, họ là điểm tựa vững chãi cho cô trong những lúc khó khăn. Đoàn - Hội là điểm đến đối với Khánh Huyền sau khoảng thời gian học tập, nghiên cứu chính là bởi những giá trị và niềm vui nơi đây mang lại.

Khánh Huyền bộc bạch: “Với những thành tích đã đạt được hiện tại, mình cảm thấy bản thân cần cố gắng hơn nữa bởi xung quanh mình có rất nhiều các anh chị, bạn bè, các cá nhân rất xuất sắc trong nhiều lĩnh vực, không chỉ học tập, nghiên cứu mà còn về các hoạt động xã hội, đóng góp được nhiều giá trị cho cộng đồng. Và để có được Khánh Huyền của hiện tại mình luôn dành một lòng biết ơn cũng như tình yêu vô bờ bến tới bố mẹ bởi bố mẹ đã đầu tư công sức cũng như thời gian và luôn luôn ủng hộ mình trên mọi bước đường của cuộc đời, đặc biệt là con đường học hành.”

Là một Gen Z, từ kinh nghiệm của bản thân, Khánh Huyền nhận ra để tham gia các hoạt động chuyên ngành, bản thân luôn cần phải cầu tiến, sẵn sàng để thử những điều mới mẻ giúp bản thân trưởng thành hơn qua những phép thử đó. “It’s only after you’ve stepped outside your comfort zone that you begin to change, grow, and transform.”