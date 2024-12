Đang gây 'sốt', bất ngờ 'When The Phone Rings' gặp ngay 'phốt'

SVVN - Đội ngũ sản xuất 'When The Phone Rings' xin lỗi vì cảnh ngôn ngữ ký hiệu gây tranh cãi.

Đội ngũ sản xuất đằng sau bộ phim When the Phone Rings của MBC đã xin lỗi vì một cảnh gây tranh cãi trong buổi ra mắt bộ phim.

Trong tập đầu tiên của When the Phone Rings, phát sóng vào ngày 22/11, nhân vật chính Hong Hee Joo (do Chae Soo Bin thủ vai) được nhìn thấy đang làm việc với tư cách là phiên dịch viên ngôn ngữ ký hiệu cho một chương trình tin tức. Do lỗi truyền tải trong quá trình phát sóng trực tiếp, chương trình đã dừng lại ở cảnh Hong Hee Joo biểu đạt ký tự từ "núi", bị hiểu nhầm là một cử chỉ tay khiếm nhã.

Sau khi tập phim được phát sóng, bộ phim đã bị chỉ trích vì bị cáo buộc chế giễu ngôn ngữ ký hiệu, một số khán giả bày tỏ rằng họ cảm thấy bị xúc phạm bởi cảnh quay đó.

Vào ngày 29/11, đội ngũ sản xuất When the Phone Rings đã đưa ra lời xin lỗi chính thức về cảnh quay nói trên. Đội ngũ làm rõ rằng, họ không có ý định chế giễu ngôn ngữ ký hiệu theo bất kỳ cách nào, nhưng thừa nhận, họ đã "thiếu sót" trong việc miêu tả những khó khăn mà người khiếm thính và những người sử dụng ngôn ngữ này gặp phải.

Chúng tôi xin lỗi vì đã khiến các bạn lo lắng thông qua một phân cảnh về ngôn ngữ ký hiệu. Đội ngũ sản xuất đang rất nghiêm túc với những lời chỉ trích rằng, When the Phone Rings đã xử lý ngôn ngữ ký hiệu không phù hợp và trong quá trình đó, chế giễu người khiếm thính và ngôn ngữ ký hiệu Hàn Quốc. Vì When the Phone Rings là một bộ phim được sản xuất xoay quanh chủ đề quan trọng về giao tiếp giữa con người, chúng tôi hoàn toàn không có ý định chế giễu hoặc hạ thấp ngôn ngữ ký hiệu, một công cụ giao tiếp quý giá dành cho người khiếm thính. Tuy nhiên, chúng tôi khiêm tốn thừa nhận rằng, trong quá trình sản xuất, đội ngũ sản xuất đã không nỗ lực nghiên cứu và khắc họa kỹ lưỡng hơn những khó khăn mà người khiếm thính và những người sử dụng ngôn ngữ ký hiệu Hàn Quốc gặp phải. Khi kết thúc bộ phim, chúng tôi sẽ cẩn thận và nỗ lực hết sức để ngăn chặn loại sai lầm này tái diễn trong tương lai. Trong When the Phone Rings, ngôn ngữ ký hiệu là một chủ đề quan trọng đóng vai trò then chốt trong việc khiến hai nhân vật chính cuối cùng cũng mở lòng và giao tiếp với nhau. Thông qua hành trình của hai nhân vật đấu tranh để hiểu ngôn ngữ của nhau, trước khi cuối cùng đạt được sự giao tiếp, chúng tôi sẽ nỗ lực hết sức để đảm bảo rằng, When the Phone Rings được ghi nhớ như một bộ phim truyền tải đầy đủ giá trị của ngôn ngữ ký hiệu - công cụ quan trọng kết nối mọi người với nhau. Chúng tôi mong các bạn tiếp tục theo dõi bộ phim với sự quan tâm và hãy chỉ trích chúng tôi nếu có thiếu sót. Một lần nữa, chúng tôi cúi đầu xin lỗi.