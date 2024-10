Đằng sau điểm dừng chân cực 'hot' của đường đua mang số hiệu WECO24 là gì?

SVVN - Vừa qua, photo booth của chương trình Welcome to AJC 2024 - THE MEDALIST chính thức ra mắt tại khuôn viên Học viện Báo chí và Tuyên truyền. Đây hứa hẹn sẽ là điểm dừng chân đầy hấp dẫn, mở ra nhiều kỷ niệm đẹp cho tân sinh viên khóa mới.

Quay trở lại cùng chuỗi hoạt động, sự kiện đồng hành thú vị, Welcome to AJC 2024 được ví như chiếc “rương kho báu” đầy ắp những điều bất ngờ, đang chờ được các “tân binh” khám phá. Với mong muốn bắt trọn từng khoảnh khắc đẹp nhất của thời sinh viên, hoạt động Check-in Photo booth đã được diễn ra tại khuôn viên Học viện sau bao ngày ấp ủ ý tưởng và chuẩn bị kỹ lưỡng. Tái hiện lại “chặng đua” đầy nỗ lực vừa qua của tân sinh viên khóa mới, photo booth được vẽ tay với những chi tiết đậm chất thể thao, tô điểm cùng màu sắc chủ đạo tươi sáng như đỏ, vàng, xanh lá cây. Chia sẻ về ý tưởng mới lạ này, bạn Ngọc Thiện - trưởng ban Tổ chức sự kiện cho biết: “Chúng mình mong muốn tạo ra một không gian check-in không chỉ đẹp mà còn mang nhiều ý nghĩa. Đây sẽ là nơi khóa 44 được tỏa sáng trên cương vị nhà vô địch, nở nụ cười tự hào sau bao nỗ lực để “cán đích” Học viện Báo chí và Tuyên truyền”. Đằng sau chiếc photo booth thu hút mọi ánh nhìn, Ban tổ chức (BTC) đã miệt mài ngày đêm chuẩn bị, trải qua nhiều công đoạn thủ công phức tạp đòi hỏi sự bền bỉ và tập trung cao độ. Các đạo cụ như đuốc cầm tay, huy chương vàng, bục xếp hạng… hầu hết được cắt định hình, ráp lại từ những bìa carton, giấy cứng, sau đó là quét báo và tô màu cẩn thận. Trong quá trình thực hiện photo booth, BTC cũng gặp không ít khó khăn, thử thách để hoàn thành theo đúng tiến độ. Bạn Nguyễn Ngọc Lan Nhi - thành viên đội Tổ chức sự kiện chia sẻ: “Áp lực lớn nhất chúng mình gặp phải là việc triển khai ý tưởng cũng như thực thi trên Photo booth trong khoảng thời gian rất ngắn. Bên cạnh đó, thời tiết không ủng hộ khiến quá trình làm bị gián đoạn. Tuy nhiên, với sự nỗ lực và đồng lòng của mọi người, mọi công đoạn đã được hoàn thiện và thành quả cuối cùng rất ưng ý”. Chuỗi sự kiện chào mừng tân sinh viên Welcome to AJC 2024 - THE MEDALIST đang dần đi tới cao trào là đêm đại nhạc hội ngày 7/10 với dàn khách mời nổi tiếng. Chương trình hứa hẹn sẽ tạo nên ấn tượng khó phai cho các tân sinh viên của Học viện Báo chí và Tuyên truyền. Năng lượng ‘áo xanh’ qua những mùa Hè tình nguyện Trường ĐH Quốc tế (ĐHQG TP. HCM) dành 6 tỷ đồng cấp học bổng cho tân sinh viên 'Giấy thông hành' cho sinh viên ứng tuyển công việc ngân hàng Ánh Dương