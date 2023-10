Đạo diễn 'Dòng máu anh hùng' mở ra cơ hội cho các bạn trẻ đam mê làm phim điện ảnh

SVVN - Đánh dấu lần hợp tác giữa Netflix và đạo diễn Charlie Nguyễn, chương trình “Practical series production” là cơ hội để các bạn trẻ đam mê làm phim tại Việt Nam hiện thực hóa giấc mơ của mình.

Được thành lập từ năm 2022, Practical Filmmaking là dự án Giáo dục Điện ảnh của hãng phim Chánh Phương nhằm chia sẻ kho kiến thức, kinh nghiệm vô giá mà đạo diễn - biên kịch kiêm nhà sản xuất Charlie Nguyễn tích lũy suốt hơn 3 thập niên, cũng như góp phần tìm kiếm lẫn bồi dưỡng nhân tài cho nền công nghiệp điện ảnh nước nhà.

Chánh Phương Films phối hợp với Practical Filmmaking và Netflix sẽ tổ chức một chương trình đào tạo và hỗ trợ mang tên Practical series production. Lấy chủ đề “Our stories matter” đây là sân chơi chất lượng để những bạn trẻ đam mê làm phim có thể hiện thực hóa những ý tưởng hay câu chuyện mà mình đang ấp ủ.

Về lý do dẫn đến cái bắt tay đặc biệt kể trên, Charlie Nguyễn cho biết: “Vừa qua, tôi phát hiện Netflix sở hữu quỹ tên The Netflix fund for Creative equity rất thú vị. Sau khi tìm hiểu, vì cảm thấy hai bên đều có chung mục tiêu, tôi đã gửi lời đề nghị mời họ hợp tác với mình. Tôi muốn mở ra cánh cửa cơ hội giúp các bạn trẻ đam mê dễ dàng tiếp cận, học hỏi kỹ thuật làm phim chuyên nghiệp”.

Từ khi thành lập 2021, Quỹ sáng tạo của Netflix đã truyền cảm hứng cho hơn 700 nhà làm phim khắp khu vực Châu Á - Thái Bình Dương để kể câu chuyện của họ qua nhiều chương trình ‘workshop’, cuộc thi và trại hè đa dạng về hình thức và nội dung.

Không chỉ trang bị kiến thức làm phim cho những ai khao khát dấn thân vào con đường điện ảnh, Practical series production còn gây chú ý bởi định hướng đào tạo, thậm chí đài thọ toàn bộ ngân sách sản xuất để ê kíp trẻ tài năng có dự án chiến thắng hoàn thành ‘đứa con tinh thần’.

“Chương trình lần này phù hợp các bạn trẻ Việt Nam ở độ tuổi từ 18 – 25, muốn trở thành nhà sản xuất, đạo diễn hoặc biên kịch một mini-series và chưa từng thực hiện bất kỳ tác phẩm truyền hình, điện ảnh thương mại nào”, đạo diễn Charlie Nguyễn tiết lộ thông tin về đối tượng mà dự án hướng đến.

Sau vòng nộp hồ sơ, những dự án được lựa chọn sẽ tham gia chuỗi ‘workshop’ đào tạo sản xuất phim chuyên sâu và có cơ hội giới thiệu dự án của mình với những tên tuổi lớn trong ngành làm phim tại Việt Nam. Cuối cùng, duy nhất một nhóm làm phim có dự án xuất sắc nhất sẽ được chương trình tài trợ 100% kinh phí làm phim, được chính đạo diễn Charlie Nguyễn tham gia cố vấn trực tiếp để sản xuất thành mini-series.

Bên cạnh sự góp mặt của cái tên kỳ cựu Charlie Nguyễn, dự án còn quy tụ ban giám khảo cùng các vị khách mời uy tín, dày dặn kinh nghiệm chia sẻ kiến thức cho các thí sinh tham gia. Đạo diễn Charlie Nguyễn chia sẻ: “Trước thực trạng điện ảnh Việt vẫn đang thiếu hụt tài năng làm phim trẻ tuổi, cộng thêm tình hình kinh tế khó khăn, tôi hy vọng dự án sẽ góp phần duy trì ngọn lửa đam mê làm phim nơi giới trẻ”.

“Gửi những ai còn do dự ngoài kia, nếu bạn đang ấp ủ một câu chuyện chưa ai từng kể, khao khát đưa nó lên màn ảnh nhưng lại chưa có cơ hội và điều kiện, thì đừng ngần ngại mà đăng ký tham gia. Hãy để mọi người biết bạn là ai qua đứa con tinh thần của chính mình! Tôi, đội ngũ Practical Filmmaking cùng Netflix rất mong chờ những ý tưởng độc đáo, đậm chất cá nhân từ các bạn”, Charlie Nguyễn hào hứng.