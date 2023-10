Jennie (BLACKPINK) tiếp tục diện thiết kế Việt Nam, khoe vóc dáng nuột nà

SVVN - "You&Me" không phải là ca khúc riêng đầu tiên của Jennie, nhưng single này lại có ý nghĩa đặc biệt với Jennie cũng như BLINK vào thời điểm này. Và khi soi trang phục cô mặc trong poster quảng bá, netizen lại phát hiện một điều đặc biệt.

Hiện giờ, chuyện hợp đồng giữa các thành viên BLACKPINK với công ty YG vẫn còn là ẩn số khi hai bên đều không tiết lộ gì về chuyện đi hay ở. Có nhiều tin đồn rằng Jennie không tái ký hợp đồng với YG mà mở công ty giải trí của riêng mình. Tuy nhiên, Jennie vẫn sẽ tham gia các hoạt động chung với BLACKPINK khi thu xếp được lịch trình.

Giữa lúc netizen còn đang hoang mang không biết Jennie có ở lại YG hay không thì công ty YG đã tung ra ca khúc mới You & Me của Jennie. Thành viên BLACKPINK còn hé lộ rằng cô đang chuẩn bị album solo sau khi phát hành nhiều ca khúc riêng lẻ. Việc YG phát hành single mới của Jennie sau thời điểm hết hạn hợp đồng khiến nhiều người suy đoán cô đã ký tiếp hợp đồng mới.

Nhưng cũng có netizen cho rằng Jennie từng biểu diễn You & Me trong concert Born Pink, nên ca khúc này vẫn do YG sản xuất trong thời gian hợp đồng cũ còn hiệu lực. Nên You & Me chưa thể nói được điều gì về tương lai của Jennie và YG.

Bên cạnh đó, netizen đã chú ý đến trang phục mà Jennie mặc trong tấm poster quảng bá You & Me. Cô tiếp tục diện phong cách Balletcore đầy ngọt ngào, nữ tính mà vẫn nổi bật với màu sắc đỏ rực. Chân váy vài tulle xếp tầng đã được Jennie mặc trong đêm diễn cuối cùng của concert Born Pink ở Seoul hồi tháng 9.

Còn chiếc áo yếm cách điệu là một thiết kế của FANCì, thương hiệu thời trang Việt rất nhiều lần được stylist của BLACKPINK chọn mặt gửi vàng. So với thiết kế gốc của hãng, stylist nhà YG đã chỉnh sửa một chút cho phù hợp hơn với nữ idol và tạo thành tổng thể hài hòa đẹp mắt.