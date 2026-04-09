Dấu ấn ‘Sinh viên 5 tốt’ cấp Trung ương: Hành trình lan tỏa giá trị tích cực của nữ sinh Đà Nẵng

SVO - Nguyễn Hoàng Khánh Đoan - sinh viên năm 4 khoa Tiếng Anh, Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Đà Nẵng ghi dấu ấn bằng hành trình bền bỉ lan tỏa phong trào “Sinh viên 5 tốt” trong cộng đồng sinh viên thành phố. Với Khánh Đoan, danh hiệu không phải đích đến mà là điểm khởi đầu cho trách nhiệm, tạo ảnh hưởng tích cực đến cộng đồng.

Trưởng thành từ môi trường Đoàn - Hội

Chia sẻ về quá trình học tập và rèn luyện, Khánh Đoan không nói nhiều về những thành tích cá nhân mà nhớ nhất là hành trình xây dựng và phát triển CLB “Sinh viên 5 Tốt” tại Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Đà Nẵng - nơi cô bạn từng giữ vai trò Chủ nhiệm trong hai nhiệm kỳ. “Điều khiến hành trình này đặc biệt không chỉ nằm ở thời gian gắn bó, mà ở việc mình là một trong những người tham gia xây dựng CLB từ những ngày đầu. Từ xây dựng mô hình hoạt động, tổ chức chương trình đến kết nối sinh viên, tất cả đều là quá trình vừa làm vừa học”, Khánh Đoan tâm sự.

Không ít lần đối mặt với khó khăn về nhân lực, áp lực tổ chức hay cả những hoài nghi ban đầu, nhưng chính những thử thách ấy đã giúp nữ sinh rèn luyện bản lĩnh lãnh đạo và tinh thần kiên định. “CLB giống như một ‘đứa con tinh thần’. Nhìn CLB phát triển từng bước, ngày càng có nhiều bạn chủ động phấn đấu rèn luyện các tiêu chí của danh hiệu ‘Sinh viên 5 tốt’ là điều khiến mình tự hào nhất”, Đoan chia sẻ.

Với vai trò Phó Chủ nhiệm CLB “Sinh viên 5 Tốt” thành phố Đà Nẵng, Ủy viên BCH Đoàn Thanh niên, Ủy viên Ban Thư ký Hội Sinh viên Trường, Khánh Đoan xem công tác Đoàn - Hội là môi trường rèn luyện toàn diện trong suốt những năm đại học. Từ một sinh viên tham gia với tâm thế học hỏi, cô dần đảm nhận nhiều vị trí lãnh đạo và hướng đến thay đổi cách suy nghĩ: không chỉ làm tốt việc của mình mà còn phải tạo điều kiện để cả tập thể cùng phát triển.

“Mình học được cách lắng nghe nhiều hơn, biết đặt mình vào vị trí của người khác và đưa ra quyết định ngay cả khi chưa có phương án hoàn hảo”, Đoan bày tỏ. Những trải nghiệm như các cuộc họp kéo dài, những chương trình phải làm lại từ đầu hay những lần tự nhìn lại để sửa sai đã trở thành nền tảng quan trọng cho sự trưởng thành của nữ sinh.

Cân bằng giữa học tập và phong trào: Không chọn một, chọn cả hai

Trong hành trình phấn đấu đạt danh hiệu “Sinh viên 5 tốt” cấp Trung ương năm học 2024-2025 và Giải thưởng “Sao Tháng Giêng” tiêu biểu cấp Trung ương năm 2025 bài toán cân bằng giữa học tập và hoạt động luôn là thử thách lớn.

Khánh Đoan cho biết, cô không cố gắng “ôm đồm” tất cả mà xác định ưu tiên theo từng giai đoạn. Khi gần kỳ thi hoặc nghiên cứu khoa học, học tập được đặt lên hàng đầu; khi triển khai chương trình lớn, thời gian được dành cho hoạt động phong trào nhiều hơn. “Với mình, học tập và hoạt động không phải hai đường thẳng song song mà là hai yếu tố bổ trợ cho nhau”, Đoan bộc bạch. Chính sự chủ động trong quản lý thời gian cùng sự kỷ luật đã giúp cô duy trì kết quả học tập tốt song song với hoạt động xã hội nổi bật.

Với Khánh Đoan, ý nghĩa lớn nhất của những danh hiệu không nằm ở sự ghi nhận cá nhân. “Khi nhận được các danh hiệu, điều mình cảm nhận rõ nhất không chỉ là niềm vui mà là sự biết ơn và trách nhiệm. Khi mình chuyển từ ‘người đạt danh hiệu’ sang ‘người tạo ảnh hưởng’ thì mình sẽ không dễ bị chững lại”, Đoan chia sẻ. Chính tinh thần ấy đã giúp cô tiếp tục đồng hành, hỗ trợ các thế hệ sinh viên kế cận trong phong trào “Sinh viên 5 tốt” tại Đà Nẵng.

Lan tỏa giá trị tích cực

Không chỉ tích cực trong học tập và hoạt động Đoàn - Hội, Khánh Đoan còn tham gia nhiều chương trình tình nguyện như: Mùa hè xanh, Xuân tình nguyện, hỗ trợ học sinh có hoàn cảnh khó khăn…

Theo cô bạn, những hoạt động cộng đồng không chỉ mang lại trải nghiệm mà còn giúp thay đổi góc nhìn về cuộc sống. “Có những điều mình từng xem là bình thường nhưng lại là điều rất đáng quý với người khác. Tình nguyện giúp mình hiểu rõ hơn giá trị của sự sẻ chia”, Đoan cho biết. Từ việc tập trung vào mục tiêu cá nhân, cô dần mở rộng suy nghĩ sang những giá trị có thể đóng góp cho cộng đồng - điều mà cô xem là trách nhiệm của người trẻ trong thời đại mới.

Gửi thông điệp đến các bạn sinh viên trên hành trình phấn đấu rèn luyện, Khánh Đoan cho rằng điều quan trọng nhất là sự kiên định với mục tiêu đã chọn và tinh thần chủ động tạo cơ hội cho bản thân. “Không cần phải đợi đến khi mình thật giỏi hay thật hoàn hảo mới bắt đầu. Chính quá trình bắt đầu, thử sai và kiên trì mới giúp chúng ta trưởng thành”, nữ sinh chia sẻ. Với Khánh Đoan, hành trình “Sinh viên 5 tốt” không khép lại bằng những tấm bằng khen mà tiếp tục mở ra trách nhiệm lan tỏa giá trị tích cực đến cộng đồng sinh viên - một hành trình dài nhưng đầy ý nghĩa của tuổi trẻ.

Một số thành tích nổi bật của Khánh Đoan: - Danh hiệu “Sinh viên 5 tốt” cấp Trung ương năm học 2024-2025; - Giải thưởng “Sao Tháng Giêng” tiêu biểu cấp Trung ương năm 2025; - Danh hiệu “Sinh viên 5 tốt” cấp thành phố Đà Nẵng, Đại học Đà Nẵng và cấp Trường; - Giải thưởng 26/3 cấp thành phố Đà Nẵng; - Danh hiệu “Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác” cấp thành phố Đà Nẵng; - Giải Ba Hội nghị Sinh viên nghiên cứu khoa học cấp Trường.

