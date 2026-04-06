Cát Tường - Đóa hướng dương rực rỡ vươn lên từ nghịch cảnh và định kiến

SVO - Đinh Cát Tường (sinh năm 2005), sinh viên ngành Quản trị Du lịch và Lữ hành, Trường Đại học Kinh tế - Luật (ĐHQG TP.HCM), không chỉ gây ấn tượng bởi nghị lực vươn lên từ những biến cố gia đình và rào cản định kiến, mà còn sở hữu một bề dày hoạt động cộng đồng đáng nể. Hành trình trưởng thành của nữ sinh Gen Z này là một minh chứng chân thực cho chân lý: “Xuất phát điểm không quyết định đích đến, và tri thức chính là chiếc phao cứu sinh cần được nắm lấy bằng sự kiên trì bền bỉ”.

Buổi gặp gỡ của Cát Tường cùng John Wood (Founder của U-Go) và Mr.Nicholas Kristof (nhà báo của The New York Times).

Khi giáo dục là đặc quyền phải đấu tranh để giữ lấy

Trong hành trình trưởng thành, không phải ai cũng may mắn được bắt đầu từ một vạch xuất phát bằng phẳng. Với Cát Tường, chặng đường ấy thậm chí còn bắt đầu từ những khoảng tối. Ít ai biết rằng, từng có một thời điểm, việc được cắp sách đến trường với cô học trò nhỏ không phải là một điều hiển nhiên. Những biến cố gia đình ập đến cùng rào cản định kiến bủa vây đã khiến con đường học vấn của Tường trở nên vô cùng mong manh. Thế nhưng, đứng trước ngã rẽ của sự cam chịu, cô học sinh từng không mấy nổi bật ấy đã khước từ việc đầu hàng số phận. Tường chọn cách quay mặt về phía ánh sáng. Đối với cô nàng , giáo dục không đơn thuần chỉ là một cơ hội, mà là một cứu cánh bắt buộc phải nắm lấy bằng mọi nỗ lực. Tường từng bước vươn lên, dùng chính nghịch cảnh để rèn giũa bản lĩnh, qua đó thay đổi không chỉ cuộc đời mình mà còn đập tan định kiến bấy lâu.

Cát Tường phát biểu về học bổng VietSeeds Foundation tại Trường THPT Tháp Mười.

Bản lĩnh thủ lĩnh làm nên chuyện từ con số không

Không chỉ tự thắp sáng con đường của mình, Cát Tường còn sớm bộc lộ khát vọng lan tỏa ánh sáng ấy đến cộng đồng. Năm 2021, khi không gian phát triển kỹ năng cho học sinh tại trường cấp 3 vẫn còn hạn chế, Tường đã mạnh dạn đồng sáng lập CLB T10 Club. Bắt đầu dự án trong bối cảnh “ba không”: không ngân sách, không sự ủng hộ rõ ràng và không ai tin tưởng, thứ duy nhất cô nàng có là niềm tin mãnh liệt rằng học sinh xứng đáng được trao cơ hội để trải nghiệm và trưởng thành. Sự kiên trì ấy đã đơm hoa kết trái khi Tường cùng đội ngũ xây dựng thành công một hệ sinh thái học đường đa dạng từ thể thao đến truyền thông. Minh chứng rõ nét nhất là hơn 5 giải đấu cấp huyện được tổ chức, thu hút một cộng đồng với hơn 3.000 người theo dõi. Bài học quý giá nhất Tường nhận ra ở tuổi 17: “Lãnh đạo không phải là thụ động chờ được trao quyền, mà là bản lĩnh dám đứng lên bắt đầu khi chưa một ai tin tưởng”.

Cát Tường cùng các thành viên T10 Club năm 2023.

Sự nhạy bén và thấu cảm tiếp tục theo Tường bước vào môi trường doanh nghiệp. Trở thành nhân sự trẻ nhất tại một công ty chăm sóc sức khỏe, Tường được giao phó trọng trách xây dựng chiến dịch truyền thông từ con số 0, không ngân sách, thiếu định hướng. Thay vì bó tay trước những thất bại ban đầu, cô sinh viên trẻ chọn cách đi sâu vào thực tế, trực tiếp phỏng vấn các chăm sóc viên tại bệnh viện để tìm kiếm linh hồn cho dự án. Chiến dịch “Tôi Chọn WeCare 247” ra đời từ đó, dùng sự đồng cảm để kể lại câu chuyện của những người hùng thầm lặng, xuất sắc mang về hàng nghìn lượt tương tác và thay đổi cách xã hội nhìn nhận về một nghề nghiệp vốn ít được tôn vinh.

Cát Tường phỏng vấn các thực tập sinh tại bệnh viện.

Hướng về phía mặt trời để kiến tạo giá trị

Trên giảng đường Đại học Kinh tế - Luật, Cát Tường không bó hẹp mình trong những trang sách. Cô nàng tiếp tục chọn đi, đi qua những vai trò, những dự án thực tế để hiểu sâu sắc hơn về nhịp đập của xã hội. Đảm nhận vị trí “Đại sứ sinh viên của chương trình Samsung Galaxy Campus Friends Mùa 2”, Tường khéo léo biến công nghệ thành công cụ đắc lực để tạo ra những tác động hiện hữu. Từ việc tự tay quay dựng dự án “Mảnh đất Đồng Tháp” tại quê hương bằng chiếc Galaxy S25+, cho đến những thước phim truyền cảm hứng tại Làng May Mắn, mỗi bước chân của Tường đều mang thông điệp cống hiến mạnh mẽ.

Cát Tường với vai trò là Đại sứ sinh viên Galaxy Campus Friends Mùa 2.

Nhìn lại hành trình gian khó nhưng rực rỡ đã qua, Cát Tường chưa bao giờ xem đó là thành tích cá nhân để tự mãn. Với cô nàng, đó là một quá trình tu dưỡng để trở thành con người có khả năng mang lại ảnh hưởng tích cực. Đúng như phương châm sống mà Tường luôn tâm đắc: “Turn your face towards the sun, Let the shadows fall behind you”.

Buổi truyền cảm hứng của Cát Tường tại Làng May Mắn.

Dẫu biết những bóng tối của rào cản trong quá khứ không thể bị xóa nhòa, nhưng sự lựa chọn hướng đi của ngày hôm nay sẽ quyết định chân trời phía trước. Và với Cát Tường, hành trình bứt phá ấy không chỉ để vươn lên cho riêng bản thân, mà cao cả hơn, là để trở thành người thắp lên ánh sáng, giúp những người yếu thế khác có thêm dũng khí để bước tiếp.