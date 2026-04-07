Dành niềm đam mê trọn vẹn với tiếng Hàn, nữ sinh thành công bước ra biển lớn, chứng minh sức mạnh nội lực sinh viên Việt

SVO - “Không chọn mục tiêu dễ chỉ vì nó an toàn” - đó là kim chỉ nam giúp Phương Anh - sinh viên năm hai tại Đại học Yonsei( Hàn Quốc) vượt qua rào cản ngôn ngữ để đứng chung hàng ngũ với những người xuất sắc nhất xứ sở Kim chi. Dám dấn thân chọn con đường khó nhằn và chấp nhận cuộc sống du học xa nhà, Phương Anh càng cố gắng, nỗ lực mỗi ngày với phương châm: Mỗi dấu chân mình để lại nơi giảng đường quốc tế đều mang theo sứ mệnh thầm lặng của một người con Việt Nam bản lĩnh và đầy tự hào.

Đến với tiếng Hàn với sự tình cờ

Phương Anh bắt đầu hành trình với tiếng Hàn từ khi còn là học sinh lớp 7, với niềm mong muốn khám phá một ngoại ngữ mới. Thế nhưng chỉ sau vài năm cùng với tình yêu ấy, cô mong muốn thử sức vào lớp chuyên tiếng Hàn duy nhất tại Hà Nội là lớp chuyên tiếng Hàn tại THPT chuyên Ngoại Ngữ - Đại học Quốc gia Hà Nội.

Phương Anh cùng với những người bạn khi còn là học sinh trường THPT chuyên Ngoại Ngữ (hàng dưới thứ ba từ phải sang).

Sau quá trình học tập không ngừng với các giáo viên tiếng Hàn giỏi từ Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Quốc gia Hà Nội, Phương Anh cũng được học hỏi rất nhiều kiến thức cũng như sự tận tâm của các thầy cô. Tấm bằng TOPIK 6 (chứng chỉ năng lực tiếng Hàn Quốc), là nấc thang cao nhất trong kỳ thi, đến như một niềm vui, niềm xúc động lớn của Phương Anh từ khi cô còn là học sinh lớp 11. Điều đó như tiếp thêm năng lượng cực lớn cho Phương Anh để cô tiếp tục theo đuổi những mục tiêu mới trong tương lai.

Phương Anh chụp ảnh cùng Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Hàn Quốc tại Việt Nam trong hội thảo về sáng tạo nội dung về Hàn Quốc.

Yonsei vẫy gọi

Đứng trước ngưỡng cửa đại học, với tinh thần “Không ngại chọn cái khó, chọn thứ thật xứng đáng”, Phương Anh đã quyết tâm chọn Yonsei - một trong 3 trường đại học top đầu tại Hàn Quốc - dù ban đầu nhận được sự không đồng ý từ cha mẹ bởi đây là một con đường vô cùng khó khăn, nhọc nhằn cùng tỉ lệ đỗ vô cùng thấp. Nhưng với quyết tâm vô cùng lớn, Phương Anh thành công thuyết phục mẹ, nỗ lực từ việc cày cuốc học bạ, tham gia các hoạt động ngoại khóa, đến việc chuẩn bị một hồ sơ học thuật thật tốt để ghi điểm trong mắt những người xét duyệt hồ sơ tại Yonsei đã giúp Phương Anh có một tấm vé tới Hàn Quốc trong 4 năm tiếp theo. Thế nhưng, trước khi sang xứ sở Kim Chi, cô lại quyết định học 1 kì tại Học viện Ngoại giao - ngôi trường mà cô đã đỗ trong kì thi xét tuyển đại học trong nước cùng năm đó.

Phương Anh tham gia lễ hội trường Đại học Yonsei khi còn là một tân sinh viên

Giải thích cho quyết định này, cô chia sẻ: “Trước khi học cách thế giới làm truyền thông, mình muốn thấu hiểu mindset (tư duy) và cách vận hành của ngành này ngay tại quê hương mình. Một học kỳ tại DAV là khoảng thời gian quý giá để mình đi tìm cái bản sắc văn hóa, tìm được cốt lõi, những vấn đề của truyền thông văn hóa trong nước - lĩnh vực mà mình vô cùng yêu thích - trước khi thực sự vươn mình ra biển lớn.”

Yonsei: Nơi tôi luyện cái tôi bản lĩnh

Cuộc sống tại Hàn Quốc của Phương Anh cũng giống các du học sinh khác: nhớ nhà, có thời gian ban đầu rất khó để thích ứng với cuộc sống tại quốc gia mới.

Thế nhưng, Phương Anh có sự tiếp sức cực kì lớn từ các du học sinh Việt Nam tại Yonsei, điều đó khiến cô ứng cử vào Ban Chấp Hành hội sinh viên Việt Nam tại Yonsei, tham gia vào rất nhiều hoạt động của Đại sứ quán Việt Nam và của trường Đại học.

Phương Anh cùng hội sinh viên Việt Nam tại trường Đại học Yonsei tổ chức booth văn hóa Việt Nam (hàng trên thứ ba từ trái sang)

Cơ duyên vào một lần, cô may mắn trúng vào vị trí Cộng tác viên truyền thông tại sân bay Incheon. Cô được thực hành chuyên ngành của mình tại đây, gặp nhiều anh chị cùng chí hướng để phát triển chuyên môn của mình ngay tại nước bạn.

Thế nhưng, để có thể cân bằng thời gian cũng như có thể giữ vững thành tích tốt tại Yonsei, Phương Anh đã gặp rất nhiều khó khăn, từ rào cản ngôn ngữ, đến sự khó nhằn của các môn học chuyên ngành. Mỗi lần chuẩn bị cho kì thi, cô dành ra nửa ngày tại thư viện để cày kiến thức cho kịp. “Mình cảm giác cùng là một lượng kiến thức đó, người bản xứ sẽ hiểu nhanh và học nhanh hơn mình gấp 3 lần, nên mình buộc phải chăm chỉ hơn.” - Phương Anh chia sẻ nỗi lòng mỗi khi có kỳ thi đến. Rồi những buổi học mà cô buộc phải tự trau dồi thêm các từ ngữ chuyên ngành để hiểu đúng, hiểu sâu của môn học do học hệ chính quy với người Hàn Quốc. Dẫu nhiều khó khăn như vậy, Phương Anh vẫn giữ tinh thần lạc quan, cố gắng hết mình để cuộc sống sinh viên tại Yonsei được trọn vẹn nhất.

Phương Anh cùng với các thực tập sinh truyền thông của sân bay Incheon (thứ hai từ phải sang)

“Mỗi người Việt ta khi ra nước ngoài đều đang là một đại diện con người Việt Nam”

Với Phương Anh, việc học hệ chính quy tại Yonsei hay cộng tác ở Incheon không đơn thuần là phát triển cá nhân. Cô luôn tâm niệm: “Mỗi người Việt ta khi ra nước ngoài đều đang là một đại diện con người Việt Nam bởi có khi, chính bạn là người Việt Nam duy nhất mà họ biết, phản ánh hình ảnh con người Việt Nam rõ nét nhất”.

Chính tư duy này đã biến áp lực để trở thành nguồn động lực mạnh mẽ nhất cho Phương Anh để cô tự kỷ luật chính bản thân mình, không ngừng học hỏi, cố gắng. Dành nửa ngày tại thư viện hay nỗ lực gấp ba người khác, Phương Anh muốn khẳng định một giá trị: Người trẻ Việt Nam bản lĩnh, cầu tiến và không hề kém cạnh trên bản đồ quốc tế. Với mong muốn mạnh mẽ được đem văn hóa Việt Nam tới bạn bè quốc tế, Phương Anh đang nỗ lực biến mỗi dự án truyền thông thành một nhịp cầu nối, đưa bản sắc dân tộc hòa nhịp cùng dòng chảy tri thức toàn cầu, để thế giới không chỉ biết đến Việt Nam qua lịch sử, mà còn qua trí tuệ của những người trẻ hôm nay.