Đề xuất người thi bằng lái xe phải xem clip tai nạn giao thông nghiêm trọng trước khi sát hạch, tăng gấp đôi câu hỏi

SVO - Cục Cảnh sát giao thông (Bộ Công an) vừa ban hành công văn lấy ý kiến về dự thảo Thông tư quy định về sát hạch, cấp giấy phép lái xe. Trong đó, điểm đáng chú ý là đề xuất bắt buộc người dự sát hạch phải xem clip về các vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng và sử dụng phần mềm tráo đổi câu hỏi liên tục để chống tình trạng học mẹo.

Ngày 5/52026, Cục Cảnh sát Giao thông đã ban hành Công văn số 2333/C08-P5 gửi công an các tỉnh, thành phố về việc tham gia ý kiến dự thảo Thông tư quy định về sát hạch, cấp giấy phép lái xe (thay thế Thông tư số 12/2025/TT-BCA) . Dự thảo này đưa ra nhiều đề xuất thay đổi lớn nhằm nâng cao chất lượng sát hạch và ý thức của người tham gia giao thông .

Điểm đáng chú ý đối với người thi giấy phép lái xe mô tô hạng A, A1 là số lượng câu hỏi sát hạch lý thuyết được đề xuất tăng từ 25 câu lên 50 câu . Thời gian làm bài cũng tăng từ 19 phút lên 25 phút, và thí sinh phải trả lời đúng tối thiểu 45/50 câu hỏi mới đạt yêu cầu .

Dự thảo cũng đưa ra bốn nhóm hình thức câu hỏi: lựa chọn đáp án, trắc nghiệm đúng sai, nối đáp án đúng và câu hỏi đúng sau khi xem đoạn phim ngắn về tình huống giao thông . Nội dung sát hạch sẽ được bổ sung thêm nhận thức về Bộ luật Hình sự liên quan đến nhóm tội phạm quy định về giao thông, xử lý vi phạm hành chính về trật tự an toàn giao thông đường bộ và phòng ngừa tai nạn .

Đặc biệt, trước khi thi, người dự sát hạch sẽ phải xem một đoạn phim ngắn khoảng mười phút tại phòng chờ về các vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng nhằm nâng cao ý thức chấp hành pháp luật . Các câu hỏi sẽ được phần mềm máy tính tráo đổi liên tục để tránh tình trạng học mẹo, đòi hỏi thí sinh phải nắm vững kiến thức pháp luật thì mới có thể vượt qua phần thi .

Đối với phần thi thực hành lái xe mô tô, dự thảo đề xuất bổ sung bài sát hạch số 2 về xử lý tình huống giả định trên đường . Bài thi này gồm 11 nội dung như: xử lý tình huống từ đường nhánh ra đường chính, rẽ phải, rẽ trái, quay đầu, vượt xe, nhường đường cho người đi bộ sang đường... Mỗi nội dung thí sinh sẽ phải thực hiện hai lần; điểm đạt là từ 80 điểm trở lên trên tổng 100 điểm . Sân để bố trí bài sát hạch này sẽ có kích thước chiều rộng 15 mét và chiều dài 60 mét .