Trang điểm khi trị mụn: Nên hay không? Lời khuyên từ chuyên gia

SVO - Nhiều người lo lắng trang điểm có thể khiến tình trạng mụn trở nên tồi tệ hơn. Tuy nhiên, các bác sĩ da liễu khẳng định, việc trang điểm không hoàn toàn bị cấm, miễn là bạn thực hiện đúng cách và lựa chọn sản phẩm phù hợp.

Việc trang điểm khi đang điều trị mụn luôn là một câu hỏi khó đối với nhiều người. Một mặt, trang điểm giúp che đi những khuyết điểm, mang lại sự tự tin. Mặt khác, nhiều người lo ngại việc trang điểm, đặc biệt là lớp nền, có thể gây bít tắc lỗ chân lông, khiến tình trạng mụn trở nên nghiêm trọng hơn.

Vậy, có nên trang điểm khi đang trị mụn hay không? Và nếu có, cần lưu ý những điều gì để vừa có thể giữ diện mạo rạng rỡ, vừa đảm bảo hiệu quả điều trị? Bài viết này sẽ tổng hợp những lời khuyên chuyên môn từ các bác sĩ da liễu, giúp bạn đưa ra quyết định đúng đắn nhất cho làn da của mình.

Trang điểm khi bị mụn: "Có thể", nhưng cần hạn chế

Theo các bác sĩ da liễu, việc trang điểm không hoàn toàn bị cấm khi bạn đang bị mụn. Tuy nhiên, điều quan trọng là bạn cần phải cẩn trọng trong việc lựa chọn sản phẩm và tuân thủ các nguyên tắc trang điểm, để tránh làm tình trạng mụn trở nên tồi tệ hơn.

Các bác sĩ da liễu đặc biệt nhấn mạnh rằng, bạn nên tránh trang điểm khi da đang trong giai đoạn viêm nhiễm nặng, có vết thương hở hoặc vừa thực hiện các thủ thuật xâm lấn như nặn mụn, laser. Trong những trường hợp này, việc trang điểm có thể làm tăng nguy cơ nhiễm trùng và kéo dài thời gian phục hồi của da.

Ngoài ra, trang điểm quá dày và không tẩy trang kỹ lưỡng cũng là những "thủ phạm" chính khiến mụn bùng phát mạnh mẽ hơn. Lớp trang điểm dày có thể bít tắc lỗ chân lông, tạo điều kiện cho vi khuẩn phát triển. Việc tẩy trang không kỹ sẽ khiến cặn trang điểm tích tụ trên da, gây viêm nhiễm và hình thành mụn.

Nguyên tắc "vàng" khi chọn mỹ phẩm cho da mụn

Để giảm thiểu nguy cơ gây mụn, việc lựa chọn mỹ phẩm phù hợp là vô cùng quan trọng. Dưới đây là những tiêu chí bạn nên ưu tiên khi chọn mua sản phẩm trang điểm cho da mụn:

Nhãn "Non-comedogenic": Đây là tiêu chí quan trọng nhất. Các sản phẩm có nhãn "non-comedogenic" đã được kiểm nghiệm và chứng minh là không gây bí da, không hình thành nhân mụn.

Oil-free (Không chứa dầu): Các sản phẩm chứa dầu có thể làm tăng tình trạng bóng nhờn và bít tắc lỗ chân lông, đặc biệt là đối với da dầu và da hỗn hợp thiên dầu. Hãy ưu tiên các sản phẩm oil-free để giảm thiểu nguy cơ gây mụn.

Kết cấu mỏng nhẹ: Thay vì các loại kem nền (foundation) có độ che phủ quá cao và nặng mặt, hãy ưu tiên các loại phấn khoáng (mineral makeup) hoặc CC cream có kết cấu mỏng nhẹ, thoáng da.

Thành phần hỗ trợ: Một số sản phẩm có chứa các thành phần như Acid Salicylic hoặc tinh dầu tràm trà có thể giúp kiểm soát dầu nhẹ nhàng và hỗ trợ điều trị mụn.

Lưu ý: Ngay cả khi sản phẩm có nhãn "non-comedogenic" hoặc "oil-free", bạn vẫn nên thử sản phẩm trên một vùng da nhỏ trước khi sử dụng cho toàn bộ khuôn mặt để đảm bảo không gây kích ứng.

Những lưu ý "vàng" từ bác sĩ

Để bảo vệ làn da đang nhạy cảm trong quá trình điều trị mụn, bạn nên tuân thủ những lưu ý sau khi trang điểm:

Dưỡng da trước khi đánh nền: Luôn sử dụng kem dưỡng ẩm và kem chống nắng trước khi trang điểm. Kem dưỡng ẩm giúp cung cấp độ ẩm cho da, tạo lớp màng bảo vệ da khỏi các hóa chất trong mỹ phẩm. Kem chống nắng giúp bảo vệ da khỏi tác hại của ánh nắng mặt trời, một trong những nguyên nhân gây mụn và lão hóa da.

Vệ sinh dụng cụ trang điểm thường xuyên: Cọ và mút trang điểm là nơi trú ngụ của vi khuẩn. Hãy giặt chúng ít nhất 1 lần/tuần bằng dung dịch chuyên dụng để loại bỏ bụi bẩn, dầu thừa và vi khuẩn.

Thao tác nhẹ nhàng: Tránh chà xát mạnh lên các nốt mụn viêm, điều này có thể làm vỡ nhân mụn và gây nhiễm trùng lan rộng. Hãy sử dụng cọ hoặc mút trang điểm mềm mại và thao tác nhẹ nhàng để tránh gây tổn thương cho da.

Tẩy trang kỹ lưỡng: Đây là bước bắt buộc không thể bỏ qua. Sử dụng nước tẩy trang dịu nhẹ (Micellar water) trước khi dùng sữa rửa mặt để đảm bảo da sạch hoàn toàn. Việc tẩy trang kỹ lưỡng giúp loại bỏ cặn trang điểm, bụi bẩn và dầu thừa, ngăn ngừa tình trạng bít tắc lỗ chân lông và hình thành mụn.

Khi nào nên "tạm biệt" mỹ phẩm trang điểm?

Trong một số trường hợp, bác sĩ da liễu khuyến cáo bạn nên tạm ngưng trang điểm để da có thời gian phục hồi và điều trị hiệu quả hơn. Dưới đây là những trường hợp bạn nên để mặt mộc hoàn toàn:

Da đang có dấu hiệu kích ứng: Nếu da bạn đang có dấu hiệu kích ứng, đỏ rát hoặc bong tróc mạnh do tác dụng phụ của thuốc trị mụn (Retinoids, Benzoyl Peroxide), hãy tạm ngưng trang điểm để da có thời gian phục hồi.

Xuất hiện mụn mủ, mụn bọc đang vỡ: Khi xuất hiện các nốt mụn mủ, mụn bọc đang có dấu hiệu vỡ hoặc chảy dịch, bạn nên tránh trang điểm để ngăn ngừa tình trạng nhiễm trùng lan rộng.

Chuẩn bị tập thể dục: Mồ hôi kết hợp với lớp nền là môi trường lý tưởng cho vi khuẩn phát triển. Vì vậy, bạn nên để mặt mộc khi đi tập thể dục để tránh gây mụn.

Lời khuyên: Thay vì cố gắng che đậy khuyết điểm bằng nhiều lớp trang điểm, hãy tập trung vào việc làm sạch và dưỡng phục hồi da từ bên trong, bởi một làn da khỏe mạnh tự nhiên luôn là lớp nền hoàn hảo nhất.