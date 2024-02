Deadpool chính thức gia nhập MCU, Hành Tinh Khỉ hé lộ bí mật về lịch sử cuộc chiến giữa hai loài

SVVN - 2024 là thời điểm mà Vũ trụ Điện ảnh Marvel (MCU) đi chậm lại để chuẩn bị cho giai đoạn tiếp theo. Deadpool 3 là bộ phim duy nhất của Marvel Studios trong năm nay và là cột mốc để đội X-Men chính thức gia nhập MCU.

Cuộc chiến trăm năm giữa người và khỉ dần hé lộ

Kingdom of the Planet of the Apes có sự kết nối với các tập trước của series Planet of the Apes, lấy bối cảnh 300 năm sau sự ra đi của Vua Khỉ Caesar. Lúc này, loài khỉ trở thành loài thống trị thế giới trong khi con người phải sống co cụm trong bóng tối. Khi một nhà lãnh đạo khỉ có tên Proximus Caesar xây dựng đế chế của mình, chú khỉ trẻ tuổi Noa bắt đầu một hành trình gian khổ, đặt câu hỏi về tất cả những gì anh ta đã biết về quá khứ và đưa ra những lựa chọn sẽ định hình tương lai cho cả loài khỉ và loài người.

Đoạn trailer hé lộ một phần lịch sử cuộc chiến dai dẳng giữa khỉ và người, thông qua đoạn hội thoại giữa hai chú khỉ khi tìm thấy những món đồ cũ kỹ trên một con tàu lớn. Những hình ảnh về loài người hậu Caesar cũng được hé lộ, đặc biệt là tạo hình của nhân vật Mae. Đây là cô gái trẻ hoang dã thuộc phe loài người nhưng tham gia cùng chú khỉ Noa trong cuộc hành trình,hứa hẹn sẽ là mắt xích quan trọng trong cuộc chiến khốc liệt nhất ở vương quốc mới của loài khỉ.

“Vương quốc mới” của loài khỉ được xây dựng hùng tráng với những khu rừng rộng lớn, đại dương mênh mông cùng những con tàu khổng lồ chứa đầy những bí ẩn bên trong. Kingdom of the Planet of the Apes là bộ phim đầu tiên của thương hiệu này được quay IMAX với thiết bị tối tân nhất, nhằm đem lại trải nghiệm điện ảnh khác biệt và thực sự đột phá trên màn ảnh rộng mùa hè năm nay.

Deadpool “chỉnh sửa” lại MCU cùng Wolverine

Sau thương vụ Disney sáp nhập với 20th Century Fox, fan đã đưa ra rất nhiều đồn đoán về việc bao giờ thì X-Men xuất hiện trong MCU hay liệu Deadpool dưới trướng “nhà Chuột” có giữ được độ máu lửa cần thiết. Và câu trả lời đã có trong trailer đầu tiên của Deadpool 3 khi Deadpool/Wade Wilson đang tổ chức bữa tiệc sinh nhật cùng người thân thì đội đặc vụ thuộc Cơ quan Phương sai Thời gian (TVA) xuất hiện.

Đây chính là tổ chức có nhiệm vụ bảo vệ "Dòng thời gian Thiêng liêng" (Sacred Timeline) không phân nhánh và tuân theo sắp đặt của He Who Remains. Tuy nhiên, qua hai mùa phim Loki thì Loki đã trở thành chủ nhân mới của dòng thời gian. Vì thế mà TVA giao cho Deadpool nhiệm vụ “sửa chữa” lại mọi thứ.

Cuối cùng, Wolverine hay ít nhất là một biến thể của người sói đã trở lại, đánh dấu sự kiện X-Men chính thức gia nhập MCU sau cái kết của The Marvels (2023). Trong nguyên tác truyện tranh, Deadpool và Wolverine là cặp “oan gia ngõ hẹp” với khả năng phục hồi, bất tử gần tương đồng. Ngoài đời, Ryan Reynolds và Hugh Jackman lại là cặp bạn thân vô cùng hài hước. Do đó mà Deadpool 3 sẽ vô cùng giải trí bởi tương tác cực mượt của họ.