buitruonglinh mang sự chân thành vào âm nhạc, cùng dàn anh trai 'khuấy đảo' sân khấu Thủ đô

SVO - Đi qua 4 mùa với nhiều mảnh ghép âm nhạc thú vị, buitruonglinh đánh dấu hành trình mới trong sự nghiệp của mình đầy ấn tượng cùng live concert cá nhân mang tên Từng ngày.

Đêm diễn cuối cùng trong live-concert Từng ngày đánh dấu 10 năm theo đuổi sự nghiệp âm nhạc của buitruonglinh ở Hà Nội đã khép lại đầy cảm xúc sau thành công tại chặng TP. HCM. Việc khán giả đã phủ kín Nhà hát Ca múa nhạc Quân đội trong hai đêm liên tiếp 23 và 24/4 đủ để nói lên sức ảnh hưởng mà buitruonglinh đã âm thầm xây dựng suốt 10 năm qua, và cũng là dấu mốc đáng nhớ nhất mà nam nghệ sĩ có được trên sân khấu cá nhân của chính mình.

Từng ngày được buitruonglinh cùng ê kíp dàn dựng tỉ mỉ theo kết cấu bốn mùa nhưng không vận hành theo quy luật tự nhiên thông thường mà bắt đầu từ ngày Hạ, điểm bắt đầu cho hành trình âm nhạc của nam ca sĩ. Mỗi chương nhạc mang một màu sắc âm thanh và bài trí riêng biệt, phản chiếu những cột mốc quan trọng nhất trong thế giới âm nhạc của buitruonglinh. Khán giả được trở lại thanh xuân cùng những cảm xúc trong trẻo nhất qua các ca khúc làm nên tên tuổi của buitruonglinh như Đường tôi chở em về, Vấn vương, Dù cho mai về sau, Tại vì em, Em không khóc, Yêu người có ước mơ, Giờ thì, Nàng công chúa nhỏ, Dù em từng yêu, Đi cùng em, Vì điều gì… Đặc biệt, buitruonglinh còn sáng tạo thêm cả 'Ngày Yêu', khi âm nhạc của chàng trai sinh năm 1999 có điểm chạm và được khán giả ủng hộ.

Buitruonglinh đang 'chạm' đến khán giả bằng âm nhạc tự sự, đầy chiều sâu.

Ngoài ra, việc buitruonglinh mang ca khúc Thịnh vượng Việt Nam sáng ngời từ 'concert quốc gia' lên sân khấu cá nhân vào thời điểm cận kề nghỉ lễ 30/4 mang đến một không khí tự hào dân tộc đầy trang trọng, thể hiện góc nhìn tích cực và trách nhiệm của một nghệ sĩ trẻ đối với đất nước.

Sự xuất hiện của dàn khách mời từ Anh trai say hi mùa 2 như RIO, và team HERMOSA gồm CONGB, Mason Nguyễn, TEZ, Sơn K khiến khán giả 'nổ tung' vì thích thú. Bên cạnh đó, các gương mặt như 52Hz, dangrangto hay Đậu Tất Đạt cũng tạo nên những khoảnh khắc thú vị cùng buitruonglinh.

Các thành viên của HERMOSA xuất hiện với lời hứa sẽ bên cạnh, ủng hộ hết mình cho buitruonglinh.

Buitruonglinh liên tục khóc, cười trong suốt chương trình, với nhiều cảm xúc khi nhìn thấy khán giả ủng hộ mình.

Sau chặng Hà Nội, buitruonglinh sẽ tiếp tục gặp gỡ khán giả tại Đà Nẵng trong khuôn khổ fancon "Từng ngày", vào tháng Năm tới đây.

