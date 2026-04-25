Giọng ca Việt từng hai lần giành ngôi Quán quân tại các cuộc thi âm nhạc được truyền thông nước ngoài hết lời khen ngợi

Bình Nguyễn
SVO - Sau khi ra mắt MV 'Gã săn mồi', hợp tác cùng 'nam thần Philippines' Gelo Rivera, Vũ Thảo My nhanh chóng tạo được hiệu ứng lan tỏa vượt ngoài thị trường Việt Nam, ghi dấu ấn rõ nét tại Đông Nam Á và UAE (khu vực Trung Đông).

Không chỉ là một sản phẩm âm nhạc mới, dự án Gã săn mồi được xem là bước chuyển mình đánh dấu sự đón nhận tích cực của khán giả quốc tế dành cho một nghệ sĩ Việt thế hệ mới. Ngay trong những ngày đầu phát hành, bài hát phiên bản tiếng Anh có tên là Zealous đã nhanh chóng đạt thứ hạng cao trên các bảng xếp hạng âm nhạc.

Tại Philippines, Vũ Thảo My nhanh chóng trở thành gương mặt được chú ý. Xuất hiện trong các hoạt động quảng bá, nữ ca sĩ gây ấn tượng với hình ảnh cá tính, hiện đại cùng phong thái trình diễn tự tin.

Nhiều kênh truyền hình và báo giải trí địa phương ghi nhận sự kết hợp mới mẻ giữa cô và Gelo Rivera, đồng thời đánh giá cao màu sắc âm nhạc mang tính quốc tế của dự án. Sự săn đón từ truyền thông và khán giả bản địa cho thấy tiềm năng kết nối của nghệ sĩ Việt khi được đầu tư bài bản về sản phẩm và chiến lược phát hành.

Chia sẻ về sự đón nhận của khán giả trong dự án này, Vũ Thảo My bày tỏ: “Thật lòng mà nói, My đã không nghĩ âm nhạc của mình có thể chạm tới những khán giả ở Philippines hay UAE, nơi mà ngôn ngữ, văn hoá đều rất khác. Nhưng chính điều đó lại khiến My nhận ra rằng, cảm xúc trong âm nhạc luôn có một cách riêng để kết nối con người, vượt qua mọi rào cản.Sự đón nhận này không chỉ là niềm vui, mà còn là một lời nhắc nhở rất rõ ràng. Mình cần nghiêm túc hơn với con đường mà mình đã chọn. My bắt đầu suy nghĩ nhiều hơn về việc làm sao để mỗi sản phẩm không chỉ hay về mặt giai điệu, mà còn có thể kể được một câu chuyện đủ chân thật để bất kỳ ai, ở bất kỳ đâu, cũng có thể cảm nhận".

"Với My, việc mang âm nhạc Việt ra thế giới không còn là một ý tưởng xa vời nữa, mà là một hành trình rất cụ thể. Và hành trình đó đòi hỏi mình phải không ngừng học hỏi, thay đổi và dũng cảm thử những điều mới. Khán giả quốc tế không chỉ thấy mới mẻ, mà còn thấy được bản sắc của Việt Nam trong âm nhạc của My”, cô chia sẻ thêm.

Bước ra từ danh hiệu Quán quân Giọng hát Việt, Vũ Thảo My sớm được biết đến như một giọng ca nội lực với nền tảng kỹ thuật vững vàng. Sau đó, cô còn ghi dấu với danh hiệu Quán quân chương trình Our song, khẳng định khả năng làm chủ sân khấu và sự linh hoạt trong cách tiếp cận âm nhạc. Đồng thời, cô cũng từng thu hút sự chú ý khi tham gia chương trình Em xinh say hi.

