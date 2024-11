ĐHQG Hà Nội và Bộ Công an hợp tác đào tạo nguồn nhân lực y tế chuyên biệt cho lực lượng Công an

SVVN - ĐHQG Hà Nội và Bộ Công an vừa ký kết hợp tác đào tạo nguồn nhân lực y tế chuyên biệt cho lực lượng Công an nhân dân, đánh dấu bước tiến mới trong việc xây dựng đội ngũ cấp cứu ngoại viện vững mạnh. Chương trình sẽ mở ra nhiều cơ hội đào tạo chính quy, liên thông, và các khóa cấp cứu dành riêng cho lực lượng chiến đấu, với mục tiêu nâng cao khả năng ứng phó trong các tình huống khẩn cấp.

Ngày 11/11, ĐHQG Hà Nội và Bộ Công an đã có buổi làm việc quan trọng về hợp tác đào tạo nguồn nhân lực y tế cho lực lượng Công an nhân dân, với sự tham dự của Đại tướng Lương Tam Quang - Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an và GS. TS Lê Quân - Giám đốc ĐHQG Hà Nội.

Bộ trưởng Lương Tam Quang nhấn mạnh tầm quan trọng của mối quan hệ hợp tác giữa ĐHQG Hà Nội và Bộ Công an, được củng cố qua Quy chế phối hợp số 03, ký từ tháng 3/2023, nhằm bảo đảm an ninh, trật tự trong các hoạt động giáo dục và nghiên cứu khoa học. Tại buổi làm việc, hai bên nhất trí đẩy mạnh chương trình hợp tác đào tạo nhân lực y tế với sự phối hợp giữa trường ĐH Kỹ thuật - Hậu cần Công an nhân dân và trường ĐH Y Dược (ĐHQG Hà Nội). Chương trình này sẽ tập trung vào tuyển sinh chính quy, đào tạo liên thông và các khóa học cấp cứu ngoại viện cho lực lượng công an.

GS. TS Lê Quân cho biết, ĐHQG Hà Nội sẵn sàng hỗ trợ Bộ Công an trong việc xây dựng nguồn nhân lực y tế chất lượng, phù hợp với nhu cầu cấp bách của xã hội. Việc đưa Bệnh viện ĐH Y Dược vào hoạt động là bước tiến quan trọng giúp khối khoa học sức khỏe của ĐHQG Hà Nội phát triển bền vững, phục vụ trực tiếp cho các chương trình đào tạo và thực hành của sinh viên.

Cũng tại buổi làm việc, GS. TS. TTND Lê Ngọc Thành - Hiệu trưởng trường ĐH Y Dược, nêu rõ sự cấp thiết của việc phát triển mạng lưới cấp cứu ngoại viện với các lớp đào tạo chuyên biệt dành cho lực lượng công an, cảnh sát cứu hoả và kỹ thuật viên cấp cứu. Mục tiêu là xây dựng hệ thống cấp cứu ngoại viện đa tầng, phục vụ nhu cầu xã hội và hỗ trợ kịp thời trong các tình huống khẩn cấp.

Trước sự chứng kiến của Bộ trưởng Lương Tam Quang và Giám đốc ĐHQG Hà Nội Lê Quân, đại diện trường ĐH Kỹ thuật - Hậu cần Công an nhân dân và trường ĐH Y Dược đã ký Quy chế phối hợp.