Đi bộ, chạy bộ dần trở thành thói quen của giới trẻ TP. HCM

SVO - Những video với câu hỏi '6 giờ chiều và giới trẻ đang làm gì với sức khỏe của họ?', ghi lại hình ảnh đông đảo bạn trẻ đi bộ, chạy bộ tại các công viên, đã thu hút hàng trăm nghìn lượt tương tác trên mạng xã hội. Điều này phần nào cho thấy, chạy bộ đang dần trở thành thói quen của nhiều người trẻ.

Từ trào lưu đến thói quen

Tại các công viên như Lê Văn Tám, Hoàng Văn Thụ hay Khu đô thị Đại học Quốc gia TP. HCM, hình ảnh người trẻ đi bộ, chạy bộ chiều tối ngày càng trở nên quen thuộc. Không ít bạn trẻ xem đây là cách để giải tỏa căng thẳng sau giờ học, giờ làm.

Nguyễn Thị Ánh Loan (20 tuổi, Tân Bình) bày tỏ: “Mình xem chạy bộ là cách để thư giãn sau một ngày học. Có lần, phải hỗ trợ sự kiện của trường nên gần hai tuần mình chỉ chạy được 1 đến 2 buổi. Tự nhiên thấy thiếu thiếu và không thoải mái như bình thường, lúc đó, mình mới nhận ra, chạy bộ đã trở thành thói quen sinh hoạt của mình”.

“Ở công viên, thấy nhiều người cùng chạy bộ, mình cũng có thêm động lực để vận động hơn”, Ánh Loan chia sẻ. Cảm giác được hòa vào không khí cùng đi, chạy bộ là trải nghiệm được nhiều bạn trẻ nhắc đến trên các diễn đàn mạng xã hội.

Chiều tối là khung giờ nhiều bạn trẻ chọn để vận động sau một ngày học tập, làm việc căng thẳng. Ảnh: Huyền Trang

Nguyễn Thị Cẩm Ly (19 tuổi, Hóc Môn) chia sẻ: “Trước đây, mỗi buổi chiều học về, mình thường ở nhà dùng điện thoại hoặc ngủ. Lúc ấy, mình cảm thấy buồn chán và bản thân dễ mệt mỏi. Sau khi chạy bộ, mình thấy cơ thể có phần thoải mái hơn và cũng bớt suy nghĩ tiêu cực”.

Từ một trào lưu được lan truyền trên mạng xã hội, nhiều bạn trẻ đang dần biến chạy bộ thành thói quen thường nhật.

Vì sao người trẻ tìm đến đi, chạy bộ?

Cẩm Ly cho rằng, áp lực học tập và công việc khiến nhiều bạn trẻ đến với chạy bộ. “Khi căng thẳng mà chỉ ở nhà thì dễ nghĩ ngợi. Còn ra ngoài chạy bộ, hít thở không khí mát và có người chạy cùng thì mình đỡ để tâm đến những chuyện không vui”, cô bày tỏ.

Trải nghiệm của Cẩm Ly cũng tương tự với nghiên cứu của nhóm tác giả từ Universidad Europea de Madrid và nhiều trường đại học tại Tây Ban Nha. Theo nghiên cứu năm 2024 trên tạp chí Sports, hoạt động thể chất như đi bộ, chạy bộ có thể tác động trực tiếp đến cảm xúc. Khi ấy, cơ thể giải phóng các chất dẫn truyền thần kinh như endorphin, serotonin hay dopamine. Những chất này góp phần cải thiện tâm trạng, tạo cảm giác tích cực và giúp con người giảm bớt căng thẳng, lo âu sau áp lực học tập, công việc.

Không gian nhiều cây xanh là lý do bạn Nguyễn Thái Bình (23 tuổi, Tân Bình) chọn đi bộ, chạy bộ ở công viên. Ảnh: Huyền Trang

Nghiên cứu này cũng cho rằng, việc vận động ngoài trời có nhiều cây xanh mang lại hiệu quả phục hồi tinh thần rõ rệt hơn so với ở trong nhà hoặc những khu vực đông đúc. Không gian thoáng đãng cùng các chuyển động lặp lại khi hoạt động có thể giúp con người tạm rời khỏi những suy nghĩ tiêu cực. Các nhà khoa học cho rằng, việc duy trì hoạt động thể chất đều đặn còn có thể hỗ trợ cải thiện giấc ngủ và khả năng phục hồi tinh thần về lâu dài.

Tuy nhiên, để đi bộ, chạy bộ thực sự trở thành thói quen thường nhật, nhiều người trẻ cũng bắt đầu quan tâm hơn đến cách vận động phù hợp và duy trì đúng phương pháp. Theo anh Phan Đăng Sơn, người đã hoàn 3 giải Ultra Trail 100km (cự ly siêu dài), việc bắt đầu không đúng cách là một trong những lý do khiến nhiều người trẻ khó duy trì thói quen lâu dài.

Anh Phan Đăng Sơn duy trì thói quen chạy bộ hơn 5 năm. Ảnh: NVCC

Anh Phan Đăng Sơn chia sẻ: “Lúc mới bắt đầu luyện tập, nhiều người thường không chú trọng đến việc khởi động cơ thể một cách đầy đủ trước. Duy trì đúng cách và hiểu rõ lợi ích của việc đi bộ, chạy bộ thì mọi người sẽ dễ gắn bó lâu dài hơn”.